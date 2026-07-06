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Gardening Tips: किती दिवसात बदलावी कुंडीतील माती, सोप्या टिप्स करा फॉलो

Updated On: Jul 06, 2026 | 05:03 PM IST
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सारांश

घरातील कुंड्यांमधील माती साधारण किती दिवसांनी वा महिन्यांनी बदलावी माहीत आहे का तुम्हाला? काही सोप्या टिप्स तुम्ही जाणून घ्या आणि आपल्या घरातील कुंड्या आणि रोपं नेहमी ताजी टवटवीत ठेवा

कुंडीतील माती बदलण्यासाठी सोप्या टिप्स (फोटो सौजन्य - Pinterest)

कुंडीतील माती बदलण्यासाठी सोप्या टिप्स (फोटो सौजन्य - Pinterest)

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विस्तार
  • कुंडीतील माती साधारण कधी बदलावी 
  • गार्डनिंग टिप्स ज्या कुंडीतील रोपं ठेवतील ताजी 
  • माती बदलण्यासाठी सोप्या टिप्स 
तुम्हालाही घरात कुंडीत रोपटी लावायला आवडतं का? पण अनेकदा आपण आवड म्हणून ही रोपं आणतो लावतो पण त्याची माती बदलत नाही. त्यामुळे झाडांना योग्य पोषण मिळत नाही. बरेचदा उष्ण वारे, तीव्र सूर्यप्रकाश आणि भाजून काढणारी उष्णतादेखील रोपट्यांना हानी पोहोचवू शकतात. परिणामी, कुंडीतील माती लवकर सुकते, ज्याचा थेट परिणाम रोपांच्या आरोग्यावर होतो. वाढ थांबते, पाने पिवळी पडतात आणि मुळे सुकतात. खरंतर फार कमी लोकांना हे माहीत आहे की, आपल्या घरातील झाडं निरोगी ठेवण्यासाठी, पाणी देणे आणि खत घालण्याव्यतिरिक्त कुंडीतील माती बदलणे आवश्यक आहे.

मग असाही प्रश्न निर्माण होतो की, माती किती वेळा बदलावी आणि ती बदलताना कोणती खबरदारी घ्यावी, हे बऱ्याच लोकांना माहीत नसते. हीच माहिती आम्ही आज सांगणार आहोत. योग्य वेळी माती बदलल्याने रोपांना आवश्यक पोषक तत्वे मिळतात, मुळांना पुरेशी हवा मिळते आणि वनस्पती दीर्घकाळ हिरवीगार व टवटवीत राहते. 

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कुंडीतील माती किती वेळा बदलावी? 

  • जर तुम्हाला तुमची रोपं निरोगी ठेवायची असतील, तर कुंडीतील माती नियमितपणे बदलणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण कालांतराने मातीतील पोषक तत्वे कमी होऊ लागतात, त्यामुळे माती बदलणे वनस्पतीच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरते
  • साधारणपणे, लहान कुंड्यांमधील माती दर ८ ते १२ महिन्यांनी आणि मोठ्या कुंड्यांमधील माती दर १ ते २ वर्षांनी बदलली पाहिजे
  • जर माती खूप कठीण झाली, पाणी साचू लागले किंवा रोप अशक्त दिसू लागले, तर माती लवकर बदलणे उत्तम. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी ही माती बदलावी 
नवीन माती कशी तयार करावी असा प्रश्न आता मनात निर्माण झालाय का? 

नवीन माती तयार करताना, फक्त सामान्य माती वापरू नका. चांगल्या वाढीसाठी, ५०% बागेतील माती, ३०% कुजलेले शेण किंवा कंपोस्ट आणि २०% वाळू किंवा कोकोपीट मिसळणे उत्तम आहे. याशिवाय थोडे कडुलिंबाचे पीठ, बोनमील किंवा गांडूळ खत घातल्याने रोपाला अतिरिक्त पोषण मिळते आणि मुळे सडण्याचे प्रमाण कमी होते. माती नेहमी भुसभुशीत आणि पाण्याचा चांगला निचरा होणारी ठेवावी हे लक्षात ठेवा.

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कोणत्या गोष्टींकडे विशेष लक्ष द्यायला द्यावे?

तुमचे रोप जिवंत आणि हिरवेगार ठेवण्यासाठी, त्याची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. उदाहरणार्थ, रोपाची पिवळी पडलेली पाने वेळोवेळी छाटा. यामुळे नवीन फांद्या आणि पानांच्या वाढीस प्रोत्साहन मिळते. झाडांना त्यांची ऊर्जा नवीन कळ्यांवर केंद्रित करण्यास मदत व्हावी म्हणून, फुलझाडांवरील वाळलेली फुले नियमितपणे काढून टाका. तीव्र उन्हाळ्यात किंवा कडक हिवाळ्यात अतिरिक्त छाटणी टाळावी. आपल्या घरातील रोपं कायम टवटवीत दिसावीत असं वाटत असेल तर आम्ही सांगितलेल्या टिप्स नक्की फॉलो करा.

Web Title: Gardening tips how often should you change the soil in a pot simple tips

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Published On: Jul 06, 2026 | 05:03 PM

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