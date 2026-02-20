Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Politics »
  • Nitesh Rane Assures That Maratha Cultural Bhavan Will Be Built In Kankavali Political News

Nitesh Rane : मराठा सांस्कृतिक भवनाचे ‘या’ दिवशी उद्घाटन; मंत्री नितेश राणे यांची मोठी घोषणा

कणकवलीत मराठा सांस्कृतिक भवन उभारले जात आहे. पुढील शिवजयंतीला मराठा सांस्कृतिक भवनाचे उद्घाटन होईल असा विश्वास पालकमंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 06:06 PM
Nitesh Rane assures that Maratha Cultural Bhavan will be built in Kankavali Political News

कणकवलीत मराठा सांस्कृतिक भवन तयार होणार असल्याचे नितेश राणेंनी आश्वासन दिले (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Nitesh Rane News : कणकवली : राज्य शासनाच्या माध्यमातून कणकवलीत मराठा सांस्कृतिक भवन उभारले जात आहे. या भवनाच्या माध्यमातून सिंधुदुर्गातील सांस्कृतिक चळवळीला हक्काचे व्यासपीठ मिळणार आहे. (Maharashtra News) राणे कुटुंबाचा शब्द म्हणजे बंदुकीतील गोळी असते, तो कधीही चुकत नाही. आज या वास्तूचे भूमिपूजन झाले असून पुढील वर्षी १९ फेब्रुवारी २०२७ रोजी मुख्यमंत्री आणि खासदार नारायण राणे यांच्या उपस्थितीत या वास्तूचे दिमाखात उद्घाटन होईल, असा विश्वास पालकमंत्री नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी व्यक्त केला.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त कणकवली शहरात मराठा सांस्कृतिक भवन, कलादालन व उद्यान प्रकल्पाचे भूमिपूजन पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते झाले. या प्रसंगी मंत्री राणे बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर, प्रांताधिकारी जगदीश कातकर, तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे, गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण, मुख्याधिकारी गौरी पाटील यासह अनेक मान्सवर आणि समाजबांधव उपस्थित होते.

हे देखील वाचा : ‘गलगोटिया रोबो’ने भारताची मान खाली झुकवली! एआय समिटमध्ये देशाची बदनामी

शिवरायांनी आपल्याला अन्याय आणि दडपशाहीविरुद्ध लढायला शिकवले

मंत्री राणे म्हणाले, शिवरायांनी आपल्याला अन्याय आणि दडपशाहीविरुद्ध लढायला शिकवले. त्यांनी स्वराज्य स्थापन केले आणि हिंदू धर्माचे रक्षण केले. आज काही लोक महाराजांची तुलना टिपू सुलतानाशी करतात, पण ती कधीच होऊ शकत नाही. ज्याने ८००० हिंदूंची कत्तल केली, तो टिपू महाराजांच्या नखाचीही सर धरू शकत नाही. महाराजांनी कधीही कोणत्याही मशिदीकडे वाकड्या नजरेने पाहिले नाही, त्यांनी न्यायाचे राज्य चालवले. स्वराज्यात जसे पारदर्शक प्रशासन होते, तसेच आमचे प्रशासन गतीने काम करत आहे.

सकल मराठा समाजाच्या वतीने पालकमंत्र्यांचा सत्कार

जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे म्हणाल्या, शासनाच्या वतीने आम्ही पूर्ण ताकदीने हे सांस्कृतिक भवनाचे काम येत्या वर्षभरात पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. यावेळी अ‍ॅड. उमेश सावंत, सतीश सावंत, भाई परब यांनी मनोगत व्यक्त केले. संतोष राऊळ यांनी मराठा सांस्कृतिक भवन उभारण्यामागील भूमिका मांडली. जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी पालकमंत्र्यांचा सत्कार केला. सकल मराठा समाजाच्यावतीने पालकमंत्री राणे यांचा सत्कार करण्यात आला.

हे देखील वाचा : राजकारणात कायमस्वरुपी काहीही नसतं…; राज ठाकरेंच्या सूचित वक्तव्याने चर्चांना उधाण

राणे कुटुंबाचे नाते निवडणुकांपुरते नाही

सिंधुदुर्ग आणि राणे कुटुंबाचे नाते केवळ निवडणुकांपुरते नाही. २०१४ ते २०१९ या काळात आम्ही सत्तेत नव्हतो, पराभूत होतो, तरीही जिल्ह्यासाठी मेडिकल कॉलेज उभे केले. त्या विचारातूनच आम्ही घडलो आहोत. ही वास्तू उभी करताना सकल मराठा समाजाने आपल्या सूचना द्याव्यात, कारण ही वास्तू सांभाळण्याची सामूहिक जबाबदारी तुमची आणि आमची आहे. सकल मराठा समाजातील ज्येष्ठ मराठा नेत्यांचा व कार्यकर्त्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. यावेळी अक्षरसिंधू कलामंचतर्फे पालकमंत्र्यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. प्रास्ताविक अजयकुमार सर्वगोड यांनी केले. सूत्रसंचालन निलेश पवार यांनी केले. आभार सुशील सावंत यांनी मानले.

Web Title: Nitesh rane assures that maratha cultural bhavan will be built in kankavali political news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 06:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

डोनाल्ड ट्रम्पने दाखवली उदारता! Board of Peace ने केली गाझासाठी 10 अब्ज डॉलर्सच्या मदतीची घोषणा
1

डोनाल्ड ट्रम्पने दाखवली उदारता! Board of Peace ने केली गाझासाठी 10 अब्ज डॉलर्सच्या मदतीची घोषणा

कणकवलीतील मराठा सांस्कृतिक भवनाचे उद्घाटन कधी होणार? पालकमंत्री नितेश राणेंनी तारीखच सांगितली
2

कणकवलीतील मराठा सांस्कृतिक भवनाचे उद्घाटन कधी होणार? पालकमंत्री नितेश राणेंनी तारीखच सांगितली

Maharashtra Politics : राजकारणात कायमस्वरुपी काहीही नसतं…; राज ठाकरेंच्या सूचित वक्तव्याने चर्चांना उधाण
3

Maharashtra Politics : राजकारणात कायमस्वरुपी काहीही नसतं…; राज ठाकरेंच्या सूचित वक्तव्याने चर्चांना उधाण

Bhiwandi Mayor Election: भाजपला मोठा धक्का! भिवंडी महापौरपदी नारायण चौधरी विराजमान
4

Bhiwandi Mayor Election: भाजपला मोठा धक्का! भिवंडी महापौरपदी नारायण चौधरी विराजमान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nitesh Rane : मराठा सांस्कृतिक भवनाचे ‘या’ दिवशी उद्घाटन; मंत्री नितेश राणे यांची मोठी घोषणा

Nitesh Rane : मराठा सांस्कृतिक भवनाचे ‘या’ दिवशी उद्घाटन; मंत्री नितेश राणे यांची मोठी घोषणा

Feb 20, 2026 | 06:05 PM
Exclusive: हळद पिवळी पोर कवळी…! एतशा संझगिरीची लगीनघाई, हळदी समारंभाचे फोटो समोर

Exclusive: हळद पिवळी पोर कवळी…! एतशा संझगिरीची लगीनघाई, हळदी समारंभाचे फोटो समोर

Feb 20, 2026 | 05:55 PM
T20 World Cup 2026: ‘माझ्यासाठी सर्वात मोठा आनंद…’, चार वर्षांनंतर अफगाणिस्तान क्रिकेटला अलविदा म्हणताना जोनाथन ट्रॉट भावुक

T20 World Cup 2026: ‘माझ्यासाठी सर्वात मोठा आनंद…’, चार वर्षांनंतर अफगाणिस्तान क्रिकेटला अलविदा म्हणताना जोनाथन ट्रॉट भावुक

Feb 20, 2026 | 05:53 PM
355 किमी रेंज आणि ‘लाइफटाइम’ बॅटरीची वॉरंटी! Tata Punch EV Facelift झाली लाँच; किंमत फक्त…

355 किमी रेंज आणि ‘लाइफटाइम’ बॅटरीची वॉरंटी! Tata Punch EV Facelift झाली लाँच; किंमत फक्त…

Feb 20, 2026 | 05:52 PM
ओतूर परिसरात बिबट्यांचा वावर वाढला; मागील चार महिन्यांत तब्बल ‘इतके’ बिबटे जेरबंद

ओतूर परिसरात बिबट्यांचा वावर वाढला; मागील चार महिन्यांत तब्बल ‘इतके’ बिबटे जेरबंद

Feb 20, 2026 | 05:51 PM
“आरोग्य भरतीत स्थानिक वैद्यकीय एमबीबीएस पदवीधारकांनाच प्रथम प्राधान्य द्या…”, डॉ. सूर्यवंशी यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

“आरोग्य भरतीत स्थानिक वैद्यकीय एमबीबीएस पदवीधारकांनाच प्रथम प्राधान्य द्या…”, डॉ. सूर्यवंशी यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

Feb 20, 2026 | 05:44 PM
Stanford University: जनरेटिव्ह एआयने बदलले चित्र; ओपनएआय ते गुगल डीपमाइंडवर अब्जावधींची गुंतवणूक

Stanford University: जनरेटिव्ह एआयने बदलले चित्र; ओपनएआय ते गुगल डीपमाइंडवर अब्जावधींची गुंतवणूक

Feb 20, 2026 | 05:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM