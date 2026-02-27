Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Rohit Pawar Meet Raj Thackeray : रोहित पवारांच्या लढ्याला आले बळ! FIR संबंधित राज ठाकरेंनी सुपुर्द केले दोन दाखले

Rohit Pawar Meet Raj Thackeray : आमदार रोहित पवार यांनी मनसे नेते राज ठाकरे यांची भेट घेतली आहे. अजित पवार यांच्या अपघाताबाबत आणि त्यातील गुन्ह्यांबाबत रोहित पवारांनी राज ठाकरेंसोबत सविस्तर चर्चा केली आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 02:38 PM
रोहित पवार यांनी राज ठाकरेंना भेटून अजित पवारांच्या अपघाताशी संबंधित कागदपत्रे सादर केली (फोटो - एक्स)

  • रोहित पवारांनी घेतली राज ठाकरेंची भेट
  • अजित पवारांच्या अपघातासंदर्भात केली चर्चा
  • राज ठाकरेंनी रोहित पवारांना दिले दोन दाखले
Rohit Pawar Meet Raj Thackeray : मुंबई : दिवंगत नेते अजित पवार यांचे बारामतीमध्ये अपघाती दुर्दैवी निधन झाले. त्यांचा अपघात हा घातपात असल्याचा संशय आमदार रोहित पवार यांनी व्यक्त केला. आमदार रोहित पवार यांनी यासाठी अनेकदा पत्रकार परिषद देखील घेतल्या आहेत. त्याचबरोबर रोहित पवार यांनी व्हीएसआर कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. यासाठी त्यांनी बारामती आणि मुंबई पोलीस स्टेशनमध्ये गेले होते. मात्र तिथेही फक्त एफआयआर दाखल करुन घेण्यात आला. यासंबंधित रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी मनसे नेते राज ठाकरेंची (Raj Thackeray) भेट घेतली आहे.

आमदार रोहित पवार यांनी मनसे नेते राज ठाकरे यांची भेट घेतली आहे. अजित पवार यांच्या अपघाताबाबत आणि त्यातील गुन्ह्यांबाबत रोहित पवारांनी राज ठाकरेंसोबत सविस्तर चर्चा केली आहे. या संदर्भात त्यांनी सोशल मीडिया पोस्ट करुन माहिती दिली. रोहित पवार यांनी लिहिले आहे की, राज ठाकरे साहेब हे राज्यातील एक लोकप्रिय नेते असून त्यांना मानणारा राज्यात एक मोठा वर्ग आहे. आज त्यांची भेट घेऊन अजितदादांच्या संशयास्पद अपघाती मृत्यूप्रकरणी त्यांना पुराव्यांसह सविस्तर माहिती दिली आणि त्यांच्याही मनात असलेल्या काही प्रश्नांविषयी चर्चा केली. यावेळी माझे मित्र अमित जी ठाकरे हेही उपस्थित होते. मला विश्वास आहे की, अजितदादांना न्याय मिळवून देण्याच्या या लढ्यात राज ठाकरे साहेब हे पूर्ण ताकदीनिशी आमच्या पाठीशी उभं राहतील, असा विश्वास रोहित पवार यांनी व्यक्त केला.

हे देखील वाचा : AI युगात भाषेला सक्षम अन् शक्तिशाली करण्यासाठी..! मराठी भाषा गौरव दिनी राज ठाकरेंचे मराठीजनांना खास आवाहन

त्याचबरोबर रोहित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, “राज ठाकरेंची भेट घ्यायची आहे आणि वेळ हवा असल्याचे मी माझे मित्र अमित ठाकरे यांना सांगितले होते. त्यानंतर आज राज साहेबांची भेट घेतली, अजित दादांचा विमान अपघात याबद्दल बोललो. त्यांनी सगळ्या घटना समजून घेतल्या. जी माहिती मी घेऊन गेलो, ती सर्व माहिती त्यांनी जाणून घेतली. त्यानंतर बोलत असताना ते म्हणाले की हा महत्वाचा विषय आहे. सर्वात महत्वाचा प्रश्न एवढाच आहे की पोलिसांनी दोन एफआयआर का नोंदवून घेतल्या नाहीत,” असे राज ठाकरे म्हणाले असल्याचे रोहित पवार म्हणाले आहेत.

हे देखील वाचा : BMC महापौर रितू तावडे यांचे कोट्यवधींचे घड्याळ चर्चेत? ट्रोलिंग होताच दिलं सडेतोड उत्तर

पुढे रोहित पवारांनी सांगितले की राज ठाकरे यांनी त्यांना दोन दाखले दिले आहेत. ते म्हणाले की, “राज ठाकरे यांचा अभ्यास भरपूर असल्यामुळे त्यांनी मला सुप्रीम कोर्टाचे दोन दाखले दिले. ज्यामध्ये ॲक्सिडेंटल डेथ रिपोर्ट झाला असला तरी एफआयआर घेता येतो, तो नागरिकांचा हक्क आहे, असे सांगितले. तसेच दुसरा दाखला त्यांनी दिला, ते म्हणाले, काहीही झालं तरी पोलिसांना एफआयआर घ्यावाच लागतो, असंही त्यांनी सांगितल्याचं रोहित पवार म्हणाले. या महाराष्ट्रात एका मोठ्या व्यक्तीचा नेत्याचा जर एफआयआरचं होत नसेल तर ही अतिशय दुर्दैवी गोष्ट आहे,” अशी खंत आमदार रोहित पवार यांनी व्यक्त केली आहे.

Published On: Feb 27, 2026 | 02:38 PM

Feb 27, 2026 | 02:38 PM
