Omraje Nimbalkar: ‘फक्त चर्चेने मी वाईट झालो?’; रीलस्टार टिकेवर ओमराजे निंबाळकर भावुक, ‘ऑपरेशन टायगर’ फेल होणार?

सोशल मीडियावर आपली ‘रील-स्टार’ (Reel-star) म्हणून खिल्ली उडवणाऱ्यांवर ओमराजे निंबाळकर यांनी विशेष टीका केली. केवळ ‘रील्स’ बनवून निवडणूक जिंकता येत नाही, हे टीकाकार विसरले आहेत का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला; लोकांनी त्यांच्या कामावर विश्वास ठेवूनच त्यांना मतदान केले होते. त्यांनी पुढे सांगितले की, जरी त्यांनी अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतला नसला, तरी त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला लक्ष्य केले जात आहे आणि त्यांचा अपमान केला जात आहे ही बाब त्यांना अत्यंत वेदनादायी वाटत आहे.
आपल्या राजकीय प्रवासावर भाष्य करताना ओमराजे म्हणाले की, त्यांच्या वडिलांची हत्या हे एक राजकीय कारस्थान होते आणि त्याच दिवशी त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला होता. ३ जून २००६ रोजी त्यांच्या कुटुंबाने जी वेदना सहन केली होती, तशीच वेदना आज आपल्याला होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. न्यायालयाच्या अलीकडील निकालाचा संदर्भ देत, त्यांनी न्यायासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याची घोषणा केली; कारण त्यांच्या कुटुंबाला अपेक्षित असलेला न्याय अद्याप मिळालेला नाही.
‘माझ्या पक्षाचे खासदार निवडून आले नाहीत, हेच बरे’; राज ठाकरे नेमकं काय म्हणाले?
खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या निकालांबाबतही चिंता व्यक्त केली. आपल्या लोकसभा मतदारसंघातील एकही पंचायत समिती किंवा नगरपालिका ‘मशाल’ चिन्हावर का जिंकता आली नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ते म्हणाले, “कैलास पाटील, आमचे इतर सहकारी आणि मी जनतेसाठी अहोरात्र काम करतो. आमचे कार्यकर्ते गुन्हेगार किंवा अमली पदार्थांचे व्यापारी नाहीत; मग आम्हाला पराभवाचा सामना का करावा लागला? याचे कारण मला शोधायचे आहे.”
ठाकरे कुटुंबाबद्दल आदर व्यक्त करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, ते त्यांच्या विरोधात कधीही बोलणार नाहीत. धाराशिवमधील गोवर्धनवाडी येथे आपण आपल्या कार्यकर्त्यांची बैठक घेणार असून, त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतरच एखादा मोठा निर्णय घेऊ, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनाही ओमराजे यांच्याबाबत बरीच आशावादी असल्याचे दिसून येत आहे.
‘इतरांवर भोंगा वाजवणाऱ्या राऊतांचा भोंगा वर्धापनदिनाच्या मंचावरच म्यूट,’ भाजपची संजय राऊत यांच्यावर जोरदार आगपाखड