Maharashtra Politics: राज्यात मोठी घडामोड! उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का; ‘या’ बड्या नेत्याने सोडली साथ

डोंबिवलीमध्ये ठाकरेंना मोठा धक्का
अनेक कार्यकर्त्यांचा शिवसेनेत प्रवेश
निवडणुकीनंतरदेखील पक्षांतर सुरूच
Uddhav Thackeray: गेल्या काही दिवसांपासून राज्याच्या राजकारणात अनेक महत्वाच्या घडामोडी सुरू आहेत. नुकत्याच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. निवडणुकीच्या आधी आणि निवडणुकीच्या काळामध्ये अनेक नेत्यांनी , कार्यकर्त्यांनी आपल्या पक्षातून दुसऱ्या पक्षात पक्षांतर केल्याचे पाहायला मिळाले. मात्र अजूनही पक्षांतर सुरूच असून डोंबिवलीमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. अनेक नेत्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आहे.
नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉँग्रेस महायुतीला मोठा विजय मिळाला. तर महाविकास आघाडीत ठाकरे गटाला अनेक ठिकाणी पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यातच आता डोंबिवलीमध्ये ठाकरेंच्या पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे.
डोंबिवलीमध्ये ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. अनेक नेत्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. डोंबिवलीमधील जिल्हाप्रमुख आणि अनेक पदाधिकारी, विभाग प्रमुख, उप विभाग प्रमुख, शाखा प्रमुख यांच्यासह अनेक ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आहे.