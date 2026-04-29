  • Following Ambadas Danves Candidacy The Congress Party Has Also Staked Its Claim For The Nomination

Vidhan Parishad Election: महाविकास आघाडीत बिघाडी? अंबादास दानवेंच्या उमेदवारीनंतर काँग्रेसनेही उमेदवार म्हणून ठोकला दावा

शिवसेना (UBT) कडून अंबादास दानवे यांच्या नावाची घोषणा झाल्यानंतर, काँग्रेसचे प्रदेशअध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आपण स्वतंत्र उमेदवार उभा करू, असे ठामपणे सांगितले.

Updated On: Apr 29, 2026 | 08:20 PM
महाविकास आघाडीत बिघाडी? (Photo Credit- X)

Vidhan Parishad Election 2026 News: राज्याच्या राजकारणात जागावाटपाच्या मुद्द्यावरून ‘महाविकास आघाडी’मध्ये (MVA) पुन्हा एकदा रस्सीखेच सुरू झाली आहे. आगामी विधान परिषद निवडणुकीसाठी ‘शिवसेना (UBT)’ ने अंबादास दानवे यांच्या उमेदवारीची अधिकृत घोषणा करताच, काँग्रेस पक्षाने त्याबाबत आपली नाराजी व्यक्त केली. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी स्पष्ट केले आहे की, या निवडणुकीत आपला स्वतःचा स्वतंत्र उमेदवार उभा करण्याबाबत त्यांचा पक्ष विचार करत आहे. या विधानानंतर, विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच आघाडीतील प्रमुख घटक पक्ष एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकणार का, याविषयी राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.

आघाडीमध्ये कोणतेही निर्णय…

सपकाळ यांनी यापूर्वी केलेल्या एका विधानाची आठवण करून दिल्यावर हा वाद आणखीच चिघळला. त्यांनी यापूर्वी असे संकेत दिले होते की, जर खुद्द उद्धव ठाकरे यांनीच विधान परिषद निवडणूक लढवली असती, तर काँग्रेसने ‘मोठ्या भावाची’ भूमिका घेत त्यांना पूर्ण पाठिंबा दिला असता. मात्र, अंबादास दानवे यांच्या उमेदवारीच्या संदर्भात काँग्रेसची अशी भूमिका आहे की विधानसभेतील त्यांच्या आमदारांच्या संख्येचा विचार करता एका जागेवर त्यांचा प्रबळ दावा आहे आणि आघाडीमध्ये कोणतेही निर्णय एकतर्फी घेतले जाऊ नयेत.

विधान परिषदेची गुंतागुंतीची निवडणूक प्रक्रिया

महाराष्ट्र विधान परिषद हे एक कायमस्वरूपी सभागृह आहे, ज्यामध्ये सदस्यांची निवड अप्रत्यक्षपणे केली जाते. सध्या, विधानसभेच्या सदस्यांद्वारे निवडल्या जाणाऱ्या सदस्यांसाठी राखीव असलेल्या कोट्यांतर्गत जागांसाठी निवडणुका घेतल्या जात आहेत. या प्रक्रियेमध्ये ‘एकल संक्रमणीय मत’ (STV) पद्धतीचा वापर केला जातो. या पद्धतीनुसार, प्रत्येक आमदाराला पसंतीक्रमावर आधारित आपले मत नोंदवणे आवश्यक असते. विजय मिळवण्यासाठी, उमेदवाराला विशिष्ट संख्येने ‘कोटा’ मते म्हणजेच, पहिल्या पसंतीची मते मिळवणे गरजेचे असते. काँग्रेस पक्षाचा असा विश्वास आहे की, केवळ स्वतःच्या ताकदीवर एखादा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेशी मते उपलब्ध आहेत.

९ जागांचे गणित आणि आघाडीची समीकरणे

सध्याची निवडणूक विधान परिषदेतील रिक्त असलेल्या ९ जागा भरण्यासाठी घेतली जात आहे. विधानसभेच्या सध्याच्या पक्षीय बलाबलानुसार, सत्ताधारी ‘महायुती’कडे (ज्यामध्ये भाजप, शिवसेना-शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-अजित पवार गट यांचा समावेश आहे) संख्याबळाचे वर्चस्व आहे; ज्यामुळे त्यांना ५ ते ६ जागा सहजपणे जिंकणे शक्य होईल. उर्वरित ३ जागांसाठी ‘महाविकास आघाडी’तील घटक पक्षांमध्ये चुरशीचा सामना अपेक्षित आहे. जागावाटपाची समीकरणे पाहता, शिवसेना (UBT), काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) यांनी एकजूट राहणे अत्यंत निकडीचे आहे; अन्यथा, मतांच्या विभाजनाचा थेट फायदा सत्ताधारी पक्षाला होऊ शकतो.

ज्या नऊ सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येत आहे, त्यामध्ये खालील प्रमुख नावांचा समावेश आहे:

उद्धव ठाकरे (शिवसेना – उबाठा)
नीलम गोऱ्हे (शिवसेना – शिंदे गट)
अमोल मिटकरी (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
शशिकांत शिंदे (राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरद पवार गट)
राजेश राठोड (काँग्रेस)
रणजितसिंह मोहिते पाटील (भाजप)
संजय केणेकर (भाजप)
संदीप जोशी (भाजप)
दादासाहेब केचे (भाजप)

मतभेदांचा भविष्यातील राजकारणावरील परिणाम

हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केलेल्या विधानामुळे ‘महाविकास आघाडी’च्या (MVA) एकजुटीवर संशयाचे सावट निर्माण झाले आहे. जर काँग्रेस आणि शिवसेना (उबाठा) यांनी स्वतंत्र उमेदवार उभे केले, तर त्यास ‘मैत्रीपूर्ण लढत’ (Friendly Contest) असे संबोधले जाऊ शकते; तथापि, आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये या आघाडीला याचे दुष्परिणामही भोगावे लागू शकतात. सध्या, विरोधी पक्षांच्या मतांचे विभाजन टाळण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) या प्रकरणात मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, पुढील २४ तासांत दिल्ली आणि मुंबई येथे होणाऱ्या बैठकांवरून हे निश्चित होईल की, महाविकास आघाडी एकसंध आघाडी म्हणून निवडणूक लढवते, की काँग्रेस आपल्या भूमिकेवर ठाम राहते.

Published On: Apr 29, 2026 | 08:20 PM

Pune News : रुग्णालयाच्या टॉयलेटमध्ये आढळली बॉम्बसदृश वस्तू; हडपसर परिसरात एकच खळबळ

