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खोदकाम करताना मजुराला सापडली सुई टोचलेली बाहुली, खिळा काढताच म्हणाला, “कुणाची तरी मुक्तता झाली”; Video Viral

Updated On: Jul 22, 2026 | 02:01 PM IST
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सारांश

OMG Viral Video : काय सांगता! खोदकामात व्यक्तीला सापडली भूताटकीची बाहुली, त्यावर होते असंख्य खिळे, खिळा काढताच... पाहा व्हिडिओत काय घडलं.

खोदकाम करताना मजुराला सापडली सुई टोचलेली बाहुली, खिळा काढताच म्हणाला, "कुणाची तरी मुक्तता झाली"; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

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विस्तार
  • खोदकामादरम्यान मजुराच्या हाती एक रहस्यमय वस्तू लागते.
  • त्यानंतर घडलेल्या कृतीमुळे परिसरात आणि सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण येते.
  • व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांनी विविध तर्क-वितर्क मांडत जोरदार प्रतिक्रिया दिल्या.
तुम्ही आत्मत्यांवर विश्वास ठेवता का? कारण यासंबंधितच एक अनोखी घटना सोशल मिडियावर अलिकडे शेअर करण्यात आली आहे. व्हिडिओमध्ये खोदकाम करताना एका मजुराला काळ्या रंगाची एक विचित्र बाहुली सापडल्याचे दृष्य दिसते. ही बाहुली इतर बाहुलींहून काहीशी वेगळी असते. सर्वात मुख्य म्हणजे या बाहुलीला लोखंडाचा एक खिळा लावण्यात आलेला असतो.

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आता पूर्वीच्या भूताच्या दंतकथा जर तुम्ही ऐकल्या असतील तर त्यानुसार आत्म्यांना कैद करण्यासाठी बाहुल्यांची मदत घेतली जात होती. या कथांचा काही अधिकृच पुरावा नाही पण आजही या कथा देशभर लोकप्रिय आहे. मूळ व्हिडिओविषयी बोलणे केले तर, यात मजूराच्या हातात एक काळ्या रंगाची बाहुली दिसते. व्हायरल दाव्यानुसार, खोदकाम करताना मजुराला ही बाहुली सापडली. बाहुलीची अवस्था पाहताच मजुराने ही भूताटकीची बाहुली असल्याचा अंदाज बांधला. या बाहुलीवर अनेक लोखंडी खिळ ठोकण्यात आले होते.

बाहुलीला असं मातीत पुरल्याचं पाहून मजुर याचा संबंध आत्म्यांशी लावतो. त्याचा विश्वास असतो की, कोणत्या तरी आत्म्याला यात कैद केले असणार. याच भावनेमुळे तो बाहुलीतील सर्व खिळे एक एक करुन काढून टाकतो. त्या खिळ्यांमुळे आत्मा बाहुलीत अडकून राहिल्याचे सांगितले जाते. अशात मजुराने ते खिळे काढून कैद असलेल्या आत्म्यालाच मुक्तात दिली. आता हा संशयित दावा खरा की खोटा आणि बाहुली खरंच खोदकामात सापडली की नाही याची अधिकृत माहिती मात्र अद्याप समोर आली नाही.

 

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घटनेचा व्हिडिओ @lindaikejiblogofficial नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर या घटनेचे दृष्य शेअर करण्यात आले आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘सुरक्षित वाहन चालवा, जीव वाचवा’. व्हिडिओला लाखो व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने यावर कमेंट्स करत घटनेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “मानवाचे हृदय अत्यंत दुष्ट आहे”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “मला वाटतं त्याने त्या बाहुलीला पुन्हा जमिनीत पुरायला हवे होते”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “कोणास ठाऊक, बाहुलीत बंद केलेली व्यक्ती अजून जिवंत आहे की मेली आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral video mysterious doll found during excavation sparks ghost rumours and social media debate

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Published On: Jul 22, 2026 | 02:01 PM

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