Shrigonda Politics: श्रीगोंद्याच्या राजकारणात ऐतिहासिक घडामोड! ४८ वर्षांची परंपरा मोडीत निघणार

Shrigonda Politics: सहकार क्षेत्र आणि जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. या निवडणुकीत श्रीगोंदे तालुक्यातून राजेंद्र नागवडे, माजी आ. राहुल जगताप, दत्तात्रय पानसरे यांच्यासह ४८ वर्षांनंतर प्रथमच आ. विक्रम पाचपुते यांचे बंधू प्रताप पाचपुते यांनी जिल्हा बँक निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ही निवडणूक चुरशीची होणार आहे जिल्हा बँक निवडणुकीची तयारी जोरात चालू आहे.
तालुक्यात यंदाच्या निवडणुकीत राजकीयदृष्ट्या ऐतिहासिक मानली जाणारी घडामोड समोर येत आहे. तालुक्यावर सुमारे ५ दशके पगड असणाऱ्या पाचपुते घराण्यातील सदस्य पहिल्यांदाच जिल्हा बँक लढविण्याच्या तयारीत आहे. ज्येष्ठ नेते बबनराव पाचपुते यांचे सुपूत्र अॅड. प्रताप यांचे नाव या निवडणुकीसाठी जोरदार चर्चेत आहे.
सन १९७८ मध्ये बबनराव पाचपुते यांनी श्रीगोंदे पंचायत समितीची निवडणूक लढवून राजकीय कार्यकिर्दीस प्रारंभ केला. सन १९८० मध्ये पहिल्यांदा विधानसभेची निवडणूक जिंकली. तेव्हापासून ४८ वर्षे श्रीगोंदेच्या राजकारणावर त्यांची मजबूत पकड आहे. मात्र आजवर पाचपुते कुटुंबियांनी जिल्हा बँक निवडणुकीत सहभाग नोंदवला नव्हता. यंदा प्रथमच प्रताप पाचपुते ही परंपरा मोडीत काढण्यास सरसावले आहेत. संस्थांचे ठराव आपल्याच बाजूने घेण्यासाठी त्यांनी चंग बांधला आहे.
सेवा संस्थांचे ठराव जवळच्या व्यक्तीच्या नावे करून घेण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. पाचपुते गटासह इतर दिग्गज तयारीत गुंतले आहेत.
‘नागवडे’चे चेअरमन राजेंद्र नागवडे, माजी आ. राहुल जगताप, माजी संचालक दत्तात्रय पानसरे या निवडणुकीत ताकतीने उतरणार आहेत.
मातब्बरांच्या मोर्चबांधणीने निवडणूक चुरशीची होणार आहे. कोणाचे पारडे जड ठरणार, काय राजकीय समीकरणे आकारणाला येणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पाच दशके पकड असणाऱ्या पाचपुते घराण्यातील सदस्य यंदा पहिल्यांदाच जिल्हा बँकेची निवडणूक तयारीत
१९७८ मध्ये बबनराव पाचपुते यांनी श्रीगोंदे पंचायत समितीची निवडणूक लढवून राजकीय कार्यकिर्दीस प्रारंभ केला.
१९८० मध्ये पहिल्यांदा विधानसभेची निवडणूक जिंकली.