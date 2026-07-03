‘गिअर वाली सायकल’… एका पिढीच्या बालपणीचा वेग, स्वप्नांची साथीदार आणि भारतीय रस्त्यांवरील एक सोनेरी आठवण

एक काळ असा होता की वाढदिवसाला, परीक्षेत चांगले गुण मिळाल्यावर किंवा दहावी–बारावीच्या आधी मुलांनी सर्वाधिक मागितलेली भेट म्हणजे गिअर सायकल. आजच्या मुलांसाठी इलेक्ट्रिक स्कूटर, गेमिंग गॅझेट किंवा स्मार्टफोन जितका आकर्षणाचा विषय आहे, तितकीच १९९० आणि २००० च्या दशकातील मुलांसाठी गिअर सायकल म्हणजे अभिमानाची गोष्ट होती. ती केवळ एक सायकल नव्हती, तर स्वातंत्र्य, साहस आणि मोठं झाल्याची भावना देणारी पहिली “वाहनसाथी” होती.
गिअर सायकलींचा भारतभर विस्तार
भारतात गिअर सायकलींचा प्रसार मोठ्या प्रमाणावर १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आणि २००० च्या दशकात झाला. त्या काळात Hero, Atlas, BSA, Hercules, Firefox आणि इतर अनेक कंपन्यांनी आकर्षक डिझाइन, मल्टी-स्पीड गिअर, जाड टायर्स आणि स्पोर्टी लूक असलेल्या सायकली बाजारात आणल्या. शाळकरी मुले, महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि तरुणांमध्ये या सायकलींची मोठी क्रेझ निर्माण झाली.
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साध्या सायकलींपेक्षा अद्ययावत
गिअर सायकलची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे तिची मल्टी-स्पीड गिअर प्रणाली. चढावर कमी गिअर आणि सपाट रस्त्यावर जास्त गिअर वापरून कमी श्रमात अधिक वेगाने सायकल चालवणे शक्य होत असे. त्यामुळे लांबचा प्रवासही आरामदायी वाटत असे. ही सायकल केवळ वाहतुकीचे साधन नव्हती, तर फिटनेस, साहस आणि आत्मविश्वासाचे प्रतीक बनली.
बालपणीची एक अनमोल आठवण आणि ओढ
त्या काळातील बालपणाची अनेक सुंदर चित्रे आजही डोळ्यासमोर उभी राहतात. सकाळी मित्रांसोबत शाळेला जाणे, संध्याकाळी कॉलनीत किंवा गावातील रस्त्यांवर सायकल रेस लावणे, सुट्टीच्या दिवशी अनेक किलोमीटर भटकंती करणे, नवीन स्टंट शिकण्याचा प्रयत्न करणे किंवा आपल्या सायकलवर रंगीत स्टिकर्स लावून तिला खास बनवणे—या सर्व आठवणी प्रत्येकाच्या मनात आजही ताज्या आहेत.
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लहानग्यांसाठी ऑटोमोबाईल विश्वाची ओळख आणि सुरुवात
भारतीय ऑटोमोबाईल संस्कृतीच्या दृष्टीने पाहिले, तर गिअर सायकल ही अनेक मुलांची वाहनविश्वातील पहिली पायरी ठरली. रस्त्यावर वाहन चालवण्याची शिस्त, संतुलन, ब्रेकिंग, वळणे घेणे आणि वाहतुकीची प्राथमिक समज याच सायकलमुळे विकसित झाली. पुढे मोटारसायकल किंवा कार चालवताना हीच सवय उपयोगी पडली.
भारतीय सायकल उद्योगाचे विश्व
भारतातील सायकल उद्योगाने अनेक दशकांपासून जगात आपले महत्त्वाचे स्थान निर्माण केले आहे. देशात दरवर्षी लाखो सायकलींची विक्री होते आणि त्यात गिअर सायकलींचा वाटा सातत्याने वाढत गेला. विशेषतः शहरी भागात, फिटनेसप्रेमी, सायकलिंग क्लब आणि ट्रेकिंगची आवड असलेल्या तरुणांमुळे या सायकलींना मोठी मागणी मिळाली. भारतीय उत्पादकांनी देशांतर्गत बाजारासोबतच परदेशातही मोठ्या प्रमाणावर सायकलींची निर्यात करून जागतिक बाजारपेठेत यश मिळवले.
आज इलेक्ट्रिक सायकली, प्रीमियम माउंटन बाइक्स आणि आधुनिक तंत्रज्ञान असलेल्या मॉडेल्स उपलब्ध असल्या तरी जुन्या गिअर सायकलींची जादू काही वेगळीच होती. त्या सायकलीने दिलेले स्वातंत्र्य, मित्रांसोबतचे क्षण, उन्हाळ्यातील भटकंती आणि ही बालपणातील अविस्मरणीय आठवण कोणत्याही आधुनिक वाहनाने भरून काढता येणार नाही.