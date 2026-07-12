रविवार, 12 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Pm Modi Press Conference New Zealand Journalist Question Mea Response

PM मोदी पत्रकार परिषद का घेत नाहीत? नॉर्वेनंतर न्यूझीलंडच्या पत्रकारानेही विचारला प्रश्न; MEA ने दिलं स्पष्टीकरण 

Updated On: Jul 12, 2026 | 12:11 PM IST
जाहिरात
सारांश

PM Modi New Zealand Visit : नुकतेच पंतप्रधान मोदींचा न्यूझीलंड दौरा पूर्ण झाला असून या दौऱ्यात भारत-न्यूझीलंडमध्ये व्यापार, गुंतवणूक, शिक्षण आणि द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा झाली. दरम्यान या दौऱ्यात पत्रकार परिषदेदरम्यान एका पत्रकाराने परराष्ट्र मंत्रालयाला पंतप्रधान मोदी पत्रकार परिषद का घेत नाही असा प्रश्न केला होता.

PM Modi New Zealand Visit

PM मोदी पत्रकार परिषद का घेत नाहीत? नॉर्वेनंतर न्यूझीलंडच्या पत्रकारानेही विचारला प्रश्न; MEA ने दिलं स्पष्टीकरण (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • PM मोदी पत्रकार परिषद का घेत नाहीत?
  • नॉर्वेनंतर न्यूझीलंडच्या पत्रकारानेही विचारला प्रश्न
  • MEA ने दिलं स्पष्टीकरण
PM Modi New Zeland Visit : वेलिंग्टन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा न्यूझीलंड दौरा नुकताच पूर्ण झाला. या दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधानांना एका पत्रकार परिषदेत न्यूझीलंड पत्रकाराने एक प्रश्न विचारला होता. या पत्रकारानेही पंतप्रधान मोदी पत्रकार परिषद का घेत नाहीत असा प्रश्न विचारला होता. यावर परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले असून पंतप्रधान मोदी थेट जनतेशी आणि मतदारांशी संवाद साधतात असे MEA ने म्हटले.

Canada Shooting : कॅनडाच्या स्ट्रिट फेस्टिव्हलदरम्यान अंदाधुंद गोळीबार; 2 जण ठार, घटनेचा तपास सुरु

नेमकं काय आहे प्रकरण?

पंतप्रधान मोदी दोन दिवसीय न्यूझीलंडच्या दौऱ्यावर गेले होते. यावेळी पत्रकार परिषदेत न्यूझीलंडमधील एका पत्रकाराने परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव रुद्रेंद टंडन यांना प्रश्न केला. न्यूझीलंड पत्रकाराने विचारले की पंतप्रधान मोदी पत्रकारांशी थेट संवाद का साधत नाहीत किंवा पत्रकार परिषद का घेत नाहीत.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण

यावर उत्तर देताना टंडन यांनी सुरुवातीला हा प्रश्न यापूर्वी ऐकल्याचे म्हटले. त्यांना याला डेजा व्हू संबोधत यापूर्वीही अशीच परिस्थिती निर्माण अनुभवली असल्याची भावना व्यक्त केली. यापूर्वी असा प्रश्न नॉर्वेतील एका महिला पत्रकारानेही केला होता.

टंडन यांनी म्हटले की, एक सराकरी अधिकारी म्हणून पंतप्रधान मोदींच्या राजकीय शैलीवर प्रश्न उपस्थित करणे माझ्यासाठी योग्य नाही. ते अत्यंत यशस्वी आणि अद्वितीय भारतीय राजकारणी आहेत. साधारणपणे भारतीय राजकारणी आपल्या जनतेशी आणि मतदारांशी थेट संवाद साधतात.

त्यांनी पुढे म्हटले की, पंतप्रधान मोदी कोणत्याही मध्यस्थांशिवाय जनतेपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्या संवादशौलीला मतदारांचा चांगला प्रतिसाद मिळतो असेही टंडन यांनी नमूद केले.

पंतप्रधान मोदींनी तीन देशांचा दौरा केला असून यामध्ये त्यांनी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडला भेट दिली. सुमारे ४० वर्षांनंतर एखाद्या भारतीय पंतप्रधानांचा न्यूझीलंड दौरा होता. यामुळे याला विशेष महत्त्व प्राप्त झालेय या दौऱ्यात दोन्ही देशांत व्यापार, गुंतवणूक, शिक्षण आणि द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा झाली.

Venezuela Earthquake : भूकंपानंतर सर्वत्र हाहा:कार; तब्बल ४,३३३ लोकांचा बळी, हजारो जखमी

Web Title: Pm modi press conference new zealand journalist question mea response

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 12, 2026 | 12:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Venezuela Earthquake : भूकंपानंतर सर्वत्र हाहा:कार; तब्बल ४,३३३ लोकांचा बळी, हजारो जखमी
1

Venezuela Earthquake : भूकंपानंतर सर्वत्र हाहा:कार; तब्बल ४,३३३ लोकांचा बळी, हजारो जखमी

Canada Shooting : कॅनडाच्या स्ट्रिट फेस्टिव्हलदरम्यान अंदाधुंद गोळीबार; 2 जण ठार, घटनेचा तपास सुरु
2

Canada Shooting : कॅनडाच्या स्ट्रिट फेस्टिव्हलदरम्यान अंदाधुंद गोळीबार; 2 जण ठार, घटनेचा तपास सुरु

Middle East Conflict : मध्यपूर्वेत पुन्हा युद्धाचे ढग! अमेरिकी हल्ल्यानंतर इराणचा जोरदार पलटवार; आखाती देशांना लक्ष्य
3

Middle East Conflict : मध्यपूर्वेत पुन्हा युद्धाचे ढग! अमेरिकी हल्ल्यानंतर इराणचा जोरदार पलटवार; आखाती देशांना लक्ष्य

Iran Nuclear: 14-कलमी शांतता कराराच्या चिंधड्या उडवत इराणचे अणु ठिकाणांवर गुप्त मिशन; सॅटेलाइट इमेजेसने सत्य आले समोर
4

Iran Nuclear: 14-कलमी शांतता कराराच्या चिंधड्या उडवत इराणचे अणु ठिकाणांवर गुप्त मिशन; सॅटेलाइट इमेजेसने सत्य आले समोर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘पतीचा शारीरिक संबंधास नकार, मासिक पाळीबाबत विचारायचा अन्…’; माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या सूनेचे गंभीर आरोप

‘पतीचा शारीरिक संबंधास नकार, मासिक पाळीबाबत विचारायचा अन्…’; माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या सूनेचे गंभीर आरोप

Jul 12, 2026 | 12:11 PM
PM मोदी पत्रकार परिषद का घेत नाहीत? नॉर्वेनंतर न्यूझीलंडच्या पत्रकारानेही विचारला प्रश्न; MEA ने दिलं स्पष्टीकरण 

PM मोदी पत्रकार परिषद का घेत नाहीत? नॉर्वेनंतर न्यूझीलंडच्या पत्रकारानेही विचारला प्रश्न; MEA ने दिलं स्पष्टीकरण 

Jul 12, 2026 | 12:10 PM
Aamir Khan : अभिनेत्याचं तिसरं लग्न अन् नितेश राणेंना राग अनावर! करा बायकॉट? ‘आमिर खान फक्त लव्ह जिहाद…’

Aamir Khan : अभिनेत्याचं तिसरं लग्न अन् नितेश राणेंना राग अनावर! करा बायकॉट? ‘आमिर खान फक्त लव्ह जिहाद…’

Jul 12, 2026 | 12:09 PM
अडकतच चाललेत… Anil Ambani समूहाला ED चा मोठा दणका! 1021 कोटींची मालमत्ता जप्त, कारवाईत आकडा 20367 कोटींच्या पार

अडकतच चाललेत… Anil Ambani समूहाला ED चा मोठा दणका! 1021 कोटींची मालमत्ता जप्त, कारवाईत आकडा 20367 कोटींच्या पार

Jul 12, 2026 | 12:06 PM
Beed Crime: बीडमध्ये मध्यरात्री थरार! किरकोळ वादातून 21 वर्षीय तरुणाचा चाकूने निर्घृण खून

Beed Crime: बीडमध्ये मध्यरात्री थरार! किरकोळ वादातून 21 वर्षीय तरुणाचा चाकूने निर्घृण खून

Jul 12, 2026 | 11:49 AM
‘हात तुटून जाईल दादा…’, ट्रेनच्या खिडकीतून फोन हिसकावू पाहत होता चोर, प्रवाशांनी घडवली जन्माची अद्दल; Video Viral

‘हात तुटून जाईल दादा…’, ट्रेनच्या खिडकीतून फोन हिसकावू पाहत होता चोर, प्रवाशांनी घडवली जन्माची अद्दल; Video Viral

Jul 12, 2026 | 11:43 AM
Dhamaal 4 Box Office Collection Day 2: ‘धमाल 4’ची बॉक्स ऑफिसवर घोडदौड! दुसऱ्याच दिवशी अजय देवगणच्या चित्रपटाची तुफान कमाई

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 2: ‘धमाल 4’ची बॉक्स ऑफिसवर घोडदौड! दुसऱ्याच दिवशी अजय देवगणच्या चित्रपटाची तुफान कमाई

Jul 12, 2026 | 11:33 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा