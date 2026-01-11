Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Mahayuti Manifesto: मुंबईतील पाणी समस्या, बेस्टमध्ये महिलांना ५०% सवलत; महायुतीच्या जाहीरनाम्यात नेमकं काय?

बीएमसी मार्केटमध्ये मासे विक्रेत्यांसाठी शीतगृह सुविधा बांधल्या जातील आणि सर्व भाजीपाला मार्केटचे नूतनीकरण आणि पुनर्विकास केले जाईल. मासे आयात आणि निर्यात केंद्राची घोषणा देखील करण्यात आली आहे,

Mahayuti Manifesto: मुंबईतील पाणी समस्या, बेस्टमध्ये महिलांना ५० टक्के सवलत; महायुतीच्या जाहीरनाम्यात नेमकं काय?

  • महायुतीचा   जाहीरनामा प्रसिद्ध
  • मुंबईची पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी पावले उचलणार
  • बेस्टमध्ये महिलांसाठी ५०% भाडे सवलत देण्याचे आश्वासन
 

Mahayuti Manifesto:  येत्या मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुकीसाठी महायुतीने (महायुती) अखेर रविवारी (११ जानेवारी २०२६) आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) प्रमुख रामदास आठवले यांच्या उपस्थितीत मतदानाच्या चार दिवस आधी हा जाहीरनामा जाहीर करण्यात आला. महायुतीच्या जाहीरनाम्यात शहराच्या पायाभूत सुविधा, पर्यावरण, वाहतूक, रोजगार आणि मराठी संस्कृतीशी संबंधित अनेक प्रमुख घोषणांचा समावेश आहे. पाणी, बेस्ट, बाजारपेठ, उद्योग, पर्यटन आणि सांस्कृतिक विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित करून २०३४ पर्यंत मुंबईला  विकसित महानगर बनवण्याचे उद्दिष्ट या जाहीरनाम्यात आहे.

पाण्याच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करणे

मुंबईची पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत गारगाई, पिंजाळ आणि दमणगंगा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आश्वासन महायुतीच्या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी विशेष योजनांतर्गत १७,००० कोटी रुपयांचा खर्च जाहीर करण्यात आला आहे.

Mahayuti Mumbai Manifesto : महायुतीचा मुंबईसाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध; मराठी माणसांसाठी केल्या ‘या’ खास घोषणा

बीएमसी मार्केटमध्ये मासे विक्रेत्यांसाठी शीतगृह सुविधा बांधल्या जातील आणि सर्व भाजीपाला मार्केटचे नूतनीकरण आणि पुनर्विकास केले जाईल. मासे आयात आणि निर्यात केंद्राची घोषणा देखील करण्यात आली आहे, ज्याचा थेट फायदा मच्छीमार आणि व्यापाऱ्यांना होईल असे म्हटले जाते.

बेस्टवर महिलांसाठी ५०% सवलत

शहराची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी, २०२९ पर्यंत बेस्टला पूर्णपणे इलेक्ट्रिक बस सेवेत रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. बेस्ट बसेसची संख्या ५,००० वरून १०,००० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे आणि महिलांसाठी ५०% भाडे सवलत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. रोजगार आणि उद्योगांना चालना देण्यासाठी, लघु उद्योग धोरणाची अंमलबजावणी, स्टार्टअप इन्क्युबेशन सेंटर उघडण्याची आणि महिलांना स्वावलंबी होण्यासाठी सक्षम करण्यासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंतचे व्याजमुक्त कर्ज देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, पुनर्विकास प्रक्रियेला गती देण्यावर आणि पगडीमुक्त मुंबई आणि फनेल झोनसाठी घोषित योजनांची अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. (Maharashtra Local Body Election 2026)

Bjp News : भाजपची मोठी कारवाई; ‘या’ बड्या नेत्याची पक्षातून हकालपट्टी

मुंबई रोहिंग्या आणि बांगलादेशींपासून मुक्त होईल!

जाहीरनाम्यात मुंबई रोहिंग्या आणि बांगलादेशींपासून मुक्त करण्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. मराठी भाषेला बळकटी देण्यासाठी, महानगरपालिकेने स्वतंत्र मराठी विभाग, मराठी कला केंद्र आणि सराव केंद्र निर्माण करण्याची घोषणा केली आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त मराठी तरुणांसाठी विशेष कार्यक्रम आणि आर्थिक तरतूद केली जाईल.

पर्यटनाला चालना देण्यासाठी स्वतंत्र विभाग निर्माण केला जाईल.

पर्यटनाला चालना देण्यासाठी, स्वतंत्र पर्यटन विभाग, हुतात्मा स्मारक चौकात जागतिक दर्जाचे संग्रहालय, रवींद्र नाट्य मंदिराच्या धर्तीवर इतर नाट्यगृहांचा पुनर्विकास आणि गरज पडल्यास तीन नवीन नाट्यगृहे बांधण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. याशिवाय, २०३४ पर्यंत विकसित मुंबईसाठी मास्टर प्लॅन तयार करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे.

 

 

 

 

