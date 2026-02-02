Maharashtra Politics: ‘एनसीपी’च्या 16 नगरसेवकांची विभागीय आयुक्तांकडे नोंदणी; गटनेतेपदी मैनुद्दीन बागवान

सांगली महानगरपालिकेच्या गटनेतेपदी मैनुद्दीन बागवान यांची निवड
16 नगरसेवकांची पुणे विभागीय आयुक्तांकडे नोंदणी
नुकतीच पार पडली होती सांगलीची महापालिका निवडणूक
सांगली: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नूतन १६ नगरसेवकांची नोंदणी सोमवारी पुणे विभागीय आयुक्तांकडे करण्यात आली. तर पक्षाच्या गटनेतेपदी माजी महापौर मैनुद्दीन बागवान यांची सर्वांनुमते निवड करण्यात आली आहे. त्यांची नोंदणी देखील पुणे विभागीय आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
सांगली महापालिकेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या आहेत. नूतन सदस्य व त्यांच्या गटनेत्याची नोंदणी विभागीय आयुक्त पुणे यांच्याकडे करावी लागते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजितदादा पवार यांचे निधन झाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेते व सदस्यांची नोंदणी लांबणीवर पडली होती. पुणे विभागीय आयुक्तांकडे राष्ट्रवादीने सोमवारची वेळ घेतली होती. त्यानुसार नूतन सदस्यांची शहर जिल्हाध्यक्ष पद्माकर जगदाळे यांनी बैठक घेतली. यातून सर्वांनुमते व जिल्हाध्यक्ष म्हणून पद्माकर जगदाळे यांनी माजी महापौर मैनुद्दीन बागवान यांच्या नावाची शिफारस प्रदेश राष्ट्रवादीकडे केली होती.
चार दिवसांपूर्वी भेटलो होतो, आज मला…; अजित पवारांच्या आठवणींने निशिकांत भोसले पाटलांना अश्रू अनावर
सोमवारी सकाळी राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष सुनील तटकरे, माननीय मंत्री मकरंद आबा पाटील व शहर जिल्हाध्यक्ष पद्माकर जगदाळे यांची चर्चा झाली. या चर्चेमध्ये मैनुद्दीन बागवान यांच्या नावावर शिक्कामोतर्ब करण्यात आले. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजितदादा) पक्षाच्या गटनेतेपदी मैनुद्दीन बागवान यांच्या निवडीची घोषणा झाली. त्यांची नोंदणी व नूतन सदस्यांची नोंदणी सोमवारी विभागीय आयुक्तांकडे करण्यात आली, तर सर्व नगरसेवकांच्या सह्यांचे प्रत पुणे विभागीय आयुक्तांकडे सादर करण्यात आली आहे. यावेळी शहर जिल्हाध्यक्ष पद्माकर जगदाळे यांच्यासह राष्ट्रवादीचे नूतन सोळा नगरसेवक उपस्थित होते.
Sangli ZP Election : उमेदवारीवरुन महायुती अन् महाविकास आघाडीमध्ये घोळ; सांगलीत नेमकं काय घडतंय?
बागवान यांची निवड सर्वांनुमते: पद्माकर जगदाळे
” राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष अजितदादा पवार यांचे निधन झाल्याने गटनेतेपदाची निवड थांबवली होती. सर्वांनुमते सोमवारी निवड जाहीर करण्यात आली. बागवान हे अनुभवी नगरसेवक आहेत. सव्वा वर्षे महापौर व पाच वर्षे राष्ट्रवादीचे गटनेते म्हणून त्यांनी काम पाहिले आहे. अजितदादांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून ते राष्ट्रवादीत आले होते. त्यांचा सन्मान ठेवायच्या दृष्टीने व अनुभवी गटनेता म्हणून त्यांची निवड करण्यात आली ”
-पद्माकर जगदाळे
शहर जिल्हाध्यक्ष