Dharashiv Panchayat Samiti Result 2026: धाराशिव पंचायत समितीवर भाजपचे कमळ फुलले! सत्तास्थापनेसाठी हालचालींना वेग

ठाकरे गटाच्या शिवसेनेला या निवडणुकीत ७ जागा मिळाल्या असून पक्ष दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला आहे. तर शिंदे गटाच्या शिवसेनेला केवळ २ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाला (तुतारी चिन्ह) १ जागा, तर १ जागेवर अपक्ष उमेदवार विजयी झाला आहे.
या निवडणुकीत महाविकास आघाडी आणि महायुतीतील घटक पक्षांनी आपापली ताकद पणाला लावली होती. मात्र मतदारांनी भाजपाला स्पष्ट कौल दिल्याचे निकालावरून दिसून येते. विशेषतः ग्रामीण भागात भाजपाने केलेल्या संघटनात्मक कामाचा फायदा पक्षाला झाल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
Dharashiv ZP Election Result 2026: धाराशिव जिल्हा परिषदेवर महायुतीचा जलवा! भाजप प्रथम तर शिंदे गट दुसऱ्या क्रमांकावर
ठाकरे गटाने काही भागात चांगली लढत दिली असली तरी अपेक्षित यश मिळवण्यात अपयश आले. शिंदे गटाची कामगिरी मात्र मर्यादित राहिली. तुतारी आणि अपक्षांनी प्रत्येकी एक जागा जिंकून आपली उपस्थिती नोंदवली आहे.
या निकालांमुळे पंचायत समितीवर सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजपाची भूमिका मजबूत झाली असून पुढील काही दिवसांत अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदासाठी राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे. निकालानंतर कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून विजयी उमेदवारांचे अभिनंदन केले जात आहे. धाराशिव पंचायत समितीचा हा निकाल आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीही महत्त्वाचा मानला जात आहे.
Dharashiv : तेर जिल्हा परिषद गटातील निकालानंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप; सक्षणा सलगरांची खासदार-आमदारांवर घणाघाती टीका