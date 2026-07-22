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Mumbai Crime: पंचर काढताना चोराने मारला डल्ला; 111 लाख 55 हजार रुपये केले लंपास; अवघ्या २४ तासात आरोपी जेरबंद

Updated On: Jul 22, 2026 | 02:02 PM IST
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सारांश

मिरा रोड येथील बाबा टायर्ससमोर थार गाडीतून 11.55 लाख रुपयांची रोकड चोरी करणाऱ्या आरोपीला काशीगाव पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत अटक केली. सुमारे 150 CCTV फुटेज तपासून आरोपीचा माग काढण्यात आला. आरोपीच्या घरातून चोरीची 100 टक्के रक्कम जप्त करण्यात पोलिसांना यश आले.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • थार गाडी पंचर झाल्यानंतर 11.55 लाख रुपयांची रोकड चोरीला गेली.
  • काशीगाव पोलिसांनी 150 CCTV फुटेज तपासून आरोपीचा शोध लावला.
  • आरोपीला अटक करून चोरीची संपूर्ण 11.55 लाख रुपयांची रक्कम जप्त करण्यात आली.
मिरा-भाईंदर / विजय काते : काशीगाव पोलीस ठाण्याच्या डिटेक्शन पथकाने उत्कृष्ट तपासकौशल्य दाखवत 11 लाख 55 हजार रुपयांची चोरी अवघ्या काही तासांत उघडकीस आणली असून चोरीस गेलेली संपूर्ण रक्कम जप्त करण्यात यश मिळवले आहे.मिरारोड येथील बाबा टायर्स येथे एका थार गाडीतून दिनांक 17 जुलै रोजी सकाळी 4.30 11 लाख 55 हजार रुपयांची रोख रक्कम चोरी झाल्याची घटना घडली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार थार मध्ये दोन मित्र आपल्या घरी जात असताना त्यांची गाडी पंचर झाल्याने त्यांनी बाबा टायर्स या ठिकाणी गाडीचे पंचर काढण्यासाठी गाडी थांबवली. त्यावेळी संधी मिळताच गाडीचे दरवाजे उकडून त्यातील रक्कम चोरी करून चोरून निसटला.

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फिर्यादी यांना काही वेळानंतर त्यांच्या पैशांची बॅग अज्ञात चोरट्याने लंपास केल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी तात्काळ काशीगाव पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दाखल केली. तक्रार प्राप्त होताच काशीगाव पोलिसांनी क्षणाचा ही विलंब न करता डिटेक्शन पथकाला घटनास्थळी रवाना केले. पोलिसांनी घटनास्थळ व परिसरातील सर्व सीसीटीव्ही फुटेज बारकाईने तपासले. तपासादरम्यान संशयित आरोपीची ओळख पटली. त्यानंतर आरोपी ज्या मार्गाने गेला होता त्या मार्गावरील सर्व सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात आले. जवळपास दीडशे सीसीटीव्ही तपासल्यानंतर आरोपी सातत्याने मिरा-भाईंदर परिसरात फिरताना दिसत होता. काही वेळ तो नया नगर येथील व्होकार्ड हॉस्पिटल परिसरातील एका इमारतीत गेल्याचे सीसीटीव्हीत स्पष्ट झाले.

पोलिसांनी संबंधित इमारतीची माहिती घेत आरोपीच्या घराचा शोध लावला. आरोपीने चोरीची पैशांची बॅग घरात लपवून ठेवल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर डिटेक्शन पथकाने तातडीने कारवाई करून आरोपीला अटक केली. आरोपीकडून चोरीस गेलेली 11 लाख 55 हजार रुपयांची संपूर्ण रक्कम (100 टक्के) जप्त करण्यात पोलिसांना यश आले आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: चोरीची घटना कुठे घडली?

    Ans: मिरा रोड येथील बाबा टायर्ससमोर.

  • Que: चोरीला गेलेली रक्कम किती होती?

    Ans: 11 लाख 55 हजार रुपये.

  • Que: पोलिसांनी आरोपीपर्यंत कसे पोहोचले?

    Ans: सुमारे 150 CCTV फुटेज तपासून.

Web Title: Mumbai crime thief strikes while tyre is being repaired steals 115 crore accused nabbed within just 24 hours

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Published On: Jul 22, 2026 | 02:02 PM

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