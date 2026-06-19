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Uddhav Thackeray: खासदार फुटीने बेजार पण अजूनही आशेचा किरण जिवंत…बाळासाहेबांचा फोटो अन्…उद्धव ठाकरेंची भावनिक पोस्ट

Updated On: Jun 19, 2026 | 12:31 PM IST
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सारांश

Uddhav Thackeray News: 'ऑपरेशन टायगर'मुळे शिवसेना ठाकरे गटात मोठ्या राजकीय घडामोडींची चर्चा सुरू असतानाच पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना वर्धापन दिनानिमित्त इन्स्टाग्रामवर एक सूचक आणि काव्यमय पोस्ट शेअर केली आहे. दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो पोस्ट करत,उद्धव ठाकरेंनी भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे.

खासदार फुटीने बेजार पण अजूनही आशेचा किरण जिवंत...बाळासाहेबांचा फोटो अन्...उद्धव ठाकरेंची भावनिक पोस्ट

खासदार फुटीने बेजार पण अजूनही आशेचा किरण जिवंत...बाळासाहेबांचा फोटो अन्...उद्धव ठाकरेंची भावनिक पोस्ट

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विस्तार
  • ‘ऑपरेशन टायगर’च्या चर्चेत उद्धव ठाकरेंची सूचक पोस्ट
  • बाळासाहेबांच्या फोटोसह दिला संघर्षाचा संदेश
  • शिवसेना वर्धापन दिनी उद्धव ठाकरेंची काव्यमय पोस्ट चर्चेत
Uddhav Thackeray News Marathi : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतील (उबाठा) सहा खासदार फुटल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. खासदारांचा गट फोडण्यासाठी आखलेले ऑपरेशन टायगर यशस्वी झाल्याचा दावा शिंदे सेनेतील काही नेत्यांकडून केला जात आहे. गुरुवारी दिल्लीत झालेल्या ठाकरे गटाच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत नऊ पैकी केवळ तीनच खासदार उपस्थित होते. तर दुसरीकडे आज (19 जानेवारी 2026) शिवसेना वर्धापन दिनानिमित्त उद्धव ठाकरे यांनी इन्स्टाग्रावर एक पोस्ट शेअर केली आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘ऑपरेशन टायगर’ची चर्चा रंगत असताना आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षात मोठ्या उलथापालथीची शक्यता व्यक्त केली जात असतानाच पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एक सूचक आणि भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे. खासदारांच्या कथित फुटीनंतरही उद्धव ठाकरे यांनी अद्याप कोणतीही थेट प्रतिक्रिया दिलेली नसल्याने त्यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

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शिवसेना वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने उद्धव ठाकरे यांनी इन्स्टाग्रामवर दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा एक छायाचित्र पोस्ट केला. या पोस्टमध्ये त्यांनी, “किरणांचा उघडून पिसारा देवदूत कोणी, काळोखावर खोदीत बसला तेजाची लेणी” या काव्यात्मक ओळी लिहिल्या आहेत.

 

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A post shared by Uddhav Thackeray (@uddhavthackeray)

या ओळींमधून सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर त्यांनी अप्रत्यक्ष भाष्य केल्याची चर्चा सुरू आहे. पक्षासमोर निर्माण झालेली आव्हाने, पक्षांतर्गत घडामोडी आणि राजकीय अनिश्चिततेच्या वातावरणातही संघर्षाच्या जोरावर पुन्हा उज्ज्वल दिवस येतील, असा आशावादी संदेश त्यांनी शिवसैनिकांना दिल्याचे मानले जात आहे.

विशेष म्हणजे, ‘ऑपरेशन टायगर‘च्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटातील काही नेत्यांच्या भूमिकांबाबत विविध राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. अशा वेळी उद्धव ठाकरे यांनी कोणतीही आक्रमक प्रतिक्रिया न देता संयमाची भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे. त्यांच्या या पोस्टमुळे शिवसैनिकांमध्ये नव्या उमेदीचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.

शिवसेनेच्या स्थापनेपासून अनेक राजकीय चढ-उतारांचा सामना करणाऱ्या पक्षासाठी हा वर्धापन दिन विशेष ठरला आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचा आणि संघर्षाच्या परंपरेचा उल्लेख करत उद्धव ठाकरे यांनी संकट कितीही मोठे असले, तरी अंधारानंतर प्रकाशाचा काळ येतो, हा संदेश पुन्हा एकदा आपल्या कार्यकर्त्यांना दिला आहे.

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Web Title: Uddhav thackeray cryptic instagram post on shiv sena anniversary amid operation tiger discussions

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Published On: Jun 19, 2026 | 12:31 PM

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