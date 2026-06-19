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उद्धव ठाकरेनंतर आता शरद पवार गटाला धक्का? ‘तुतारी’चे पाच खासदार आमच्याकडे येण्यास इच्छुक; राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्याचा दावा

Updated On: Jun 19, 2026 | 01:45 PM IST
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सारांश

Maharashtra politics :  शिंदेसेनेचे ‘ऑपरेशन टायगर’ यशस्वी झाल्याची चर्चा सुरू असतानाच महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या घडामोडींना वेग आला आहे. उद्धवसेनेतील खासदारांच्या बंडखोरीनंतर आता शरद पवार गटालाही धक्का बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

उद्धव ठाकरेनंतर आता शरद पवार गटाला धक्का? ‘तुतारी’चे पाच खासदार आमच्याकडे येण्यास इच्छुक; राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्याचा दावा

उद्धव ठाकरेनंतर आता शरद पवार गटाला धक्का? ‘तुतारी’चे पाच खासदार आमच्याकडे येण्यास इच्छुक; राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्याचा दावा

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विस्तार
  • उद्धव ठाकरेनंतर आता शरद पवार गटाला धक्का?
  • ‘तुतारी’चे पाच खासदार आमच्याकडे येण्यास इच्छुक
  • राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्याचा दावा
Sharad Pawar News Marathi : पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) आणि महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या (यूबीटी) खासदारांनी केलेल्या बंडखोरीनंत राजकारण तापले आहे. पावसाळी अधिवेशनापर्यंत लोकसभेत एनडीए सरकारचे संख्याबळ ३६० पर्यंत पोहोचण्याच्या शक्यतेवर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. यादरम्यान, आता महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि त्यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या दिल्ली दौऱ्यामुळे महाराष्ट्रातील तणाव वाढला आहे. बंडाची लाट बारामतीपर्यंत पोहोचेल का, यावर चर्चा सुरू आहे. अशातच आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात (शरदचंद्र पवार) अंतर्गत बंड होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

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शरद पवारांचे खासदार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संपर्कात?

असा दावा केला जात आहे की, शिवसेनेप्रमाणे (यूबीटी) शरद पवारांचे खासदारही पक्ष सोडून सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सहभागी होण्याची शक्यता आहे. शरद पवारांच्या पक्षात आठ खासदार असून, त्यापैकी पाच खासदार पक्ष बदलू शकतात. सुप्रिया सुळे या खासदारांपैकी एक आहेत. शरद पवार यांची कन्या सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रभारी अध्यक्ष आहेत. राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा आहे की, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मूळ नेते विलीनीकरणाच्या बाजूने नाहीत. त्यामुळेच आतापर्यंत चर्चा पुढे सरकलेली नाही. सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभा निवडणुकीत सुनेत्रा पवार यांचा पराभव केला होता. अजित पवार यांच्या निधनानंतर दोन्ही कुटुंबे जवळ आली, पण विलीनीकरण प्रत्यक्षात येऊ शकले नाही.

सुनेत्रा पवार यांची ताकदही वाढू शकते

एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत उद्धव ठाकरे कुटुंबातील सहा खासदारांच्या समावेशामुळे एकूण संख्या १३ होईल. यामुळे दिल्लीत शिंदे यांचे स्थान तर उंचावेलच, पण त्यांचे पुत्र श्रीकांत शिंदे हे मंत्रीही होऊ शकतात. सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एनडीएचा भाग आहे, पण मोदी सरकारमध्ये त्यांचा एकही मंत्री नाही. अशी शक्यता आहे की, जर पाच खासदारांनी सुनेत्रा पवार यांना पक्षात प्रवेश केला, तर पक्षातील खासदारांची एकूण संख्या सहा होईल. या परिस्थितीत, केंद्रीय मंत्रिमंडळ फेरबदलात राष्ट्रवादी काँग्रेसला एक मंत्रिपदही मिळू शकते.

शरद पवार यांच्यासमोर दोन पर्याय

राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा आहे की, शरद पवार लवकरच खासदारांची बैठक बोलावू शकतात. जर शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील यूबीटीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली, तर ज्येष्ठ पवार यांच्यासमोर केवळ दोनच पर्याय असतील. ते एकतर आपली सून सुनेत्रा पवार यांचे नेतृत्व स्वीकारू शकतात किंवा आपली मुलगी सुप्रिया सुळे यांना मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विलीन होण्यासाठी राजी करू शकतात. दोन्ही परिस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विलीनीकरण होईल. अशीही चर्चा आहे की सुप्रिया सुळे केंद्रात मंत्री होऊ शकतात. असा दावा केला जात आहे की, जर असे झाले नाही, तर शरद पवार यांचे सहा खासदार पक्ष सोडून जाऊ शकतात.

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Web Title: Five ncp sharad pawar group mps may join ajit pawar group big political claim after operation tiger

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Published On: Jun 19, 2026 | 01:45 PM

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