Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Mahayuti Mumbai Manifesto : महायुतीचा मुंबईसाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध; मराठी माणसांसाठी केल्या ‘या’ खास घोषणा

मुंबईसाठी महापालिका निवडणुकीसाठी महायुतीने जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. महायुतीचा वचननामा सीएम देवेंद्र फडणवीस आणि डीसीएम एकनाथ शिंदेंनी प्रसिद्ध केला.

Updated On: Jan 11, 2026 | 02:15 PM
Mahayuti-BJP's Mumbai manifesto released for the BMC elections 2026

बीएमसी निवडणूक 2026 साठी महायुती भाजपचा मुंबई जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला (फोटो - एक्स)

Follow Us:
Follow Us:
  • महायुतीचा मुंबईसाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध
  • मुंबईच्या वचननामामध्ये महायुतीकडून वचनांची खैरात
  • मुंबईकरांचा प्रवास सुलभ होण्यासाठी करणार प्रयत्न
Mahayuti Mumbai Manifesto : मुंबई : राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची (Maharashtra Local Body Elections) रणधुमाळी सुरु आहे. प्रचार आता अंतिम टप्प्यामध्ये आला असून जाहीरनामा प्रसिद्ध केला जात आहे. मुंबईवर (BMC Elections 2026) वर्चस्व मिळवण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष जोरदार प्रयत्न करत आहेत. देशाची अर्थिक राजधानी आणि महाराष्ट्राची राजधानी असणाऱ्या मुंबईवर आपल्याच पक्षाचा महापौर बसवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भाजपसह महायुतीने मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीमध्ये हा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला असून मुंबईकरांवर आश्वासनांचा अक्षरशः पाऊस पडला आहे.

महायुतीचा जाहीरनामा हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, रिपाईचे प्रमुख रामदास आठवले, मुंबई भाजपाध्यक्ष अमित साटम यांच्यासह महायुतीमधील घटक पक्षातील मान्यवरांच्या हस्ते प्रसिद्ध करण्यात आला. महायुतीच्या जाहीरनाम्यामध्ये महिलांना खास आश्वासने आणि योजना देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर चाकरमानी मुंबईकराच्या प्रवासासाठी अनेक निर्णय घेतले जातील असे आश्वासन देण्यात आले आहे. जाहीरनाम्यामध्ये लोकलने प्रवास करणाऱ्या मुंबईकरांच्या सोयीसाठी तीन डब्बे वाढवण्याचे सांगण्यात आले आहे. त्याचबरोबर एसीचे डबे करुन सेकंड क्लासच्या तिकीटात वाढ करणार नाही. २१ ठिकाणी जेट्टी तयार करणार. वॉटर टॅक्सी आणणार आहोत. स्वस्तात प्रवास करणार आहोत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.

हे देखील वाचा : लाडक्या बहिणी’पासून पर्यावरण प्राधिकरणापर्यंत; महायुतीचा जाहीरनामा आज प्रसिद्ध होणार

त्याचबरोबर आता एका तिकीटावरून मेट्रो, मोनो, रेल्वे बसमधून जाता येतं. आता याच तिकीटावरून वॉटर टॅक्सीतून जाता येणार आहे. यामुळे सामान्य नोकरदार मुंबईकराचा वेळ वाचेल. तसेच मुंबईच्या रस्त्यावरील खड्डे पूर्णपणे काढून टाकण्याचा प्रयत्न करणार असून सिमेंटचे रस्ते बांधण्यावर जोर देण्यात येणार आहे. तसेच पुढचे ३०-४० वर्ष रस्त्यांवर कधीच खड्डे पडणार नाही अशी उपाययोजना असल्याचे देखील महायुतीच्या वचननाम्यामध्ये सांगण्यात आले आहे.

हे देखील वाचा : पुणेकरांचा नाद नाही! लाडक्या बहिणींच्या पैशांचा उल्लेख करत मागितले मत; थेट केली आमदारांविरोधात तक्रार

याचबरोबर मुंबई महापालिका निवडणुकीमध्ये मुंबईतील मराठी माणूस हा मुद्दा गाजला आहे. यासाठी महायुतीने आपल्या वचननाम्यातून योजनांची खैरात वाटली. महायुतीच्या वचननाम्यामध्ये मराठी माणसांसाठी खास उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. याबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, गेल्या काही वर्षात मुंबईतील मराठी माणूस हा उपनगरात गेला आहे. त्याला परत आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. पुनर्विकास राबवताना येणारे अडथळे दूर केले आहे. एसआरए, म्हाडाच्या इमारती, सेसच्या इमारती, नॉन सेसच्या इमारतीचा निर्णय घेतला आहे. पाणीपट्टीत दरवर्षी ८ टक्के वाढ होते. आम्ही पाच वर्षासाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईला प्रदूषण मुक्त करण्याचं काम केलं आहे. मुंबई खड्डे मुक्त करणार आहोत. आम्ही फक्त मांडून थांबणार नाही. त्याची अंमलबजावणी करणार असल्याचे आश्वासन एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे.

Web Title: Mahayuti bjp shivsena mumbai manifesto released for the bmc elections 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 02:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
1

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
2

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
3

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा
4

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM