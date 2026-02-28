Iran Israel US War:तेल, सोने आणि शेअर बाजार… इराण -अमेरिका युद्धानं भारताच्या या सेक्टर्समध्ये येणार ‘तुफान’!

या युद्धात आता सात ते आठ देश सामील झाले आहेत. इराण मध्यपूर्वेतील अमेरिकेच्या लष्करी तळांना लक्ष्य करत आहे. लेबनॉन आणि हुथीसारखे देशही इराणच्या सोबत उभे राहून त्यांच्या वतीने हल्ले करत आहेत. इस्रायलवर अनेक देशांकडून हल्ले होत आहेत. यामुळे जगात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. या आताच्या परिस्थितीवरुन हा हल्ला किती दीर्घकालीन असेल आणि त्याचे किती गंभीर परिणाम असतील हे सांगणे कठीण आहे. या युद्धाचा परिणाम चांगलाच दिसून येणार आहे. शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार देखील घाबरले आहेत. जगभरावर याचा परिणाम होणार आहे त्याचप्रमाणे तो भारतातील विविध क्षेत्रांवरही होणार आहे. याचे नेमके कोणते संभाव्य परिणाम आपण समजून घेऊयात.
या युद्धाच्या उद्रेकामुळे भारतासह जगभरातील गुंतवणूकदार घाबरले आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की या हल्ल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची खात्री आहे. ज्यामुळे महागाईचा भडका उडू शकतो. भारतासह अनेक देश होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून त्यांचे कच्चे तेल आयात करतात. या युद्धादरम्यान हा भाग बंद राहण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतील. शुक्रवारी कच्च्या तेलाच्या किमती २.७८% ने वाढून प्रति बॅरल $६७.०२ वर बंद झाल्या. सोमवारी कमोडिटी मार्केट उघडल्यावर ते आणखी वाढतील असं बोललं जात आहे.
हे युद्ध इतकं तीव्र झालं आहे की, सोमवारी भारतासह जगभरातील शेअर बाजारांमध्ये मोठी घसरण होऊ शकते. असं तज्ज्ञांचं मत आहे. ही घसरण किती प्रमाणात होईल हे गुंतवणूकदारांच्या भावना किंवा विक्रीच्या दबावावर अवलंबून असणार आहे. शुक्रवारीच भारतीय बाजारात या बदलाची चिन्हं दिसू लागली आहेत. त्या इराण आणि अमेरिका यांच्यातील चर्चेतून काहीही निष्पन्न झालं नाही. यानंतर सेन्सेक्स 961 अंकांनी म्हणजे 1.17 टक्के आणि निफ्टी 317 अंकांनी म्हणजेच 1.25 टक्क्यांनी घसरण होऊन बंद झाला. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष सोमवारकडे लागून राहिले आहे.
जगात जेव्हा जेव्हा युद्ध किंवा युद्धसदृश्य परिस्थिती उद्धवते तेव्हा सोने, चांदी आणि तांबे यासारख्या सुरक्षित मालमत्तेच्या किमती भयानक वाढतात. या जागतिक घडामोडीमुळे पुन्हा एकदा सोने आणि चांदीच्या किमतीत लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या कमोडिटी बाजारात 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत 1,61,971 इतकी आहे आणि चांदीची किंमत 2,74,381 इतकी आहे.