India Fuel Prices Update: कच्च्या तेलाच्या किमतीत झपाट्याने वाढ! पेट्रोल-डिझेल महागले

जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या अलीकडील वाढीचा थेट परिणाम आता देशांतर्गत बाजारपेठेवर होत आहे. यामुळे देशभरातील अनेक प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढल्या आहेत.

Updated On: Feb 04, 2026 | 02:44 PM
  • पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत मोठी वाढ
  • मध्यमवर्गावर वाढत्या इंधनाचा झाला परिणाम
  • पेट्रोलची किंमत १०३.४४ रु. तर डिझेलची किंमत ८९.९७ रु. 
 

India Fuel Prices Update: जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या अलीकडील वाढीचा थेट परिणाम आता देशांतर्गत बाजारपेठेवर होत आहे. देशभरातील अनेक प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढल्या आहेत. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतींचा परिणाम उत्तर प्रदेशपासून बिहारपर्यंत सामान्य लोकांच्या खिशावर भार वाढला आहे. आज लखनौ आणि पटनासारख्या शहरांमध्ये तेलाचे दर गगनाला भिडत आहेत.

जागतिक बाजारात ब्रेंट कच्च्या तेलाच्या किमती जवळजवळ १ डॉलरने वाढून प्रति बॅरल ६७.३३ डॉलरवर पोहोचल्या आहेत. डब्ल्यूटीआय कच्च्या तेलाच्या किमतीही १ डॉलरने वाढून सुमारे ६३.८९ डॉलर प्रति बॅरलवर विकल्या गेल्या आहेत. गेल्या २४ तासांत या कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे, जी ६८ डॉलरच्या जवळ पोहोचली आहे.

India US Trade Deal Live: ‘ट्रेड-डीलचा शेतकऱ्यांना फायदा…’,भारत-अमेरिका व्यापार करारावर संसदेत पियुष गोयल यांचे मोठे विधान

उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौमध्ये आज पेट्रोलच्या किमती १६ पैशांनी वाढल्या आहेत, ज्यामुळे नवीन किंमत ९४.८५ रुपये झाली आहे. त्याचप्रमाणे डिझेलच्या किमती १८ पैशांनी वाढून प्रति लिटर ८७.९९ रुपये झाल्या आहेत. आज सकाळपासून राज्यातील इतर शहरांमध्ये तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार सुरूच आहेत.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीमध्ये पेट्रोलची किंमत सध्या ९४.७२ रु. आणि डिझेलची किंमत ८७.६२ रु. प्रति लिटरवर स्थिर आहे. मुंबईत पेट्रोलची किंमत १०३.४४ रु. आणि डिझेलची किंमत ८९.९७ रु. आहे, तर कोलकातामध्ये पेट्रोलची किंमत १०४.९५ रु. आणि डिझेलची किंमत ९१.७६ रु. प्रति लिटर आहे. चेन्नईमध्ये आज पेट्रोलची किंमत १००.७६ रु. आणि डिझेलची किंमत ९२.३५ रु. प्रति लिटर नोंदवली गेली.

India US Trade Deal: चीन-पाकिस्तानपेक्षा भारत पुढे! भारत-अमेरिका व्यापार करार ठरतोय फायदेशीर?

तेल कंपन्या दररोज सकाळी परकीय चलन दर आणि आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क किमतींनुसार किमती सुधारतात. आजच्या वाढीचा मध्यमवर्गावर आणखी परिणाम होऊ शकतो, कारण इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे लॉजिस्टिक्स खर्च वाढतो. काही शहरांमध्ये किमतींमध्ये थोडीशी घट झाली असली तरी, प्रमुख शहरांमध्ये वाढीचा कल जास्त आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमती निश्चित करण्यात रुपयाची ताकद किंवा कमकुवतपणा आणि जागतिक मागणी देखील मोठी भूमिका बजावते. नागरिक त्यांच्या शहरातील नवीनतम दर एसएमएसद्वारे किंवा तेल कंपन्यांच्या अधिकृत मोबाइल अॅप्सद्वारे तपासू शकतात. जर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत राहिल्या तर येत्या काळात किमती आणखी वाढू शकतात.

India Fuel Prices Update: कच्च्या तेलाच्या किमतीत झपाट्याने वाढ! पेट्रोल-डिझेल महागले

