Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Govindrao Powale : मराठी भावगीतांचा आवाज हरपला! सुप्रसिद्ध गायक गोविंदराव पोवळे यांचे निधन; संगीतसृष्टीत खळबळ

‘माती सांगे कुंभाराला’ आणि ‘तुझ्या मुरलीत माझी प्रतिमा’ यांसारख्या अजरामर भावगीतांतून महाराष्ट्रातील घराघरांत पोहोचलेला स्वर आज काळाच्या पडद्याआड गेला आहे.

Updated On: May 10, 2026 | 09:05 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

‘माती सांगे कुंभाराला’ तसेच ‘तुझ्या मुरलीत माझी प्रतिमा’ अशा अनेक भावगीतांतून महाराष्ट्रसाध्य घराघरात पोहचलेला आवाज काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. जेष्ठ आणि सुप्रसिद्ध गायक तसेच संगीतकार गोविंदराव पोवळे यांचे निधन झाले आहे. वयाच्या 94 व्या वर्षी त्यांनी प्राण सोडले असून वयोमानाने त्यांचे निधन झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. व्हायच्या अगदी 15 व्या वर्षांपासून ते गायन क्षेत्रात आहेत, त्यामुळे मराठी भावगीतांमध्ये त्यांचे योगदान अफाट आहे. अनेक दशकेच नाही तर गेल्या अर्धा शतकापेक्षाही जास्त काळ त्यांनी मराठी संगीतक्षेत्राची तसेच मायबाप रसिकांची सेवा केली आहे. त्यांच्या निधनाच्या बातमीमुळे संपूर्ण संगीतक्षेत्र शोकाकुल आहे.

‘Palkhi Nighali Rajachi’ गाण्याचे संगीतकार काळाच्या पडद्याआड! नितीन मोरजकरांचे निधन

‘माती सांगे कुंभाराला’ यांसारख्या अजरामर गीतांना त्यांनी आपल्या स्वरांनी अमर केले. तसेच ‘रात्र काळी घागर काळी, ‘गंगा आली रे अंगणी’ (संथ वाहते कृष्णामाई चित्रपट), ‘उमटली रामाची पाऊले’ तसेच ‘तुझ्या मुरलीत माझी प्रतिमा’ अशा अनेक मधुर भावजतांना गोविंद पावले यांनी त्यांच्या सुमधुर स्वरांनी गायले आहे. अशा अनेक भावगीतांचा गायन त्यांनी केले असून देवाच्या नामाने गेल्या अनेक दशकांपासून त्यांनी संगीताची सेवा केली आहे.

वयाच्या अवघ्या १५व्या वर्षी आकाशवाणीवर गायन सुरू करून त्यांनी आपल्या संगीत प्रवासाची सुरुवात केली आणि मराठी सुगम संगीतात महत्त्वाचे स्थान मिळवले. गोविंद पोवळे त्याकाळी आकाशवाणीमध्ये गाणारे सगळ्यात लहान वयाचे गायक होते. त्यामुळे संगीतक्षेत्रात त्यांना विशेष स्थान आहे. त्यांनी १०० हून अधिक गाण्यांना संगीत दिले आणि २५-३० गाण्यांना आपला आवाज दिला, असे त्यांचे भलेमोठे योगदान संगीत क्षेत्राला लाभले आहे.

Usha Chavan : जेष्ठ अभिनेत्रीकडून सरकारवर नाराजी! आयुष्यभरात कमावलेली सगळी मानचिन्ह ठाण्यात दिघे समाधीस्थळी करणार अर्पण

त्यांचा जन्म ३० ऑक्टोबर १९३१ रोजी पनवेलजवळील चिरनेर गावात झाला असून, वडील त्रिंबक पोवळे हे कीर्तनकार असल्यामुळे त्यांना घरातूनच संगीताचा वारसा लाभला. आकाशवाणीवर सर्वात कमी वयाचा गायक म्हणून त्यांनी प्रवेश केला आणि चार दशकांहून अधिक काळ सुगम संगीत क्षेत्रात योगदान दिले. वयाच्या ९४व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले असून त्यांच्या जाण्याने मराठी सुगम संगीतातील एक सुवर्णयुग संपले आहे.

Web Title: Veteran marathi singer govindrao povale passed away

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 10, 2026 | 09:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

राजकीय वर्तुळात शोककळा; दौंडच्या पहिल्या महिला आमदार यांचं निधन
1

राजकीय वर्तुळात शोककळा; दौंडच्या पहिल्या महिला आमदार यांचं निधन

Prateek Yadav death: प्रतीक यादव यांचे अकाली निधन; राजकीय पार्श्वभूमी असूनही का राहिले राजकारणापासून लांब ?
2

Prateek Yadav death: प्रतीक यादव यांचे अकाली निधन; राजकीय पार्श्वभूमी असूनही का राहिले राजकारणापासून लांब ?

पुण्यात खळबळ ! प्रसिद्ध उद्योजकाचा हॉटेलमध्ये आढळला मृतदेह; चिठ्ठीही सापडली
3

पुण्यात खळबळ ! प्रसिद्ध उद्योजकाचा हॉटेलमध्ये आढळला मृतदेह; चिठ्ठीही सापडली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM