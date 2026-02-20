Nitesh Rane : मराठा सांस्कृतिक भवनाचे ‘या’ दिवशी उद्घाटन; मंत्री नितेश राणे यांची मोठी घोषणा

Nitesh Rane News : कणकवली : राज्य शासनाच्या माध्यमातून कणकवलीत मराठा सांस्कृतिक भवन उभारले जात आहे. या भवनाच्या माध्यमातून सिंधुदुर्गातील सांस्कृतिक चळवळीला हक्काचे व्यासपीठ मिळणार आहे. (Maharashtra News) राणे कुटुंबाचा शब्द म्हणजे बंदुकीतील गोळी असते, तो कधीही चुकत नाही. आज या वास्तूचे भूमिपूजन झाले असून पुढील वर्षी १९ फेब्रुवारी २०२७ रोजी मुख्यमंत्री आणि खासदार नारायण राणे यांच्या उपस्थितीत या वास्तूचे दिमाखात उद्घाटन होईल, असा विश्वास पालकमंत्री नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी व्यक्त केला.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त कणकवली शहरात मराठा सांस्कृतिक भवन, कलादालन व उद्यान प्रकल्पाचे भूमिपूजन पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते झाले. या प्रसंगी मंत्री राणे बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर, प्रांताधिकारी जगदीश कातकर, तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे, गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण, मुख्याधिकारी गौरी पाटील यासह अनेक मान्सवर आणि समाजबांधव उपस्थित होते.
शिवरायांनी आपल्याला अन्याय आणि दडपशाहीविरुद्ध लढायला शिकवले
मंत्री राणे म्हणाले, शिवरायांनी आपल्याला अन्याय आणि दडपशाहीविरुद्ध लढायला शिकवले. त्यांनी स्वराज्य स्थापन केले आणि हिंदू धर्माचे रक्षण केले. आज काही लोक महाराजांची तुलना टिपू सुलतानाशी करतात, पण ती कधीच होऊ शकत नाही. ज्याने ८००० हिंदूंची कत्तल केली, तो टिपू महाराजांच्या नखाचीही सर धरू शकत नाही. महाराजांनी कधीही कोणत्याही मशिदीकडे वाकड्या नजरेने पाहिले नाही, त्यांनी न्यायाचे राज्य चालवले. स्वराज्यात जसे पारदर्शक प्रशासन होते, तसेच आमचे प्रशासन गतीने काम करत आहे.
सकल मराठा समाजाच्या वतीने पालकमंत्र्यांचा सत्कार
जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे म्हणाल्या, शासनाच्या वतीने आम्ही पूर्ण ताकदीने हे सांस्कृतिक भवनाचे काम येत्या वर्षभरात पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. यावेळी अॅड. उमेश सावंत, सतीश सावंत, भाई परब यांनी मनोगत व्यक्त केले. संतोष राऊळ यांनी मराठा सांस्कृतिक भवन उभारण्यामागील भूमिका मांडली. जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी पालकमंत्र्यांचा सत्कार केला. सकल मराठा समाजाच्यावतीने पालकमंत्री राणे यांचा सत्कार करण्यात आला.
राणे कुटुंबाचे नाते निवडणुकांपुरते नाही
सिंधुदुर्ग आणि राणे कुटुंबाचे नाते केवळ निवडणुकांपुरते नाही. २०१४ ते २०१९ या काळात आम्ही सत्तेत नव्हतो, पराभूत होतो, तरीही जिल्ह्यासाठी मेडिकल कॉलेज उभे केले. त्या विचारातूनच आम्ही घडलो आहोत. ही वास्तू उभी करताना सकल मराठा समाजाने आपल्या सूचना द्याव्यात, कारण ही वास्तू सांभाळण्याची सामूहिक जबाबदारी तुमची आणि आमची आहे. सकल मराठा समाजातील ज्येष्ठ मराठा नेत्यांचा व कार्यकर्त्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. यावेळी अक्षरसिंधू कलामंचतर्फे पालकमंत्र्यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. प्रास्ताविक अजयकुमार सर्वगोड यांनी केले. सूत्रसंचालन निलेश पवार यांनी केले. आभार सुशील सावंत यांनी मानले.