अडकतच चाललेत… Anil Ambani समूहाला ED चा मोठा दणका! 1021 कोटींची मालमत्ता जप्त, कारवाईत आकडा 20367 कोटींच्या पार

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अंमलबजावणी ED ने शनिवारी सांगितले की, रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड RHFL आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड RCFL यांच्याशी संबंधित तपासाच्या अनुषंगाने त्यांनी १,०२१ कोटी रुपये मूल्याची नवीन मालमत्ता जप्त केली आहे.
या ताज्या कारवाईमुळे ‘मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्या’ PMLA अंतर्गत रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्य २०,३६७ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील अनेक बँकांनी केलेल्या तक्रारींच्या आधारे ‘सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’ने CBI दाखल केलेल्या विविध एफआयआरच्या (FIR) आधारे हा तपास सुरू करण्यात आला होता.मनी लॉडिंग प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत केलेल्या या जप्तीमध्ये रिलायन्स पॉवरचे इक्विटी शेअर्स आणि कर्जाची रक्कम समाविष्ट आहे. एडीएजीशी कथितरीत्या संबंधित असलेली कंपनी ई-कॉम्प्लेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि तिच्या एका संचालकाच्या निवासस्थानी ७जुलै रोजी टाकलेल्या छाप्यांनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने CBI दाखल केलेल्या FIR च्या आधारे ED या प्रकरणाचा तपास करत आहे.
ED चा आरोप आहे की, RHFL आणि RCFL ने उभारलेला १५,५४८ कोटी रुपयांचा सार्वजनिक निधी अनिल अंबानी समूहाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या शेल कंपन्यांच्या नेटवर्कमार्फत पद्धतशीरपणे वळवण्यात आला. ईडी सध्या या समूहाविरुद्ध पीएमएलए आणि फेमाअंतर्गत अनेक प्रकरणांचा तपास करत असून, आतापर्यंत ८० हून अधिक ठिकाणी छापे टाकले आहेत. पण अनिल अंबानी समूहाने यापूर्वी हे आरोप फेटाळले आहेत.
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