Vidhan Parishad Election 2026: ठरलं तर! विधान परिषद निवडणूक होणार बिनविरोध, 9 जागांसाठी कोणत्या पक्षाकडून कोणाला उमेदवारी?

९ जागांच्या कोट्यामध्ये महायुती आणि महाविकास आघाडीने खालीलप्रमाणे उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत:
भाजप: ५ उमेदवार
शिवसेना (शिंदे गट): २ उमेदवार
राष्ट्रवादी (अजित पवार गट): १ उमेदवार
शिवसेना (ठाकरे गट): १ उमेदवार
या निवडणुकीत शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे स्वतः निवडणूक लढवणार असल्याची चर्चा होती. उद्धव ठाकरे उमेदवार असते तर भाजप, शिंदे गट आणि काँग्रेसने त्यांना विरोध न करण्याची भूमिका घेतली होती. मात्र, ऐनवेळी ठाकरे गटाने अंबादास दानवे यांना उमेदवारी जाहीर केली. काँग्रेसने सुरुवातीला नाराजी व्यक्त केली असली तरी, अखेर दानवे यांना पाठिंबा जाहीर केल्याने महाविकास आघाडीतील पेच सुटला आहे.
सुनील कर्जतकर,
माधवी नाईक,
संजय भेंडे,
विवेक कोल्हे,
प्रमोद जठार,
प्रज्ञा सावंत (विधान परिषदेची पोटनिवडणूक लढवणार आहेत)
नीलम गोऱ्हे
बच्चू कडू
झिशान सिद्दीकी
अंबादास दानवे
निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या कार्यक्रमानुसार, आज ३० एप्रिल २०२६ हा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा अंतिम दिवस आहे. यानंतर, २ मे रोजी अर्जांची छाननी केली जाईल आणि उमेदवारांना ४ मे पर्यंत आपली उमेदवारी मागे घेण्याची मुदत असेल. जर आवश्यकता भासली, तर १२ मे रोजी सकाळी ९:०० ते दुपारी ४:०० या वेळेत मतदान होईल आणि त्याच दिवशी सायंकाळी ५:०० वाजता मतमोजणी सुरू होईल.
