Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • A Complaint Has Been Filed With The Police Regarding The Accounting Of Subscriptions In Khandapur

करोडो रुपये घेऊन महाराज फरार? खंडापुरातील पादुका दर्शन साेहळ्यातील वर्गणीच्या गैरप्रकाराची तक्रार

लातूर शहराजवळील खंडापूर येथे पार पडलेल्या अखंड हरिनाम सप्ताह व पादुका दर्शन सोहळ्यात भाविकांनी अर्पण केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या देणगीचा हिशोब अद्याप न दिल्याने गंभीर गैरव्यवहाराचा आरोप समोर आला आहे.

Updated On: Apr 30, 2026 | 05:20 PM
करोडो रुपये घेऊन महाराज फरार? खंडापुरातील पादुका दर्शन साेहळ्यातील वर्गणीच्या गैरप्रकाराची तक्रार

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:

लातूर : लातूर जिल्ह्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. लातूर शहराजवळील खंडापूर (ता. लातूर) येथे पार पडलेल्या अखंड हरिनाम सप्ताह व पादुका दर्शन सोहळ्यात भाविकांनी अर्पण केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या देणगीचा हिशोब अद्याप न दिल्याने गंभीर गैरव्यवहाराचा आरोप समोर आला असून वारकरी संप्रदायात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. शाम बरुरे महाराज व इतर आयोजकांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांची भेट घेऊन तक्रारीत संपूर्ण आर्थिक व्यवहाराची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर तातडीने गुन्हा दाखल करावा व दोषींना अटक करावी, अशी मागणी केली आहे.

 

फेब्रुवारी २२ ते २ मार्च २०२६ दरम्यान संत तुकाराम महाराज व भक्त शिरोमणी नामदेव महाराज यांच्या पादुकांच्या आगमनानिमित्त खंडापूर शिवारात नऊ दिवसीय भव्य सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमासाठी हेलिकॉप्टरद्वारे पादुका आणण्याची विशेष व्यवस्था करण्यात आली होती. लाखो भाविकांनी दर्शन घेत देणग्यांचा वर्षाव केला होता. मात्र, कार्यक्रम संपून जवळपास दोन महिने उलटूनही सुमारे अडीच ते तीन कोटी रुपयांच्या शिल्लक निधीचा हिशोब अद्याप सादर करण्यात आलेला नाही.

कोट्यवधींच्या देणगीवर प्रश्नचिन्ह; पोलिसांकडे चौकशीची मागणी

आयोजन समितीतील प्रमुख महाराज कार्यक्रमानंतर संपर्काबाहेर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. इतर संयोजकांनी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र संबंधित महाराजांकडून कोणतीही प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. या प्रकरणी २८ एप्रिल २०२६ रोजी शाम बरुरे महाराज व इतर आयोजकांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांची भेट घेऊन तक्रारीत संपूर्ण आर्थिक व्यवहाराची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर तातडीने गुन्हा दाखल करावा व दोषींना अटक करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनावर शाम भारतराव बरुरे, ह.भ.प. निलेश महाराज चव्हाण किल्लारीकर, बाबा महाराज बोराडे, दिलीप महाराज वलसे, चंद्रकांत ज्ञानोबा आरडले आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. मात्र, या प्रकरणी कोणताही गुन्हा नोंद झाल्याची अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.

दरम्यान, या सप्ताहासाठी सुमारे कोट्यवधी रूपयांचा निधी जमा झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात असून, त्यापैकी काही रक्कम खर्च झाल्यानंतर उर्वरित निधी ‘भंडारा डोंगर’ येथे संत तुकाराम महाराज मंदिरासाठी देण्याचे नियोजन होते. मात्र, निधीचा हिशोबच न दिल्याने भाविकांमध्ये विश्वासघाताची भावना निर्माण झाली आहे.

हे सुद्धा वाचा : तरुणावर कोयत्याने सपासप वार; फुरसुंगीत ऐन गर्दीच्यावेळी खुनाचा थरार

Web Title: A complaint has been filed with the police regarding the accounting of subscriptions in khandapur

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 30, 2026 | 05:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शाळेच्या पहिल्याच दिवशी 3 वर्षीय चिमुकलीवर स्कूल केअरटेकरकडून बलात्कार, आरोपी जामीनावर बाहेर
1

शाळेच्या पहिल्याच दिवशी 3 वर्षीय चिमुकलीवर स्कूल केअरटेकरकडून बलात्कार, आरोपी जामीनावर बाहेर

गेम खेळण्यावरून झाला वाद; मामाने भाच्याला संपवलं, चाकूने गळाच चिरला
2

गेम खेळण्यावरून झाला वाद; मामाने भाच्याला संपवलं, चाकूने गळाच चिरला

धक्कादायक ! भांडण सोडवण्यासाठी गेलेल्या वृद्धाचीच केली हत्या; डोक्यावर दगडाने वार केले अन्…
3

धक्कादायक ! भांडण सोडवण्यासाठी गेलेल्या वृद्धाचीच केली हत्या; डोक्यावर दगडाने वार केले अन्…

आरपीआयच्या पदाधिकाऱ्याची चाकूने भोसकून हत्या, मोशीतील घटनेनं खळबळ; कार्यकर्ते संतापले
4

आरपीआयच्या पदाधिकाऱ्याची चाकूने भोसकून हत्या, मोशीतील घटनेनं खळबळ; कार्यकर्ते संतापले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मनसेच्या नेत्याचा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघात; रुग्णालयात केलं दाखल

मनसेच्या नेत्याचा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघात; रुग्णालयात केलं दाखल

May 15, 2026 | 11:59 AM
Tilak Varma celebration: रोहित शर्मासाठी ‘जिंकून घेतलं सारं…’, चाहते झाले भावूक; तिलक वर्माचा Secret Message

Tilak Varma celebration: रोहित शर्मासाठी ‘जिंकून घेतलं सारं…’, चाहते झाले भावूक; तिलक वर्माचा Secret Message

May 15, 2026 | 11:58 AM
St Bus News : एसटीसमोरील आर्थिक संकट गडद! राजस्थानप्रमाणे करसवलत द्या; डिझेल दरवाढीवरून एसटी कर्मचारी काँग्रेसची मागणी

St Bus News : एसटीसमोरील आर्थिक संकट गडद! राजस्थानप्रमाणे करसवलत द्या; डिझेल दरवाढीवरून एसटी कर्मचारी काँग्रेसची मागणी

May 15, 2026 | 11:53 AM
लग्नात अनोखा ट्विस्ट! 7 फेरे घेताना वराची अचानक धोती सुटली अन् समारंभात आला हास्याचा पूर, नवरीनेही पुरेपूर लुटली मजा;Video Viral

लग्नात अनोखा ट्विस्ट! 7 फेरे घेताना वराची अचानक धोती सुटली अन् समारंभात आला हास्याचा पूर, नवरीनेही पुरेपूर लुटली मजा;Video Viral

May 15, 2026 | 11:49 AM
Bajaur Attack: पाकिस्तानी लष्कराच्या तळावर आत्मघाती स्फोट; TTPच्या ‘इस्तशहादी’ पथकाचा भीषण हल्ला, 15 जवान ठार

Bajaur Attack: पाकिस्तानी लष्कराच्या तळावर आत्मघाती स्फोट; TTPच्या ‘इस्तशहादी’ पथकाचा भीषण हल्ला, 15 जवान ठार

May 15, 2026 | 11:47 AM
Shilpa Thakre चा धाडसी निर्णय, नायिकेच्या भूमिकेनंतर साकारणार खलनायिका

Shilpa Thakre चा धाडसी निर्णय, नायिकेच्या भूमिकेनंतर साकारणार खलनायिका

May 15, 2026 | 11:39 AM
Shivsena News : “महायुतीत कोणताही वाद नाही”, आनंद परांजपे यांच्या प्रवेशावर उदय सामंतांची भूमिका स्पष्ट

Shivsena News : “महायुतीत कोणताही वाद नाही”, आनंद परांजपे यांच्या प्रवेशावर उदय सामंतांची भूमिका स्पष्ट

May 15, 2026 | 11:39 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM