Maharashtra Politics : '...तर आम्हाला आमच्या पर्यायांचा विचार करावा लागेल'; शंभूराज देसाईंचं मोठं विधान

सातारा : महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीत नाशिक आणि सांगली-सातारा मतदारसंघांवर सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. विशेषतः सांगली-सातारा मतदारसंघातील महायुतीच्या भाजप उमेदवाराला पक्षांतर्गत विरोधाला सामोरे जावे लागू शकते. याचे कारण म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने भाजप उमेदवाराला पाठिंबा देण्याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीदरम्यान निर्माण झालेला वाद शिवसेना नेते विसरलेले नाहीत. त्याचवेळी, कॅबिनेटमंत्री शंभूराज देसाई यांनी पुन्हा एकदा भाजपवर उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे.
देसाई म्हणाले की, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीदरम्यान भाजपने समन्वय साधला नाही. सध्याच्या परिस्थितीचे परिणाम भाजपला भोगावे लागतील. भाजपने सांगली-सातारा विधान परिषद जागेसाठी धैर्यशील कदम यांना उमेदवारी दिली आहे. मात्र, शिवसेनेबद्दल शिंदे गटाचा रोष अजूनही ओसरत असल्याचे दिसत आहे.
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विधान परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने झालेल्या महायुती समन्वय बैठकीतील शंभूराज देसाई यांच्या अनुपस्थितीबद्दल विचारले असता, देसाई म्हणाले की, पालकमंत्री म्हणून त्यांनी नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांदरम्यान समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु भाजपच्या दोन्ही मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही.
देसाई म्हणाले, जेव्हा पालकमंत्री समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करत होते, तेव्हा तुम्ही बैठकीला उपस्थित राहिला नाहीत. इतकेच नाही, तर समन्वय बैठकीदरम्यानच भाजपने एकट्याने निवडणूक लढवण्याचा आपला इरादा जाहीर केला. तुमची वृत्ती अशीच राहिली, तर आम्हाला आमच्या पर्यायांचा विचार करावा लागेल, असेही म्हटले आहे.
नगरसेवक, झेडपी सदस्यांना एकत्रित दौऱ्यावर नेण्याची योजना
शंभूराज देसाई यांनी सांगितले की, विधान परिषद निवडणुका लक्षात घेता, भाजपने आपले नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती अध्यक्षांना एकत्रित दौऱ्यावर नेण्याची योजना आखली आहे.
येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू
दुसरीकडे, सध्याच्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये आमची अवस्था येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू अशी झालेली आहे, असे देसाई यांनी यापूर्वी म्हटले होते. आम्हाला जर कोणत्याही बैठकांचं निमंत्रणच नाही तर आम्ही मग कोणत्या गाडीत बसायचं असा सवाल यावेळी त्यांनी उपस्थित केला. यावेळी त्यांनी खेडेगावात प्रचलित असलेल्या म्हणीचा संदर्भ देत येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू अशी महायुतीमध्ये अवस्था असल्याचं बोलून दाखवलं.