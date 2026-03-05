बारामती शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची नूतन कार्यकारिणी जाहीर; कार्याध्यक्षपदी गणेश सोनवणे यांच्यासह अनेकांची निवड

बारामती : राज्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, युवा नेते पार्थ पवार, जय पवार यांच्या सूचनेनुसार बारामती शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष ॲड. किरण इंगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रवादी शहर पक्ष कार्यालयात नुकतीच बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत बारामती शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची (अजित पवार गट) नवीन कार्यकारणी जाहीर करण्यात आली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्याध्यक्षपदी गणेश सोनवणे, संभाजी माने, सयाजी गायकवाड, रियाज शेख तर उपाध्यक्षपदी ऋषिकेश निलाखे, नानासो भगत, संतोष टाटीया, छगन आटोळे, सचिन काकडे, संजय गुळुमकर, सोमनाथ नाळे, अन्सार आत्तार यांची निवड झाली. तर सरचिटणीसपदी ॲड शिवकांत वाघमोडे, शैलेश वणवे, सुशिल राठोड, धनंजय जमदाडे, वैभव बोरसे, मुकुंद तारु, ॲड. वैभव काळे, रोहित शहा यांना संधी दिली गेली. तर चिटणीसपदी सुधीर पोतदार, सचिन सकट, प्रशांत महाडिक, नवनाथ चौधर, राजू मदारी, सुभाष मोहिते, कैलास शिंदे, शंतनु बनकर यांची निवड करण्यात आली.
बारामती शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ओबीसी सेल अध्यक्षपदी नवनाथ अपुणे, उद्योग व व्यापार सेल अध्यक्ष प्रविण आहुजा, आय. टी. सेल अध्यक्ष संजय दुधाळ, सामाजिक न्याय विभाग अध्यक्ष गजानन गायकवाड, ग्राहक संरक्षण समिती सेल अध्यक्ष हारुण शेख, सेवा दल अध्यक्ष ॲड. धिरज लालबिगे, विद्यार्थी सेल अध्यक्ष मेघराज माने यांची निवड करण्यात आली.
बारामती शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसची (अजित पवार गट) नवीन कार्यकारणी जाहीर करण्यात आली असून, यामध्ये स्थानिक पातळीवर संघटनात्मक बांधणीवर भर देण्यात आला आहे. पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना विविध जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत. ज्यामुळे शहरात पक्षाची ताकद अधिक मजबूत होणार असल्याची माहिती बारामती शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष ॲड. किरण इंगळे यांनी दिली.
या प्रसंगी माजी नगराध्यक्ष इम्तियाजभाई शिकीलकर, युवक अध्यक्ष अभिजीत घाडगे, शहर पक्ष कार्यालयाचे जनसंपर्क अधिकारी सुरज देवकाते, विद्यार्थी सेलचे अध्यक्ष मेघराज माने उपस्थित होते.
हेदेखील वाचा : Pune ZP Politics: अनभुवी की तरुण चेहऱ्याला संधी? पुणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादीत रस्सीखेच