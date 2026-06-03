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MLC Election : विधान परिषद निवडणुकीत उमेदवारांसमोर बंडखोरांचेच आव्हान; अंतर्गत वादामुळे वाढली धुसफूस

Updated On: Jun 03, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक रखडल्याने ही निवडणूकही रखडली होती. पैकी आता नगर परिषद आणि नगर पंचायतींमध्ये निवडणूक झाली. तर जिल्हा परिषदेची निवडणूक बाकी आहे. अशात निवडणूक घेण्याइतपत सदस्यसंख्या असल्याने ही निवडणूक होत आहे.

MLC Election : विधान परिषद निवडणुकीत उमेदवारांसमोर बंडखोरांचेच आव्हान; अंतर्गत वादामुळे वाढली धुसफूस

MLC Election : विधान परिषद निवडणुकीत उमेदवारांसमोर बंडखोरांचेच आव्हान; अंतर्गत वादामुळे वाढली धुसफूस

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विस्तार

नागपूर : विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या १७ जागांसाठी राज्यात निवडणूक होऊ घातली आहे. त्यात विदर्भातील ५ जागांचा समावेश आहे. पैकी नागपुरात पोटनिवडणूक होत आहे. महाविकास आघाडी आणि महायुतीने अधिकृत उमेदवारांची घोषणा करताच इच्छुक असलेल्यांनीही बंड पुकारात शेवटच्या दिवशी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. त्यामुळे निवडणूक होईल तेव्हा होईल, पण सध्यातरी अंतर्गत आणि पक्षातीलच बंडखोरांचे आव्हान मोडून काढण्यासाठी प्रयत्न करावे लागत आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक रखडल्याने ही निवडणूकही रखडली होती. पैकी आता नगर परिषद आणि नगर पंचायतींमध्ये निवडणूक झाली. तर जिल्हा परिषदेची निवडणूक बाकी आहे. अशात निवडणूक घेण्याइतपत सदस्यसंख्या असल्याने ही निवडणूक होत आहे. परिणामी, इच्छुकांनी निवडणुकीसाठी आधीपासूनच तयारी चालविली होती.

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या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी (काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट, शिवसेना ठाकरे गट) आणि महायुती (भाजप, शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी अजित पवार गट) ने उमेदवारांच्या नावाची घोषणा केली. त्यात काहींना लॉटरी लागली. मात्र, बऱ्याच इच्छुकांचा हिरमोड झाल्याने त्यांनी बंडाळी करत निवडणूक रिंगणात अपक्ष म्हणून उडी मारली.

वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली मतदारसंघातून हिंगणघाट बाजार समितीचे सभापती राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते अॅड. सुधीर कोठारी यांनी बंड पुकारले असून, अपक्ष म्हणून अर्ज दाखल केला. भंडारा-गोंदियात माजी आमदार गोपालदास अग्रवाल यांचे पूत्र प्रफुल्ल अग्रवाल यांच्यासोबतच नरेश ईश्वरकर यांनी बंडाळी केली. विशेष म्हणजे महाआघाडीचे अधिकृत उमदेवार दिलीप बनसोड यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करताना गोपालदास अग्रवाल उपस्थित होते तर काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले हे गैरहजर होते.

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प्रफुल्ल अग्रवाल यांच्या उमेदवारीवेळी ते हजर होते. यवतमाळमध्ये महायुती व महाआघाडीत डोकेदखी वाढली आहे. भाजपचे नितीन भुतडा आणि राष्ट्रवादीकडून साजिद बेग मिर्झा तसेच महाआघाडीत दारव्ह्याचे काँग्रेसचे विद्यमान नगरसेवक तथा माजी नगराध्यक्ष सय्यद फारुक सय्यद करीम रिंगणात उतरले आहे.

Web Title: Maharashtra legislative council elections candidates face a challenge from rebels themselves

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Published On: Jun 03, 2026 | 08:00 AM

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