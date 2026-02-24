Raigad News: माथेरानमध्ये ई-रिक्षा बंद; श्रमिक रिक्षा संघटनांचा ठाम पवित्रा

Raigad News: माथेरान शहरात पर्यावरण पूरक ई-रिक्षा चालवल्या जातात. माणसाने माणसाला ओढण्याची अमानवी प्रथा बंद करण्यासाठी माथेरान शहरात कायदेशीर लढाई लढल्यानंतर पर्यावरण पूरक ई-रिक्षा सुरू झाल्या. मात्र उर्वरित ७४ हातरिक्षा चालकांचे श्रम कमी करण्यासाठी त्यांना पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा देण्यात याव्यात, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. मात्र माथेरान सनियंत्रण समितीकडून केवळ २० हातरिक्षा चालकांना पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा देण्यात यावी, असे आदेश दिले आहेत. मात्र हा निर्णय मान्य नसल्याने माथेरान शहरातील श्रमिक रिक्षा संघटनांनी आज २३ फेब्रुवारीपासून पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान आजपासून हे आंदोलन सुरू झाले असून माथेरान सनियंत्रण समिती आणि शासन काय निर्णय घेणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
माथेरान शहरात ब्रिटिश काळापासून माणसाने माणसाला ओढणारी हातरिक्षा सुरू आहे. ही अमानवी प्रथा बंद करण्यासाठी २०२२ मध्ये पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा सुरू झाली. सुरुवातीला सात रिक्षांचा पायलट प्रकल्प संपल्यानंतर आता २० अशा पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा माथेरानमध्ये हातरिक्षा चालकांच्या हाती देण्यात आल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने ई-रिक्षा देऊन पुनर्वसनाचा निर्णय दिला असून ६ महिन्याच्या आत या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले.
६ महिने लोटले तरी शासनाकडून हातरिक्षाचालक यांच्या हाती पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे १० फेब्रुवारी रोजी माथेरानमध्ये श्रमिक रिक्षा संघटनांनी एक पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा बंद ठेवून आंदोलन सुरू केले. त्यावेळी महसूल अधीक्षक, मुख्याधिकारी आणि नगराध्यक्ष यांच्या विनंतीनंतर दोन दिवसांसाठी ही आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते.
१२ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत माथेरान मध्ये आणखी २० ई रिक्षा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली. त्यात २० मधील १३ हातरिक्षा देण्याचा आणि उर्वरित ७ ई-रिक्षा या लायसन्स असलेल्या हातरिक्षा चालकांना देण्याचा निर्णय झाला. मात्र हा निर्णय श्रमिक रिक्षा संघटनांना मान्य नसल्याने आज २३ फेब्रुवारी पासून माथेरान मधील सर्व ई-रिक्षा बंद ठेवल्या. आजपासून पुढे निर्णय होईपर्यंत माथेरान शहरातील सर्व ई-रिक्षा बंद राहणार आहेत. या निर्णयाचा फटका विद्यार्थ्यांना सर्वाधिक बसणार आहे. सध्या दहावीची परीक्षा सुरू झाली असून विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रावर जाण्यासाठी ई रिक्षा मदतगार ठरत होत्या. परंतू या बंदमुळे विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.