‘ऑपरेशन टायगर’बाबतची भावना अशी आहे की, हे नाट्य अजून संपलेले नाही; खासदारांनंतर आता शिंदे गट आमदार आणि मुंबईतील नगरसेवकांनाही आपल्या पक्षात आणण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते. अशा परिस्थितीत, ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे अस्तित्वच धोक्यात आल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
बुधवारी एक मोठे राजकीय वळण पाहायला मिळाले, जेव्हा ठाकरे गटातील सहा बंडखोर खासदारांनी संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटील आष्टीकर, ओमराजे निंबाळकर, भाऊसाहेब वाकचौरे आणि संजय दिना पाटील लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतली. अध्यक्षांनी त्यांच्याद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या स्वतंत्र गटाला मान्यता दिली आहे. अधिकृत सूत्रांनुसार, १९ जून रोजी मुंबईत होणाऱ्या शिवसेना (शिंदे गट) स्थापना दिनाच्या कार्यक्रमात एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत हे सर्व खासदार अधिकृतपणे पक्षात विलीन होतील.
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खासदारांच्या या मोठ्या फुटीनंतर शिंदे गटाने अधिकच आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शिंदे गटाचे ज्येष्ठ नेते नरेश म्हस्के यांनी उद्धव ठाकरे यांना उघड आव्हान दिले आणि म्हटले, “ही तर केवळ सुरुवात आहे; खरा खेळ अजून बाकी आहे. मुंबईत तुमच्यासोबत किती नगरसेवक राहतात ते पहा ते तुमच्यासोबत राहतात की नाही.” हे विधान थेट त्या नगरसेवकांना उद्देशून आहे जे सध्या ठाकरे गटाशी एकनिष्ठ आहेत. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, जर शिंदे गट बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील (BMC) नगरसेवकांना आपल्याकडे वळवण्यात यशस्वी झाला, तर उद्धव ठाकरे यांच्या राजकीय ताकदीचा मुख्य आधार पूर्णपणे ढासळेल.
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