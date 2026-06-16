NDA चे राज्यसभेत वाढतंय संख्याबळ; 163 पर्यंत आकडा पोहोचण्याची शक्यता, आता घटनादुरुस्तीसाठी…

नवी दिल्ली : संसदेत महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी राज्यसभेत तुलनेने मजबूत स्थितीत असल्याचे दिसते. पोटनिवडणुका संभाव्य वरिष्ठ आणि काही राजकीय बदलांमुळे सभागृहातील त्यांचे संख्याबळ वाढू शकते, ज्यामुळे ते आवश्यक बहुमताच्या जवळ पोहोचतील.
एक महत्त्वपूर्ण घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्याचा प्रयत्न करणारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी राज्यसभेत आपले ध्येय गाठण्याच्या जवळ पोहोचत असल्याचे दिसत आहे. मात्र, तृणमूल काँग्रेसमधील बंड असूनही, ते लोकसभेतील सदस्यांच्या जादुई आकड्यापासून खूप दूर आहेत. सूत्रांनुसार, एनडीए राज्यसभेतील आपल्या सध्याच्या १४८ खासदारांच्या संख्येत आणखी तीन जागांची भर घालण्याची शक्यता आहे. झारखंड आणि मिझोराममधील आगामी राज्यसभा निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार जागा जिंकल्यामुळे ही वाढ होऊ शकते.
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दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसच्या तीन राज्यसभा सदस्यांच्या राजीनाम्यानंतर, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी पश्चिम बंगालमधील पोटनिवडणुकांमध्ये तिन्ही जागा जिंकू शकते. यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या खासदारांची एकूण संख्या १५४ होईल, जी राज्यसभेतील दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी 9 ने कमी आहे.
उत्तर प्रदेशातील 10 खासदारांचा संपतोय कार्यकाळ
तृणमूलचे आणखी खासदार राज्यसभेतून राजीनामा देतील अशी जोरदार चर्चा सुरू असताना, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी १६३ चा आकडा गाठू शकते, ज्यामुळे त्यांना सर्व घटनादुरुस्ती विधेयके मंजूर करण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ मिळेल. उत्तर प्रदेशातील १० खासदारांचा कार्यकाळ संपत असल्याने नोव्हेंबरपर्यंत सत्ताधारी आघाडीचे पाठबळ कमी होऊ शकते. दरम्यान, राज्य विधानसभेत अधिक संख्याबळ असलेला समाजवादी पक्ष राज्यसभेच्या काही जागा मिळवू शकतो.
इंडिया आघाडीत सध्या 64 खासदार
विरोधी इंडिया आघाडीमध्ये सध्या ६४ खासदार आहेत; द्रमुकच्या आठ आणि आपच्या तीन खासदारांनी आघाडीतून माघार घेतल्यामुळे संख्या घटली आहे. वायएसआर काँग्रेस आणि बीजेडीच्या अनुक्रमे सात आणि सहा जागा आहेत, ते संधी मिळाल्यास राज्यसभेत कोणत्याही बाजूने झुकू शकतात. दरम्यान, लोकसभेत, तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर गटातील २० खासदारांनी वेगळा गट स्थापन करून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला पाठिंबा दिला तरी, एकूण संख्या ३१२ होईल, जी दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी खूपच कमी आहे.
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