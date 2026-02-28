Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Politics »
  • Many Leaders And Workers Of Uddhav Thackeray Join Eknath Shinde Shivsena Dombivali Maharashtra Politics

Maharashtra Politics: राज्यात मोठी घडामोड! उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का; ‘या’ बड्या नेत्याने सोडली साथ

नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉँग्रेस महायुतीला मोठा विजय मिळाला. तर महाविकास आघाडीत ठाकरे गटाला अनेक ठिकाणी पराभवाचा सामना करावा लागला.

Updated On: Feb 28, 2026 | 05:11 PM
Maharashtra Politics: राज्यात मोठी घडामोड! उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का; ‘या’ बड्या नेत्याने सोडली साथ

उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

डोंबिवलीमध्ये ठाकरेंना मोठा धक्का 
अनेक कार्यकर्त्यांचा शिवसेनेत प्रवेश 
निवडणुकीनंतरदेखील पक्षांतर सुरूच

Uddhav Thackeray: गेल्या काही दिवसांपासून राज्याच्या राजकारणात अनेक महत्वाच्या घडामोडी सुरू आहेत. नुकत्याच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. निवडणुकीच्या आधी आणि निवडणुकीच्या काळामध्ये अनेक नेत्यांनी , कार्यकर्त्यांनी आपल्या पक्षातून दुसऱ्या पक्षात पक्षांतर केल्याचे पाहायला मिळाले. मात्र अजूनही पक्षांतर सुरूच असून डोंबिवलीमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. अनेक नेत्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आहे.

नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉँग्रेस महायुतीला मोठा विजय मिळाला. तर महाविकास आघाडीत ठाकरे गटाला अनेक ठिकाणी पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यातच आता डोंबिवलीमध्ये ठाकरेंच्या पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे.

डोंबिवलीमध्ये ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. अनेक नेत्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. डोंबिवलीमधील जिल्हाप्रमुख आणि अनेक पदाधिकारी, विभाग प्रमुख, उप विभाग प्रमुख, शाखा प्रमुख यांच्यासह अनेक ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आहे.

Web Title: Many leaders and workers of uddhav thackeray join eknath shinde shivsena dombivali maharashtra politics

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 05:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सत्तेचा ताबा घेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चार जण ‘सक्रिय’; विलास लवंडेंचा निशाणा
1

सत्तेचा ताबा घेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चार जण ‘सक्रिय’; विलास लवंडेंचा निशाणा

राज्यसभेच्या जागेवरून महाविकास आघाडीत तिढा कायम; काँग्रेसनंतर आता ठाकरे गटाने केला दावा
2

राज्यसभेच्या जागेवरून महाविकास आघाडीत तिढा कायम; काँग्रेसनंतर आता ठाकरे गटाने केला दावा

‘राज्यातील 50 लाख मतदार होणार कमी’; भाजप नेते किरीट सोमय्या नेमकं काय म्हणाले…
3

‘राज्यातील 50 लाख मतदार होणार कमी’; भाजप नेते किरीट सोमय्या नेमकं काय म्हणाले…

संजय राऊतांमध्ये हिंमत असेल तर…; भाजप नेत्याने दिले आव्हान
4

संजय राऊतांमध्ये हिंमत असेल तर…; भाजप नेत्याने दिले आव्हान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Politics: राज्यात मोठी घडामोड! उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का; ‘या’ बड्या नेत्याने सोडली साथ

Maharashtra Politics: राज्यात मोठी घडामोड! उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का; ‘या’ बड्या नेत्याने सोडली साथ

Feb 28, 2026 | 05:11 PM
Beed Crime News:’धनंजय मुंडेंच्या केसाला धक्का लागला तर खेळ खल्लास..’; सुरेश धस, जरांगेंना कुणी दिली धमकी

Beed Crime News:’धनंजय मुंडेंच्या केसाला धक्का लागला तर खेळ खल्लास..’; सुरेश धस, जरांगेंना कुणी दिली धमकी

Feb 28, 2026 | 05:07 PM
कमी पैशात प्रिमिअम लुक! रस्त्यावर धावाल तर लोकं पाहतच बसतील; ‘ही’ बाईक वाढवेल तुमचा Swag

कमी पैशात प्रिमिअम लुक! रस्त्यावर धावाल तर लोकं पाहतच बसतील; ‘ही’ बाईक वाढवेल तुमचा Swag

Feb 28, 2026 | 05:06 PM
SSC Exam Paper Leak : बीड जिल्ह्यात पेपरफुटी? प्रश्नपत्रिका मोबाईलवर व्हायरल… केंद्रावर तातडीने चौकशी सुरू

SSC Exam Paper Leak : बीड जिल्ह्यात पेपरफुटी? प्रश्नपत्रिका मोबाईलवर व्हायरल… केंद्रावर तातडीने चौकशी सुरू

Feb 28, 2026 | 05:05 PM
Maruti WagonR on EMI: फक्त 50000 घरी आणा Maruti WagonR, कसं ते जाणून घ्या…

Maruti WagonR on EMI: फक्त 50000 घरी आणा Maruti WagonR, कसं ते जाणून घ्या…

Feb 28, 2026 | 05:00 PM
Holidays Calendar : होळीची सरकारी सुट्टी ३ की ४ मार्चला? महाराष्ट्रात ‘या’ दिवशी बँका राहणार बंद!

Holidays Calendar : होळीची सरकारी सुट्टी ३ की ४ मार्चला? महाराष्ट्रात ‘या’ दिवशी बँका राहणार बंद!

Feb 28, 2026 | 04:34 PM
देशात दोन विचारधारांची लढाई, काँग्रेसची विचारधारा संविधानवादी तर भाजपची…; हर्षवर्धन सपकाळांची टीका

देशात दोन विचारधारांची लढाई, काँग्रेसची विचारधारा संविधानवादी तर भाजपची…; हर्षवर्धन सपकाळांची टीका

Feb 28, 2026 | 04:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM
THANE : रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताचे राजकारण करू नये – आनंद परांजपे

THANE : रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताचे राजकारण करू नये – आनंद परांजपे

Feb 28, 2026 | 03:22 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM