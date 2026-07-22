खोदकाम करताना मजुराला सापडली सुई टोचलेली बाहुली, खिळा काढताच म्हणाला, “कुणाची तरी मुक्तता झाली”; Video Viral

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आता पूर्वीच्या भूताच्या दंतकथा जर तुम्ही ऐकल्या असतील तर त्यानुसार आत्म्यांना कैद करण्यासाठी बाहुल्यांची मदत घेतली जात होती. या कथांचा काही अधिकृच पुरावा नाही पण आजही या कथा देशभर लोकप्रिय आहे. मूळ व्हिडिओविषयी बोलणे केले तर, यात मजूराच्या हातात एक काळ्या रंगाची बाहुली दिसते. व्हायरल दाव्यानुसार, खोदकाम करताना मजुराला ही बाहुली सापडली. बाहुलीची अवस्था पाहताच मजुराने ही भूताटकीची बाहुली असल्याचा अंदाज बांधला. या बाहुलीवर अनेक लोखंडी खिळ ठोकण्यात आले होते.
बाहुलीला असं मातीत पुरल्याचं पाहून मजुर याचा संबंध आत्म्यांशी लावतो. त्याचा विश्वास असतो की, कोणत्या तरी आत्म्याला यात कैद केले असणार. याच भावनेमुळे तो बाहुलीतील सर्व खिळे एक एक करुन काढून टाकतो. त्या खिळ्यांमुळे आत्मा बाहुलीत अडकून राहिल्याचे सांगितले जाते. अशात मजुराने ते खिळे काढून कैद असलेल्या आत्म्यालाच मुक्तात दिली. आता हा संशयित दावा खरा की खोटा आणि बाहुली खरंच खोदकामात सापडली की नाही याची अधिकृत माहिती मात्र अद्याप समोर आली नाही.
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घटनेचा व्हिडिओ @lindaikejiblogofficial नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर या घटनेचे दृष्य शेअर करण्यात आले आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘सुरक्षित वाहन चालवा, जीव वाचवा’. व्हिडिओला लाखो व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने यावर कमेंट्स करत घटनेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “मानवाचे हृदय अत्यंत दुष्ट आहे”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “मला वाटतं त्याने त्या बाहुलीला पुन्हा जमिनीत पुरायला हवे होते”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “कोणास ठाऊक, बाहुलीत बंद केलेली व्यक्ती अजून जिवंत आहे की मेली आहे”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.