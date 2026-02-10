Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी शिवलिंगावर या गोष्टी करू नका अर्पण, महादेव होतील नाराज

महाशिवरात्रीच्या दिवशी शिवलिंगाच्या जलाभिषेक आणि रुद्राभिषेक व्यतिरिक्त काही गोष्टी अर्पण केले जाते. मात्र अशा काही गोष्टी आहेत त्या अर्पण करू नये. शिवलिंगावर कोणत्या गोष्टी अर्पण करू नये जाणून घ्या

Updated On: Feb 10, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- istock

फोटो सौजन्य- istock

  • महाशिवरात्र कधी आहे
  • शिवलिंगावर कोणत्या गोष्टी अर्पण करू नये
  • महादेव होतील नाराज
 

दरवर्षी मोठ्या उत्साहात महाशिवरात्र साजरी केली जाते. यंदा रविवार, 15 फेब्रुवारी रोजी महाशिवरात्र आहे. महाशिवरात्री हा केवळ उपवास नाही तर भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांच्या चमत्कारिक मिलनाचे स्मरण करणारा एक भव्य उत्सव आहे. महाशिवरात्रीला, भक्त भगवान शिवाची विशेष प्रार्थना करतात. त्यासोबतच भाविक उपवासदेखील करतात. या दिवशी पूजा केल्याने भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांचे विशेष आशीर्वाद मिळतात. वैवाहिक जीवन आनंदाने भरलेले असते.

या वर्षीची महाशिवरात्री खूप खास मानली जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या वर्षी महाशिवरात्रीला अनेक दुर्मिळ आणि शक्तिशाली योग तयार होत आहेत. महाशिवरात्रीच्या दिवशी शिवलिंगावर जलाभिषेक आणि रुद्राभिषेक व्यतिरिक्त, भगवान शिवाला काही विशेष पूजा साहित्य अर्पण केले जाते. दरम्यान, काही वस्तू अशा आहेत ज्या शिवपूजेदरम्यान अर्पण केल्या जात नाहीत. जाणून घेऊया या वस्तू कोणत्या आहेत.

या गोष्टी अर्पण करू नका

शंख वाजवू नका

शिवलिंगाची पूजा सामान्य मूर्तींप्रमाणे केली जात नाही. महादेवाच्या पूजेदरम्यान शंख वाजवणे किंवा शंखातून पाणी अर्पण करणे सक्त मनाई आहे. पौराणिक कथेनुसार, शंखचूड नावाच्या राक्षसापासून शंखाची उत्पत्ती झाल्याचे मानले जाते. शिवाने शंखचूडाचा वध केला. म्हणूनच शिवपूजेदरम्यान शंख वापरण्यास मनाई आहे.

या वस्तू अर्पण करू नका

महादेव एक वैराग्य आहेत, म्हणून शिवलिंगाला हळद, कुंकू किंवा सिंदूर अर्पण करू नये. या वस्तू देवी पार्वतीच्या पूजेमध्ये वापरता येतात.

तीन पानांचे बेलपत्र

भगवान शिव यांना बेलपत्र खूप आवडते, परंतु शिवपूजेदरम्यान कधीही फाटलेले किंवा खराब झालेले बेलपत्र अर्पण करू नये. शास्त्रांनुसार, महाशिवरात्रीला शिवलिंगाला अखंड तीन पानांचे बेलपत्र अर्पण करावे.

ही फुले अर्पण करू नका

भगवान शिव यांच्या पूजेदरम्यान काही फुले अर्पण केली जात नाहीत. शिवलिंगावर केतकी, कणेर, कमळ आणि तुळशीची पाने ठेवू नयेत. त्याऐवजी बेलपत्र, धतुरा, भांग आणि शमीची पाने अर्पण करा.

तांदूळ अर्पण करू नये

महाशिवरात्रीला शिवलिंगावर तांदूळ अर्पण करू नयेत. भगवान शिवाला अर्पण केलेले तांदूळ अर्पण केल्यास तुम्हाला अपेक्षित यश मिळणार नाही.

हळद अर्पण करू नये

हळद हे सौभाग्याचे प्रतीक आहे आणि शिव तपस्वी आहेत, म्हणून शिवलिंगावर हळद अर्पण केली जात नाही.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: महाशिवरात्रीला शिवलिंगावर कोणत्या गोष्टी अर्पण करू नयेत?

    Ans: हळद, कुंकू, तुळशीची पाने, केतकीचे फूल, शंखातून पाणी आणि तुटलेली/वाळलेली फुले अर्पण करू नयेत.

  • Que: महाशिवरात्र कधी आहे

    Ans: महाशिवरात्र रविवार, 15 फेब्रुवारी रोजी आहे

  • Que: शिवलिंगावर अर्पण करताना सर्वात महत्त्वाची गोष्ट कोणती?

    Ans: स्वच्छता, श्रद्धा आणि नियमांचे पालन. भावना शुद्ध असेल तर पूजा फलदायी ठरते.

Published On: Feb 10, 2026 | 07:05 AM

