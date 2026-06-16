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Pawanraje Nimbalkar Case : ३० लाखांची सुपारी, २० वर्षांचा खटला…! पवनराजे निंबाळकर हत्याप्रकरणी मोठी अपडेट, कोर्टात काय घडलं?

Updated On: Jun 16, 2026 | 01:37 PM IST
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सारांश

Pawanraje Nimbalkar Case News: पवनराजे निंबाळकर दुहेरी हत्याकांड प्रकरणाचा निकाल आज, 16 जून रोजी मुंबई सत्र न्यायालयात लागणे अपेक्षित होते. मात्र, निकाल तयार करण्यासाठी आणखी काही दिवसांची गरज असल्याचं सांगत न्यायधीशांनी हा निकाल पुढे ढकलला आहे. कोर्टात नेमकं काय घडलं जाणून घेऊया...

३० लाखांची सुपारी, २० वर्षांचा खटला...! पवनराजे निंबाळकर हत्याप्रकरणी मोठी अपडेट, कोर्टात नेमकं काय घडलं?

३० लाखांची सुपारी, २० वर्षांचा खटला...! पवनराजे निंबाळकर हत्याप्रकरणी मोठी अपडेट, कोर्टात नेमकं काय घडलं?

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विस्तार
  • ३० लाखांची सुपारी, २० वर्षांचा खटला…!
  • पवनराजे निंबाळकर हत्याप्रकरणी मोठी अपडेट
  • कोर्टात नेमकं काय घडलं?
Pawanraje Nimbalkar Case News In Marathi : काँग्रेस नेते पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्येला जवळपास दोन दशके उलटल्यानंतर, महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वपूर्ण राजकीय हत्या प्रकरणात मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाकडून १६ जून रोजी आपला निकाल देणार होते. मात्र निकाल तयार करण्यासाठी आणखी काही दिवसांची गरज असल्याचं सांगत न्यायधीशांनी हा निकाल पुढे ढकलला आहे. राजकीय वैर, सुपारी देऊन हत्या करण्याचा कट आणि ज्येष्ठ नेते पद्मसिंह पाटील यांच्यावरील खटल्याचा समावेश असलेले हे प्रकरण महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिले आहे. पाटील हे एकेकाळी उस्मानाबाद (आताचा धाराशिव) भागातील सर्वात प्रभावशाली नेत्यांपैकी एक होते. या निकालाचे मोठे राजकीय आणि कायदेशीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, विशेषतः धाराशिव जिल्ह्यात, जिथे निंबाळकर आणि पाटील कुटुंबांमधील वैराने अनेक दशकांपासून स्थानिक राजकारणावर प्रभाव टाकला आहे. सुरुवातीला आज सुनावणी होणार होती, परंतु ओमराजे निंबाळकर यांच्या वकिलांच्या विनंतीवरून न्यायाधीशांनी ही तारीख २० जूनपर्यंत पुढे ढकलली आहे. महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे बंधू आणि माजी मंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह आठ आरोपींविरुद्ध हा निकाल दिला जाणार आहे.

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पवनराजे निंबाळकर कोण होते?

पवनराजे (भूपालसिंह उर्फ ​​पवनराजे) निंबाळकर हे धाराशिव जिल्ह्यातील एक प्रमुख काँग्रेस नेते होते. ते एक लोकप्रिय राजकीय व्यक्तिमत्व म्हणून उदयास आले होते आणि या भागात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पद्मसिंह पाटील यांच्या वर्चस्वाला आव्हान देणारे म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात होते. खटल्यादरम्यान नोंदवलेल्या साक्षीनुसार, निंबाळकर सुरुवातीला पाटील यांच्या पाठिंब्याने राजकारणात पुढे आले आणि त्यांनी तेरणा साखर कारखाना व उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांसारख्या सहकारी संस्थांमध्ये पदे भूषवली. तथापि, निंबाळकरांचा राजकीय प्रभाव वाढत गेला तसतसे दोन्ही नेत्यांमधील संबंध बिघडले. त्यांचे पुत्र आणि सध्याचे शिवसेना (यूबीटी) खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी नंतर न्यायालयाला सांगितले की, जेव्हा दोन्ही गटांमधील संबंध बिघडले, तेव्हा त्यांच्या वडिलांनी पाटील यांच्या विरोधात पोलिसांत तक्रारही दाखल केली होती.

२००६ मधील हत्या

३ जून २००६ रोजी, पवनराजे निंबाळकर आणि त्यांचे चालक भूषण महाडिक हे नवी मुंबईतील कळंबोलीजवळ एका स्कोडा कारमधून प्रवास करत असताना, दुसऱ्या वाहनातील हल्लेखोरांनी त्यांना थांबवले. फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार, हल्लेखोरांनी निंबाळकरांची कार थांबवण्यास भाग पाडले आणि गोळीबार केला, ज्यात निंबाळकर आणि महाडिक या दोघांचाही मृत्यू झाला आणि त्यानंतर ते घटनास्थळावरून पळून गेले. या हत्यांमुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आणि लवकरच हा राजकीय हेतूने केलेला खून असल्याचे म्हटले जाऊ लागले.

आतापर्यंतच्या प्रमुख घडामोडी

हत्या: ३ जून २००६ रोजी, नवी मुंबईतील कळंबोली येथे काँग्रेस नेते पवनराजे निंबाळकर आणि त्यांच्या चालकाची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. निंबाळकर आणि त्यांचे चालक भूषण महाडिक हे नवी मुंबईतील कळंबोलीजवळ एका स्कोडा कारमधून प्रवास करत असताना, दुसऱ्या वाहनातील हल्लेखोरांनी त्यांना थांबवले. हल्लेखोरांनी निंबाळकर यांची कार थांबवण्यास भाग पाडले आणि गोळीबार केला, ज्यात निंबाळकर आणि त्यांचे चालक दोघेही ठार झाले.

मुख्य आरोपी: केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) नुसार, राजकीय वैमनस्यातून ही हत्या करण्यात आली असून, यासाठी २५ लाख रुपयांची सुपारी देण्यात आली होती. महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री पद्मसिंह बाजीराव पाटील यांना मुख्य आरोपी म्हणून नाव देण्यात आले आहे.

साक्षीदार: या प्रकरणात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्यासह १२८ लोकांची साक्ष नोंदवण्यात आली आहे. हे प्रकरण जवळपास २० वर्षे जुने असून, न्यायालय आपला निकाल देण्याच्या तयारीत आहे. मुख्य आरोपीच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे, न्यायालयाने मे २०२६ च्या मध्यामध्ये होणारी सुनावणी काही काळासाठी पुढे ढकलली होती.

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Web Title: Pawanraje nimbalkar murder case verdict deferred special court to hear matter on june 19

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Published On: Jun 16, 2026 | 01:37 PM

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