Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Path To Victory Now Hinges On The Votes From Satara Dhairyasheel Kadam Entry Adds Intrigue To The Election

MLC Election : साताऱ्याच्या मतांवर आता विजयाचे गणित अवलंबून; धैर्यशील कदमांच्या प्रवेशाने निवडणुकीत रंगत

Updated On: Jun 02, 2026 | 08:06 AM IST
जाहिरात
सारांश

साताऱ्यातील मतदारांची संख्या अधिक असल्याने विजयाचा मार्ग मोठ्या प्रमाणात साताऱ्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या मतदानावर अवलंबून राहणार आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने साताऱ्यातील धैर्यशील कदम यांना उमेदवारी देत महत्त्वाची राजकीय चाल खेळली आहे.

MLC Election : साताऱ्याच्या मतांवर आता विजयाचे गणित अवलंबून; धैर्यशील कदमांच्या प्रवेशाने निवडणुकीत रंगत

MLC Election : साताऱ्याच्या मतांवर आता विजयाचे गणित अवलंबून; धैर्यशील कदमांच्या प्रवेशाने निवडणुकीत रंगत

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

सातारा : सांगली-सातारा स्थानिक स्वराज्य संस्था विधानपरिषद मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचत असताना राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. मतदारसंख्येच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास या निवडणुकीत सातारा जिल्हा निर्णायक भूमिका बजावणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे सर्व प्रमुख पक्षांनी आपले राजकीय लक्ष साताऱ्याकडे केंद्रित केले आहे.

या मतदारसंघात एकूण ८९५ मतदार आहेत. त्यामध्ये सातारा जिल्ह्यातील ४७२ तर सांगली जिल्ह्यातील ४२३ मतदारांचा समावेश आहे. साताऱ्यातील मतदारांची संख्या अधिक असल्याने विजयाचा मार्ग मोठ्या प्रमाणात साताऱ्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या मतदानावर अवलंबून राहणार आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने साताऱ्यातील धैर्यशील कदम यांना उमेदवारी देत महत्त्वाची राजकीय चाल खेळली आहे. कदम यांनी सोमवारी सांगली येथे समर्थकांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल केला. स्थानिक पातळीवरील त्यांचा संपर्क, संघटनात्मक कामकाजातील सहभाग आणि सातारा जिल्ह्यातील प्रभाव लक्षात घेऊन भाजपने त्यांच्यावर विश्वास दाखवल्याचे मानले जात आहे.

लाडकी बहीण योजनेतून तब्बल १.२५ कोटीहून अधिक महिलांना अपात्र, सुप्रिया सुळेंचा खळबळजनक दावा

महायुतीकडून साताऱ्याला दिलेले प्राधान्य लक्षवेधी ठरत आहे. जिल्ह्यात विविध पक्षांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्य असल्याने मतदानाचे गणित गुंतागुंतीचे बनले आहे. त्यामुळे पक्षीय निष्ठेबरोबरच उमेदवाराची प्रतिमा आणि वैयक्तिक संबंध यांचाही निकालावर प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, महाविकास आघाडीकडूनही सक्षम उमेदवार मैदानात उतरविण्याबाबत हालचाली सुरू असल्याची चर्चा आहे. विरोधकांनी ताकदीचा उमेदवार दिल्यास निवडणूक एकतर्फी न राहता चुरशीची होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अशा परिस्थितीत मतांचे विभाजन, अपक्षांची भूमिका आणि संभाव्य क्रॉस व्होटिंग याकडेही राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे.

स्थानिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विशेष महत्त्व

सांगली-सातारा मतदारसंघातील ही निवडणूक केवळ विधानपरिषदेपुरती मर्यादित राहणार नसून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरही तिच्याकडे महत्त्वाच्या राजकीय चाचणीच्या स्वरूपात पाहिले जात आहे. त्यामुळे उमेदवारी अर्जानंतर सुरू होणाऱ्या प्रचाराच्या रणधुमाळीत साताऱ्यातील मतदारांचे महत्त्व अधिकच वाढले असून, याच मतांवर विजयाचे अंतिम समीकरण ठरणार असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.

Web Title: Path to victory now hinges on the votes from satara dhairyasheel kadam entry adds intrigue to the election

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 08:06 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mamata Banerjee: “थांबा, यापेक्षा मोठा ‘खेळ’ करणार…” ममता बॅनर्जींचा भाजपला थेट इशारा; बंगाल पोलिसांवरून हिटलरशी केली तुलना
1

Mamata Banerjee: “थांबा, यापेक्षा मोठा ‘खेळ’ करणार…” ममता बॅनर्जींचा भाजपला थेट इशारा; बंगाल पोलिसांवरून हिटलरशी केली तुलना

उस्मानाबाद-लातूर-बीड मतदारसंघात राजकीय रणधुमाळी; महायुतीकडून बसवराज पाटील, महाविकास आघाडीचे महेश देशमुख मैदानात
2

उस्मानाबाद-लातूर-बीड मतदारसंघात राजकीय रणधुमाळी; महायुतीकडून बसवराज पाटील, महाविकास आघाडीचे महेश देशमुख मैदानात

Maharashtra politics : अहिल्यानगर विधान परिषदेत महाविकास आघाडीला धक्का! राणी लंके यांचा अर्जच नाही, काँग्रेसचे करण ससाणे रिंगणात
3

Maharashtra politics : अहिल्यानगर विधान परिषदेत महाविकास आघाडीला धक्का! राणी लंके यांचा अर्जच नाही, काँग्रेसचे करण ससाणे रिंगणात

Local Body Election : ९८८ मतदारांची अंतिम यादी जाहीर; स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात लातूर महापालिका आघाडीवर
4

Local Body Election : ९८८ मतदारांची अंतिम यादी जाहीर; स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात लातूर महापालिका आघाडीवर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
MLC Election : साताऱ्याच्या मतांवर आता विजयाचे गणित अवलंबून; धैर्यशील कदमांच्या प्रवेशाने निवडणुकीत रंगत

MLC Election : साताऱ्याच्या मतांवर आता विजयाचे गणित अवलंबून; धैर्यशील कदमांच्या प्रवेशाने निवडणुकीत रंगत

Jun 02, 2026 | 08:06 AM
अधिक महिन्यात जावयाला वाण म्हणून देण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा शाही रोझ पिस्ता बर्फी, नोट करा रेसिपी

अधिक महिन्यात जावयाला वाण म्हणून देण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा शाही रोझ पिस्ता बर्फी, नोट करा रेसिपी

Jun 02, 2026 | 08:00 AM
Todays Gold-Silver Price: जूनच्या पहिल्याच आठवड्यात सोन्या – चांदीचे दर घसरले! तुमच्या शहरातील भाव तपासा

Todays Gold-Silver Price: जूनच्या पहिल्याच आठवड्यात सोन्या – चांदीचे दर घसरले! तुमच्या शहरातील भाव तपासा

Jun 02, 2026 | 07:47 AM
करमाळा तालुक्यातील केतुर येथे वादळी वाऱ्याचा फटका; अंगावर भिंत कोसळून वयोवृद्ध दाम्पत्याचा मृत्यू

करमाळा तालुक्यातील केतुर येथे वादळी वाऱ्याचा फटका; अंगावर भिंत कोसळून वयोवृद्ध दाम्पत्याचा मृत्यू

Jun 02, 2026 | 07:36 AM
US-Iran War : इराणसोबत युद्धविरामाच्या सातत्याने चर्चा सुरु; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा

US-Iran War : इराणसोबत युद्धविरामाच्या सातत्याने चर्चा सुरु; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा

Jun 02, 2026 | 07:13 AM
Adhik Maas: अधिक मासात पुरुषोत्तम याग का करतात? काय आहे त्याचे महत्त्व

Adhik Maas: अधिक मासात पुरुषोत्तम याग का करतात? काय आहे त्याचे महत्त्व

Jun 02, 2026 | 07:05 AM
क्षयरोग केवळ फुफ्फुसांमध्येच नाहीतर डोळ्यांमध्ये सुद्धा होऊ शकतो! डोळ्यात दिसणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

क्षयरोग केवळ फुफ्फुसांमध्येच नाहीतर डोळ्यांमध्ये सुद्धा होऊ शकतो! डोळ्यात दिसणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

Jun 02, 2026 | 05:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM