Dharashiv Panchayat Samiti Result 2026: धाराशिव पंचायत समितीवर भाजपचे कमळ फुलले! सत्तास्थापनेसाठी हालचालींना वेग

Dharashiv Panchayat Samiti Election 2026: धाराशिव पंचायत समिती निवडणुकीत भाजपाने १३ जागांसह ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. ठाकरे गटाला ७ तर शिंदे गटाला केवळ २ जागा मिळाल्या आहेत.

Updated On: Feb 09, 2026 | 08:19 PM
धाराशिव, प्रतिनिधी : धाराशिव पंचायत समिती निवडणुकीत (Dharashiv Panchayat Samiti Election 2026) झालेल्या मतमोजणीअंती भारतीय जनता पक्षाने स्पष्ट आघाडी घेतली असून राजकीय समीकरणे बदलण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. अंतिम निकालानुसार भाजपाने सर्वाधिक १३ जागांवर विजय मिळवत पंचायत समितीवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे.

ठाकरे गटाच्या शिवसेनेला या निवडणुकीत ७ जागा मिळाल्या असून पक्ष दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला आहे. तर शिंदे गटाच्या शिवसेनेला केवळ २ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाला (तुतारी चिन्ह) १ जागा, तर १ जागेवर अपक्ष उमेदवार विजयी झाला आहे.

या निवडणुकीत महाविकास आघाडी आणि महायुतीतील घटक पक्षांनी आपापली ताकद पणाला लावली होती. मात्र मतदारांनी भाजपाला स्पष्ट कौल दिल्याचे निकालावरून दिसून येते. विशेषतः ग्रामीण भागात भाजपाने केलेल्या संघटनात्मक कामाचा फायदा पक्षाला झाल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

ठाकरे गटाने काही भागात चांगली लढत दिली असली तरी अपेक्षित यश मिळवण्यात अपयश आले. शिंदे गटाची कामगिरी मात्र मर्यादित राहिली. तुतारी आणि अपक्षांनी प्रत्येकी एक जागा जिंकून आपली उपस्थिती नोंदवली आहे.

या निकालांमुळे पंचायत समितीवर सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजपाची भूमिका मजबूत झाली असून पुढील काही दिवसांत अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदासाठी राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे. निकालानंतर कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून विजयी उमेदवारांचे अभिनंदन केले जात आहे. धाराशिव पंचायत समितीचा हा निकाल आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीही महत्त्वाचा मानला जात आहे.

