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SRA Project: उच्च न्यायालयाच्या आदेशालाच हरताळ? मालाडमध्ये क्लासिक ट्रेझरचे कार्यालय जेसीबीने हटवल्याचा दावा

Updated On: Jul 22, 2026 | 02:01 PM IST
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सारांश

मुंबईतील मालाड (पूर्व) येथील खोत डोंगरी पुनर्विकास प्रकल्पात न्यायालयाने 'जैसे थे' परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले असतानाही क्लासिक ट्रेझर प्रायव्हेट लिमिटेडचे साईट ऑफिस हटवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी कंपनीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संबंधित विभागाकडे दोषींवर कारवाईची मागणी केली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशालाच हरताळ? मालाडमध्ये क्लासिक ट्रेझरचे कार्यालय जेसीबीने हटवल्याचा दावा

उच्च न्यायालयाच्या आदेशालाच हरताळ? मालाडमध्ये क्लासिक ट्रेझरचे कार्यालय जेसीबीने हटवल्याचा दावा

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विस्तार
  • न्यायालयाची अवमानना कल्याचे एसएचपीएल वर गंभीर आरोप
  • मालाड खोत डोंगरी एसआरए प्रकल्प वाद
  • क्लासिक ट्रेझरची मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे कारवाईची मागणी
मुंबई : मुंबईच्या मालाड (पूर्व) येथील खोत डोंगरी पुनर्विकास प्रकल्प न्यायालयाने ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश दिलेले असतानाही क्लासिक ट्रेझर प्रायव्हेट लिमिटेडचे साईट ऑफिस बेकायदेशीरपणे हटवल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या संपूर्ण कारवाईनंतर पोलीस आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण च्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात असून याबाबत क्लासिक ट्रेझर्स चे संचालक नीलेश राघाणी यांनी दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संबंधित विभागाकडे केली आहे. हे संपूर्ण कट कारस्थान एसएचपीएल ( शाह हाऊसकॉन प्रा. ली.) कंपनीच्या चिथावणी वरून करण्यात आल्याचे क्लासिक ट्रेझरने दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.

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अधिक माहितीनुसार, खोत डोंगरी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीचे पुनर्विकासाचे अधिकार शाह हाऊसकॉन (एसएचपीएल) ने क्लासिक ट्रेझर कंपनीकडे हस्तांतरित केले होते. त्यानंतर एसएचपीएल ने एकतर्फी करार मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले. न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या लवादाने १२ मे २०२६ रोजी दोन्ही पक्षांना वादग्रस्त जागेवर ‘जैसे थे’ (Status Quo) परिस्थिती राखण्याचे कडक आदेश दिले होते.

तक्रारीनुसार, १८ जून २०२६ रोजी घर खाली न करणाऱ्या कुटुंबावर एसआरए कडून तोडू कारवाई करण्यात आली. दरम्यान कारवाईच्या नावाखाली सुमारे ३० ते ३५ अज्ञात इसमांनी क्लासिक ट्रेझरच्या सुरक्षा रक्षकांची बाजू न ऐकत जेसीबीच्या साहाय्याने त्यांचे कंटेनर ऑफिस उखडून रस्त्याच्या कडेला फेकून दिले. हा प्रकार शाह हाऊसकॉनच्या मनसुख शाह यांच्या सांगण्यावरून करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

क्लासिक ट्रेझरचे बाधित विकासक निलेश राघानी यांनी तक्रार केल्यानंतर, दिंडोशी पोलिसांनी लेखी उत्तरात सांगितले की हे कंटेनर एसआरए विभागाने हटवले आहे. दुसरीकडे, जेव्हा निलेश राघाणी यांनी एसआरएशी संपर्क साधला तेव्हा त्यांनी या प्रकरणावर पूर्णपणे मौन बाळगले. घटनेदरम्यान सुरक्षा रक्षकांनी आपत्कालीन क्रमांकावर फोन केल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी पोहोचले, परंतु आरोपींवर कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे लवादाच्या आदेशाची प्रत सुपूर्द केल्यानंतरही, दिंडोशी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्याऐवजी बाधित पक्षाला पुन्हा न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला.

नेमकी काय आहे विकासकाची मागणी?

क्लासिक ट्रेझरचे संचालक निलेश राघानी यांनी दिंडोशी पोलीस आणि डीसीपी परिमंडळ १२ यांच्याकडे लेखी तक्रार करून न्यायाची मागणी केली आहे. शाह हाऊसकॉनने पोलीस आणि एसआरएची दिशाभूल करून न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन केले आहे, असे त्यांचे स्पष्ट मत आहे. त्यांनी या प्रकरणात सामील असलेल्या दोषींवर आणि गुंडांवर कडक कलमांखाली तात्काळ एफआयआर (FIR) नोंदवण्याची मागणी केली आहे.

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Web Title: Malad khot dongri sra redevelopment site office demolished despite status quo order

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Published On: Jul 22, 2026 | 02:01 PM

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