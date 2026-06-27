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Kailas Patil on Opreation Tiger: मला फुटायचे असते तर सुरत बॉर्डरवरून परतलोच नसतो ! कैलास पाटलांनी स्पष्टचं सांगितलं

Updated On: Jun 27, 2026 | 12:17 PM IST
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सारांश

Kailas Patil News: आमदार किंवा खासदार विरोधी पक्षाचा असला तरी त्या मतदारसंघातील जनता सर्व पक्षांची असते. मात्र लोकप्रतिनिधी वेगळ्या पक्षाचा आहे म्हणून संपूर्ण मतदारसंघाला विकासकामांपासून दूर ठेवणे ही लोकशाहीसाठी घातक प्रवृत्ती असल्याचे त्यांनी म्हटले.

Kailas Patil, Shivsena, Uddhav Thackeray, Operation Tiger, Maharashtra Politics

Kailas Patil on Opreation Tiger: मला फुटायचे असते तर सुरत बॉर्डरवरून परतलोच नसतो ! कैलास पाटलांनी स्पष्टचं सांगितलं

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विस्तार
  •  कैलास पाटील यांनी पक्षांतराच्या चर्चांना पूर्णविराम देत आपण उद्धव ठाकरेंसोबत राहणार असल्याचे स्पष्टीकरण
  • पक्षाशी आणि आपल्याला निवडून आणणाऱ्या शिवसैनिकांशी प्रामाणिक राहणे हेच आपले कर्तव्य
  • उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षातील १४ हून अधिक आमदार लवकरच पक्ष बदलून एकनाथ शिंदे यांच्या मूळ शिवसेनेत सहभागी होणार
Kailas Patil on Opreation Tiger: शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार कैलास पाटील यांनी पक्षांतराच्या चर्चांना पूर्णविराम देत आपण उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाशी निष्ठावंत असल्याचे स्पष्ट केले. मला पक्ष सोडायचा असता तर २०२२ मध्ये सुरतच्या बॉर्डरवरून परत आलोच नसतो, असे ठाम विधान त्यांनी केले. कैलास पाटील म्हणाले की, आपण एका सामान्य शेतकरी कुटुंबातून राजकारणात आलो असून कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांनी जिल्हा परिषद सदस्य तसेच दोन वेळा आमदार होण्याची संधी दिली.

लोकशाहीसाठी घातक प्रवृत्ती

त्यामुळे पक्षाशी आणि आपल्याला निवडून आणणाऱ्या शिवसैनिकांशी प्रामाणिक राहणे हेच आपले कर्तव्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०२२ मध्ये जो विचार होता, तोच आजही कायम आहे, असे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी राज्यातील सत्ताधाऱ्यांवरही टीका केली. विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींना विकासनिधीपासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

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आमदार किंवा खासदार विरोधी पक्षाचा असला तरी त्या मतदारसंघातील जनता सर्व पक्षांची असते. मात्र लोकप्रतिनिधी वेगळ्या पक्षाचा आहे म्हणून संपूर्ण मतदारसंघाला विकासकामांपासून दूर ठेवणे ही लोकशाहीसाठी घातक प्रवृत्ती असल्याचे त्यांनी म्हटले. सत्ताधारी पक्षाने यंत्रणा आणि निधीच्या माध्यमातून विरोधी पक्षाला अडचणीत आणण्याचे धोरण स्वीकारल्याचा आरोपही पाटील यांनी केला.

 

ठाकरेचे १४ आमदार शिंदे गटाच्या वाटेवर असल्याची चर्चा

शिवसेनेचे (यूबीटी) सहा लोकसभा खासदार एकनाथ शिंदे गटात सामील झाल्यानंतर लगेचच, उद्धव ठाकरे यांना आणखी एक मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. शिंदे सरकारचे कॅबिनेट मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी शुक्रवारी (26 जून 2026) एक धक्कादायक दावा केला आहे की, राज्यात ‘ऑपरेशन टायगर २.०’ सुरू झाले आहे. पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षातील १४ हून अधिक आमदार लवकरच पक्ष बदलून एकनाथ शिंदे यांच्या मूळ शिवसेनेत सहभागी होणार असल्याचा दावा केला आहे.

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गुलाबराव पाटील यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, “थोडी वाट पाहा, उद्धव गटातील १४ हून अधिक आमदार आमच्या पक्षात सहभागी होत आहेत.” पाटील यांचे हे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे, जेव्हा पावसाळी अधिवेशनादरम्यान उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील चार आमदारांची मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या एका गुप्त बैठकीची बातमी आधीच चर्चेत आहे.

 

 

 

Web Title: Maharashtra politics ubt mla kailas patil on operation tiger defection rumours uddhav thackeray

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Published On: Jun 27, 2026 | 12:17 PM

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