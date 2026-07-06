Gardening Tips: किती दिवसात बदलावी कुंडीतील माती, सोप्या टिप्स करा फॉलो

मग असाही प्रश्न निर्माण होतो की, माती किती वेळा बदलावी आणि ती बदलताना कोणती खबरदारी घ्यावी, हे बऱ्याच लोकांना माहीत नसते. हीच माहिती आम्ही आज सांगणार आहोत. योग्य वेळी माती बदलल्याने रोपांना आवश्यक पोषक तत्वे मिळतात, मुळांना पुरेशी हवा मिळते आणि वनस्पती दीर्घकाळ हिरवीगार व टवटवीत राहते.
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कुंडीतील माती किती वेळा बदलावी?
नवीन माती तयार करताना, फक्त सामान्य माती वापरू नका. चांगल्या वाढीसाठी, ५०% बागेतील माती, ३०% कुजलेले शेण किंवा कंपोस्ट आणि २०% वाळू किंवा कोकोपीट मिसळणे उत्तम आहे. याशिवाय थोडे कडुलिंबाचे पीठ, बोनमील किंवा गांडूळ खत घातल्याने रोपाला अतिरिक्त पोषण मिळते आणि मुळे सडण्याचे प्रमाण कमी होते. माती नेहमी भुसभुशीत आणि पाण्याचा चांगला निचरा होणारी ठेवावी हे लक्षात ठेवा.
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कोणत्या गोष्टींकडे विशेष लक्ष द्यायला द्यावे?
तुमचे रोप जिवंत आणि हिरवेगार ठेवण्यासाठी, त्याची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. उदाहरणार्थ, रोपाची पिवळी पडलेली पाने वेळोवेळी छाटा. यामुळे नवीन फांद्या आणि पानांच्या वाढीस प्रोत्साहन मिळते. झाडांना त्यांची ऊर्जा नवीन कळ्यांवर केंद्रित करण्यास मदत व्हावी म्हणून, फुलझाडांवरील वाळलेली फुले नियमितपणे काढून टाका. तीव्र उन्हाळ्यात किंवा कडक हिवाळ्यात अतिरिक्त छाटणी टाळावी. आपल्या घरातील रोपं कायम टवटवीत दिसावीत असं वाटत असेल तर आम्ही सांगितलेल्या टिप्स नक्की फॉलो करा.