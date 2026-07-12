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‘पतीचा शारीरिक संबंधास नकार, मासिक पाळीबाबत विचारायचा अन्…’; माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या सूनेचे गंभीर आरोप

Updated On: Jul 12, 2026 | 12:11 PM IST
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सारांश

गितेश राऊत हा शारीरिक संबंध ठेवण्यास असमर्थ होता. लग्नानंतर देवदर्शनाचा कार्यक्रम झाल्यानंतर मी व गितेश राऊत हनिमूनसाठी ऊटी येथे गेलो होतो. ऊटी येथे एकूण 6 दिवस राहिलो असता गितेश माझ्यासोबत शारीरिक संबंध न ठेवता माझ्यापासून दूर राहिला होता.

'पतीचा शारीरिक संबंधास नकार, मासिक पाळीबाबत विचारायचा अन्...'; माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या सूनेचे गंभीर आरोप

'पतीचा शारीरिक संबंधास नकार, मासिक पाळीबाबत विचारायचा अन्...'; माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या सूनेचे गंभीर आरोप

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विस्तार

मुंबई : राज्यात अनेक घडामोडी घडत आहेत. महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. असे असताना आता ठाकरेंच्या शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या मुलाबाबत धक्कादायक आरोप समोर आले आहेत. विनायक राऊत यांचा मुलगा आणि मुंबई महानगरपालिकेतील नगरसेवक गितेश राऊत यांच्यासह त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाविरोधात ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबतची तक्रार गितेश राऊत यांची पत्नी गिरीजा राऊत यांनी दिली आहे.

गिरीजा राऊत यांनी तक्रारीत अनेक खळबळजनक आरोप केले आहेत. विनायक राऊत कुटुंबाकडून तिचा मानसिक आणि शारीरिक छळ केला जात होता. इतकेच नव्हे तर घरात बळजबरीने गोमूत्र प्यायला दिले गेले. माझी सासू, माझा नवरा घरी असताना व तो घरी नसल्यास पूर्णतः वेगळी वागायची. प्रत्येक गोष्टीत मला टोमणे मारुन, माझ्या घरच्यांबद्दल घालून-पाडून बोलून मला मानसिक त्रास यायची. आमच्या नात्यात दुरावा येण्यासाठी व आमच्यात क्लेश होण्यासाठी तिचा मोठा सहभाग आहे. माझा पती हा मला मासिक पाळी कधी येईल त्याबाबत सर्व माहिती त्याच्या फोनवर नोंद करून ठेवत होता व माझी पुढची मासिक पाळी अमूक तारखेला येईल, असा विकृतपणे वागत होता.

दरम्यान, गितेश राऊत हा शारीरिक संबंध ठेवण्यास असमर्थ होता. लग्नानंतर देवदर्शनाचा कार्यक्रम झाल्यानंतर मी व गितेश राऊत हनिमूनसाठी ऊटी येथे गेलो होतो. ऊटी येथे एकूण 6 दिवस राहिलो असता गितेश माझ्यासोबत शारीरिक संबंध न ठेवता माझ्यापासून दूर राहिला होता. त्याबाबत मी त्याला विचारले तेव्हा त्याने मला मेंटल कनेक्ट होणे गरजेचे आहे. शारीरिक संबंध लग्नात अजिबात महत्वाचे नाहीत, मला हनिमूनचा कंटाळा येतो असे सर्व बोलून मला टाळू लागला.

शारीरिक संबंधांमुळे झाले वाद

2018 मध्ये मी व गितेश राऊत, त्यांचा मित्र महेक नंदू व त्याची पत्नी प्रियांका नंदू असे ऑस्ट्रेलिया येथे फिरण्यास गेलो होतो. त्यावेळी सुद्धा गितेश राऊत हा माझ्याजवळ आला नाही आणि मी त्याच्याजवळ जाण्याचा प्रयत्न करता त्याने मला शिवीगाळ करीत जबर मारहाण केली होती. त्यावेळी आमच्यात शारीरिक संबंधांवरून वाद झाले.

इंटरनॅशनल लोकेशन्सला जाऊन शारीरिक संबंध

पुढे गिरीजा राऊत यांनी म्हटले की, शारीरिक संबंधांवर माझ्या पतीचे असे मत होते की, तो फक्त इंटरनॅशनल लोकेशन्सलाच जाऊन संबंध ठेऊ शकतो. भारतात संबंध ठेवायला तो कम्फर्टेबल नाही. शारीरिक जवळीक साधल्यास मला दूर लोटत तो मला सांगायचा की मी नाजूक मुलगा आहे, तुला अक्कल आहे का मला असा कसा हाथ लावतेस तू? मुंबईच्या घरी जवळीक साधल्यास आपण इथे कसं काही करणार आईला सगळं ऐकू जाईल, असे म्हणत तो वेळोवेळी शारीरिक संबंध टाळत होता.

Web Title: Husband gitesh raut refused physical relations serious allegations by former mp vinayak raut daughter in law girija raut

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Published On: Jul 12, 2026 | 12:11 PM

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