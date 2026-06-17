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Operation Tiger : ‘सहा खासदार शिंदे गटात येणार’; संजय गायकवाडांचा दावा, ठाकरे गटावर जोरदार हल्लाबोल

Updated On: Jun 17, 2026 | 06:41 PM IST
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सारांश

Sanjay Gaikwad On Sanjay Raut: शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांनी ठाकरे गटातील सहा खासदार लवकरच एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याचा दावा केला आहे. ‘ऑपरेशन टायगर’चा उल्लेख करत त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून हे खासदार घरवापसी करतील, असे म्हटले.

‘सहा खासदार शिंदे गटात येणार’; संजय गायकवाडांचा दावा, ठाकरे गटावर जोरदार हल्लाबोल

‘सहा खासदार शिंदे गटात येणार’; संजय गायकवाडांचा दावा, ठाकरे गटावर जोरदार हल्लाबोल

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विस्तार
  • ‘सहा खासदार शिंदे गटात येणार’
  • संजय गायकवाडांचा दावा
  • ठाकरे गटावर जोरदार हल्लाबोल
Sanjay Gaikwad On Sanjay Raut News In Marathi : राज्यातील विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय घडामोडींना वेग आला असतानाच शिवसेना (उबाठा) गटातील काही खासदारांच्या संभाव्य फुटीच्या चर्चांनी राजकीय वातावरण तापले. याचदरम्यान आता बुलढाणा येथील शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांनी राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवून देणारा दावा केला आहे. ठाकरे गटातील सहा खासदार लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याचा दावा संजय गायकवाड यांनी केला आहे. ‘ऑपरेशन टायगर’च्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी केलेल्या या वक्तव्यामुळे राज्यातील राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.

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एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून अनेक लोकप्रतिनिधी शिंदे सेनेत येण्यास इच्छुक आहेत. राज्याचे नेतृत्व करण्याची क्षमता एकनाथ शिंदे यांच्यात असल्यामुळे ठाकरे गटातील खासदार घरवापसीचा निर्णय घेत असल्याचा दावा त्यांनी केला. यावेळी त्यांनी खासदार संजय राऊत यांच्यावरही जोरदार टीका केली. पक्षातील नेते आणि कार्यकर्त्यांची योग्य दखल घेतली जात नसल्याने अनेकजण नाराज असल्याचे सांगत, पक्ष सांभाळण्याची क्षमता ठाकरे गटाच्या नेतृत्वात उरलेली नाही, असा आरोप त्यांनी केला. पक्षासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणे आणि त्यांच्या अडचणी समजून घेणे आवश्यक असते, मात्र ते होत नसल्याने पक्षातून गळती सुरू असल्याचे ते म्हणाले.

उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करताना गायकवाड म्हणाले की, पक्षातील लोकांना आपुलकीची वागणूक मिळत नसल्याने अनेक नेते आणि पदाधिकारी पक्ष सोडत आहेत. “ज्यांना जायचे त्यांनी जावे” असे वक्तव्य करून त्यांनी ठाकरे गटातील आगामी राजकीय घडामोडींचे संकेत दिले.

खासदारांच्या संभाव्य पक्षांतराबाबत बोलताना त्यांनी पक्षांतरबंदी कायद्याविषयी सुरू असलेल्या चर्चांवरही भाष्य केले. राजकीय सुरक्षितता आणि भविष्यातील राजकीय वाटचाल लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधी निर्णय घेत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आगामी काळात काही आमदारही शिंदे सेनेचा मार्ग स्वीकारू शकतात, असा दावाही त्यांनी केला.

मुख्यमंत्रीपदाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर गायकवाड यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, शिवसेनेचा कार्यकर्ता म्हणून त्यांच्या मनातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच आहेत. राज्याला सक्षम नेतृत्व देण्याची क्षमता त्यांच्यात असून भविष्यातही तेच नेतृत्व करतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच देवेंद्र फडणवीस यांना भविष्यात देशाच्या पंतप्रधानपदावर पाहायला आवडेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर बोलताना गायकवाड यांनी केवळ अधूनमधून होणाऱ्या कर्जमाफीपेक्षा शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांना वारंवार कर्जमाफीची गरज भासू नये, अशी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक उपाययोजना कराव्यात, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. संजय गायकवाड यांच्या या वक्तव्यांमुळे ठाकरे गटातील संभाव्य राजकीय हालचाली, खासदारांचे भवितव्य आणि आगामी राजकीय समीकरणांबाबत नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे.

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Web Title: Sanjay gaikwad claims six mps to join shinde shiv sena slams uddhav thackeray group

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Published On: Jun 17, 2026 | 06:41 PM

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