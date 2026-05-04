पश्चिम बंगालपासून ते पुद्दुचेरीपर्यंत कोणाचे आहे विद्यमान सरकार? संख्याबळ नेमकं किती? जाणून घ्या आकड्याचं गणित...

पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसचे सरकार बनले, तर विरोधक पुन्हा एकदा ‘भाजपमुक्त’ महाआघाडी बनवण्याचा प्रयत्न करू शकतात.

Updated On: May 04, 2026 | 01:57 PM
पुणे / कृपादान आवळे : आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरी विधानसभेसाठी मतदान घेतले गेले होते. आता या निवडणुकीचे निकाल समोर येत आहेत. हे निकाल देशाच्या राजकारणावर मोठा परिणाम करू शकतात, असे राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसचे सरकार बनले, तर विरोधक पुन्हा एकदा ‘भाजपमुक्त’ महाआघाडी बनवण्याचा प्रयत्न करू शकतात.

पश्चिम बंगालमध्ये 294 जागा

पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी या विद्यमान मुख्यमंत्री असून, तृणमूल काँग्रेस हा त्यांचा पक्ष सध्या सत्तेत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये एकूण २९४ विधानसभा जागांसाठी मतदान झाले. पहिल्या टप्प्यात २३ एप्रिल रोजी १५२ जागांसाठी मतदान झाले. दुसऱ्या टप्प्यात २९ एप्रिल रोजी १४२ जागांसाठी मतदान झाले. एका जागेवर फेरमतदान होणार असल्याने, आज २९३ जागांचे निकाल जाहीर झाले आहेत. प्राथमिक कलांनुसार भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) यांच्यात अटीतटीची लढत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यात कोणत्याही पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी 148 ही ‘मॅजिक फिगर’ची गरज लागणार आहे.

आसाममध्ये 126 जागांवर मतदान

आसाममध्ये एकूण १२६ विधानसभा जागा आहेत. राज्यातील सर्व १२६ विधानसभा जागांसाठी ९ एप्रिल रोजी मतदान झाले. सध्या भाजपचे सरकार असून, हिमंता बिस्वा सरमा हे मुख्यमंत्री आहेत. बिस्वा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपला विजयाची हॅट्ट्रिक साधण्याचा विश्वास आहे. दरम्यान, राज्यात सत्तेपासून १० वर्षांचा वनवास संपवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काँग्रेसलाही विजयाची आशा आहे. यावेळी राज्यात ८५ टक्क्यांहून अधिक विक्रमी मतदानाची नोंद झाली. त्यात कोणत्याही पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी 64 ही ‘मॅजिक फिगर’ची गरज लागणार आहे.

तामिळनाडूत 234 जागा

तामिळनाडूमध्ये २३४ विधानसभा जागा आहेत. या जागांसाठी २३ एप्रिल रोजी मतदान झाले. राज्यभरातील मतदारांनी प्रचंड उत्साह दाखवला आणि मतदानाची टक्केवारी ८५.१४ टक्क्यांवर पोहोचून मागील सर्व विक्रम मोडले. राज्यात मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील डीएमकेचे सरकार आहे. विरोधी एनडीएचे नेतृत्व एआयएडीएमके करत आहे. थलपथी विजय यांच्या नेतृत्वाखालील नव्याने स्थापन झालेला टीव्हीके पक्ष ही लढत तिरंगी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यात कोणत्याही पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी 118 ही ‘मॅजिक फिगर’ची गरज लागणार आहे.

केरळमध्ये 140 जागांसाठी झाले मतदान

केरळ या किनारपट्टीच्या राज्यातील १४० विधानसभा जागांसाठी ९ एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात मतदान पार पडले. यावेळी राज्यात ७८.२७ टक्के मतदानाची नोंद झाली. केरळमध्ये पी. विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील एलडीएफचे सरकार आहे. त्यात कोणत्याही पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी 71 ही ‘मॅजिक फिगर’ची गरज लागणार आहे.

पुद्दुचेरीत एनडीएचे सरकार

पुद्दुचेरी हा केंद्रशासित प्रदेशातील ३० जागांसाठीही ९ एप्रिल रोजी मतदान झाले. या केंद्रशासित प्रदेशात ८९.९७ टक्के मतदानाची नोंद झाली. पुदुचेरीमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अर्थात एनडीएचे सरकार असून, रंगस्वामी हे विद्यमान मुख्यमंत्री आहेत. त्यात कोणत्याही पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी 16 ही ‘मॅजिक फिगर’ची गरज लागणार आहे.

Published On: May 04, 2026 | 01:57 PM

Chihuahua Appreciation Day: जगातील सर्वात इवल्याशा पण 'स्वॅग'मध्ये राहणाऱ्या चिवावा कुत्र्यांचा आज आहे खास दिवस; वाचा रंजक माहिती

Moon transit: गुरु प्रदोषातील चंद्राच्या संक्रमणाचा या राशींच्या जीवनात होणार मोठे बदल

उत्तर प्रदेशात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; तीव्र वादळामुळे 62 जणांचा मृत्यू, अनेक जिल्ह्यांत वीजपुरवठा खंडित

कोर्ट फी स्टॅम्पची जादा किंमतीने विक्री! नागरिकांची चालली आर्थिक लूट; १०० रुपयांचा मुद्रांक १५० ला

चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! 'या' १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे 'टाळ-मृदुंग' आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

