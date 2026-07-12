PM मोदी पत्रकार परिषद का घेत नाहीत? नॉर्वेनंतर न्यूझीलंडच्या पत्रकारानेही विचारला प्रश्न; MEA ने दिलं स्पष्टीकरण 

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पंतप्रधान मोदी दोन दिवसीय न्यूझीलंडच्या दौऱ्यावर गेले होते. यावेळी पत्रकार परिषदेत न्यूझीलंडमधील एका पत्रकाराने परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव रुद्रेंद टंडन यांना प्रश्न केला. न्यूझीलंड पत्रकाराने विचारले की पंतप्रधान मोदी पत्रकारांशी थेट संवाद का साधत नाहीत किंवा पत्रकार परिषद का घेत नाहीत.
यावर उत्तर देताना टंडन यांनी सुरुवातीला हा प्रश्न यापूर्वी ऐकल्याचे म्हटले. त्यांना याला डेजा व्हू संबोधत यापूर्वीही अशीच परिस्थिती निर्माण अनुभवली असल्याची भावना व्यक्त केली. यापूर्वी असा प्रश्न नॉर्वेतील एका महिला पत्रकारानेही केला होता.
टंडन यांनी म्हटले की, एक सराकरी अधिकारी म्हणून पंतप्रधान मोदींच्या राजकीय शैलीवर प्रश्न उपस्थित करणे माझ्यासाठी योग्य नाही. ते अत्यंत यशस्वी आणि अद्वितीय भारतीय राजकारणी आहेत. साधारणपणे भारतीय राजकारणी आपल्या जनतेशी आणि मतदारांशी थेट संवाद साधतात.
त्यांनी पुढे म्हटले की, पंतप्रधान मोदी कोणत्याही मध्यस्थांशिवाय जनतेपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्या संवादशौलीला मतदारांचा चांगला प्रतिसाद मिळतो असेही टंडन यांनी नमूद केले.
VIDEO | When asked why PM Modi did not give a press conference to New Zealand journalists during the MEA briefing on PM Modi’s official visit to New Zealand, MEA Secretary (East) Rudrendra Tandon said, “It’s not appropriate for me, as a civil servant, to question PM Modi’s… pic.twitter.com/mMBLxamLEi — Press Trust of India (@PTI_News) July 11, 2026
पंतप्रधान मोदींनी तीन देशांचा दौरा केला असून यामध्ये त्यांनी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडला भेट दिली. सुमारे ४० वर्षांनंतर एखाद्या भारतीय पंतप्रधानांचा न्यूझीलंड दौरा होता. यामुळे याला विशेष महत्त्व प्राप्त झालेय या दौऱ्यात दोन्ही देशांत व्यापार, गुंतवणूक, शिक्षण आणि द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा झाली.
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