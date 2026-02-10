स्थानिक निवडणुकानंतर आता विधान परिषदांच्या निवडणुकीकडे लागले लक्ष; अनेक रिक्त पदांवर निवड होणार

मुंबई : लोकसभा, विधानसभा त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या आहेत. या सर्व महत्त्वाच्या निवडणुका झाल्याने राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये असलेली प्रशासकीय राजवट संपृष्टात आली आहे. त्यानंतर आता २०२३ पासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधान परिषद मतदारसंघातील निवडणूक होण्याची चिन्ह आहेत. राज्यात सध्या या मतदारसंघाच्या १७ जागा रिक्त असल्याचे दिसून येत आहे.
महाराष्ट्र विधान परिषदेचे संख्याबळ ७८ सदस्यीय असून, स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदारसंघातून २२ सदस्य निवडून दिले. जिल्हा परिषदांचे लोकनियुक्त, स्वीकृत आणि पदसिद्ध सदस्य हे या मतदारसंघाचे मतदार असून, विधान परिषदेवर जाण्यासाठी राज्यातील ही सर्वांत ‘अर्थपूर्ण’ आणि महागडी निवडणूक समजली जाते. अनेक दिग्गज नेत्यांनी पूर्वी या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. मात्र, काही पक्षांनी राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या धनिकांनाही याच मतदारसंघाच्या माध्यमातून आमदारकी बहाल केली होती.
दरम्यान, या मतदारसंघाच्या २२ जागांपैकी बहुतांश जागा मागील तीन-चार वर्षांपासून रिक्त आहेत. २०२२-२३ दरम्यान अनेक सदस्यांची मुदत संपली; पण तेव्हापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दीर्घकाळ ठप्प झाल्यामुळे विधान परिषदेच्या वरील मतदारसंघाची निवडणूक घेता आली नाही.
विधान परिषदेत 17 जागा रिक्त
महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्यांच्या १७ जागा रिक्त आहेत. त्यात मराठवाड्यातील नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर-जालना, परभणी-हिंगोली आणि लातूर-धाराशिव-बीड या चारही जागांचा समावेश आहे. त्याशिवाय अहिल्यानगर, सोलापूर, ठाणे, जळगाव, सांगली-सातारा, नांदेड, यवतमाळ, पुणे, भंडारा-गोंदिया, वर्धा- चंद्रपूर- गडचिरोली या स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदारसंघाचा समावेश आहे.
परिणय फुके, आंबटकर होते आमदार
यवतमाळ स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात प्रियदर्शन चतुवैदी, वर्धा चंद्रपूर-गडचिरोली मतदारसंघात रामदास आंबटकर, तर भंडारा गोंदियातून परिणय फुके हे आमदार होते.
जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपसह राष्ट्रवादीलाही यश
साताऱ्याच्या माण तालुक्यातून जिल्हा परिषदेच्या पाच गटापैकी राष्ट्रवादीने तीन तर भाजपाच्या दोन उमेदवारांचा विजय झाला आहे. तर पंचायत समितीच्या दहा जागांवर राष्ट्रवादी आणि भाजपचे पाच पाच उमेदवार विजयी झाले. जिल्हा परिषदेवर राष्ट्रवादीने बाजी मारली असून, पंचायत समितीची सत्ता मात्र समसमान जागा मिळाल्याने सभापतीच्या निवडी चिट्ठीवर ठरणार आहे.
हेदेखील वाचा : Maan Political News : माण तालुक्यात जिल्हापरिषदेवर राष्ट्रवादीचा झेंडा; पंचायत समितीत BJP-NCP समसमान