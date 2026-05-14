Ashok Kharat Case : अशोक खरातप्रकरणी मोठी अपडेट समोर; खरातचे आणखी 6 महिलांसोबत…

नाशिक : नाशिक सेक्स स्कँडलप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या भोंदू तांत्रिक अशोक खरात याच्या काळ्या कारनाम्यांचा तपास अधिक तीव्र झाला आहे. एसआयटीच्या तपासात खरातचे आणखी सहा महिलांशी अनैतिक संबंध असल्याचे उघड झाले आहे. अनेक महिलांचे लैंगिक शोषण, फसवणूक आणि काळी जादूच्या नावाखाली गैरप्रकार केल्याप्रकरणी त्याच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.
आता या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आयपीएस तेजस्वी सातपुते यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले आहे. खरातविरोधात आतापर्यंत १२ हून अधिक गुन्हे दाखल झाले असून, त्यात लैंगिक शोषण, फसवणूक आणि अंधश्रद्धेच्या माध्यमातून लोकांची फसवणूक केल्याचे आरोप आहेत. भोंदू अशोक खरात प्रकरणात सिन्नर पोलिसांनी मोठी कारवाई करत शिवनिका संस्थेचे माजी सचिव तथा जगदंबा माता पतसंस्थेचे संचालक नामकर्ण आवारे यांना अटक केली आहे. आर्थिक गैरव्यवहार आणि बनावट खात्यांच्या प्रकरणात ही अटक महत्त्वाची मानली जात आहे.
तपासात उघड झाले की, सिन्नर येथील जगदंबा माता पतसंस्थेत अशोक खरात यांनी उघडलेल्या ३२ खात्यांना नामकर्ण आवारे यांची संमती होती. तसेच या प्रकरणात ईडीने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रूपाली चाकणकर यांना गुरुवारी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. खरातसोबत संगनमत करून लैंगिक शोषणाच्या आडून मोठे खंडणी रॅकेट चालवल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. या रॅकेटमधून ७० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम उकळल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
यापूर्वीही झाली सहा तास कसून चौकशी
यापूर्वी एसआयटीने रूपाली चाकणकर यांची सुमारे सहा तास कसून चौकशी केली होती. खरातसोबत कथित संबंध असल्याच्या आरोपांनंतर त्यांनी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा पदाचा तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला आहे.
खरातची कोट्यवधींची मालमत्ता जप्त
एका मोठ्या कारवाईत ईडीने नाशिक सेक्स स्कँडलमध्ये अटक करण्यात आलेल्या अशोक खरात या भोंदू तांत्रिकाची कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. तपास यंत्रणेने नाशिकमधील एका सहकारी बँकेतील अशोक खरात आणि त्याची पत्नी कल्पना खरात यांच्या संयुक्त खात्यातील लॉकरमधून रोख रकमेसह सोन्या-चांदीचे दागिने जप्त केले. खरात दाम्पत्याच्या मुलीच्या उपस्थितीत, इंडीच्या अधिकाऱ्यांनी मनी लॉडिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत मौल्यवान वस्तू जप्त केल्या.
Ashok Kharat Case : ‘अशोक खरात तू तो गियो’ ED च्या एन्ट्रीनंतर आता मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल