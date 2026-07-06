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Mumbai Local : मुसळधार पावसाचा रेल्वेलाही फटका; जीटीबीजवळ झाड पडल्याने हार्बर मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत

Updated On: Jul 06, 2026 | 04:37 PM IST
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सारांश

मुसळधार पावसामुळे जीटीबी नगर स्थानकाजवळ रेल्वे रुळावर झाड कोसळल्याने हार्बर रेल्वे मार्गावरील लोकल वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. रेल्वे प्रशासनाकडून झाड हटविण्याचे काम सुरू असून प्रवाशांना विलंबाचा सामना करावा लागत आहे.

मुसळधार पावसाचा रेल्वेलाही फटका; जीटीबीजवळ झाड पडल्याने हार्बर मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत

मुसळधार पावसाचा रेल्वेलाही फटका; जीटीबीजवळ झाड पडल्याने हार्बर मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत

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विस्तार
  • मुसळधार पावसाचा रेल्वेलाही फटका
  • हार्बर रेल्वे मार्गाची वाहतूक विस्कळीत
  • जीटीबी स्टेशन जवळील रेल्वे रुळावर झाड पडल्याने वाहतूक विस्कळीत
Mumbai Local Update News Marathi : मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा फटका आता उपनगरी रेल्वे वाहतुकीलाही बसला आहे. हार्बर रेल्वे मार्गावरील जीटीबी नगर स्थानकाजवळ रेल्वे रुळावर झाड कोसळल्याने लोकल वाहतूक विस्कळीत झाली. या घटनेमुळे अनेक लोकल गाड्या उशिराने धावू लागल्या असून प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे.

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मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वाऱ्यामुळे झाड उन्मळून थेट रेल्वे रुळावर पडले. सुरक्षिततेच्या कारणास्तव संबंधित मार्गावरील रेल्वे वाहतूक काही काळासाठी नियंत्रित करण्यात आली. यामुळे सकाळच्या आणि दिवसभराच्या प्रवासावर परिणाम झाला.

झाड हटविण्याचे काम युद्धपातळीवर

घटनेची माहिती मिळताच रेल्वे प्रशासन, अभियांत्रिकी विभाग आणि आपत्कालीन पथके तातडीने घटनास्थळी दाखल झाली. रुळावरील झाड हटविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले असून, वाहतूक शक्य तितक्या लवकर पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

पावसाचा ‘रेड अलर्ट’

भारतीय हवामान विभागाने (IMD) संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशासाठी ‘रेड अलर्ट’ जारी केला आहे. पुढील काही तासांत या प्रदेशात अतिवृष्टी आणि ताशी ८० ते ९० किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. हवामानाची परिस्थिती लक्षात घेता, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने मुंबईतील सर्व खाजगी कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याचा सल्ला दिला आहे. याव्यतिरिक्त, शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी (अत्यावश्यक सेवांमध्ये कार्यरत असलेल्यांना वगळून) अर्ध्या दिवसाची सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

रेल्वे प्रशासनाचे आवाहन

रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना प्रवासापूर्वी लोकल गाड्यांचे अद्ययावत वेळापत्रक तपासण्याचे आणि अधिकृत सूचनांवर लक्ष ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. मुसळधार पावसामुळे अशा घटना घडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आवश्यक ती खबरदारी घेतली जात असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

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Web Title: Harbour railway services disrupted tree falls on track near gtb nagar station

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Published On: Jul 06, 2026 | 04:37 PM

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