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माणुसकी अजूनही जिवंत आहे! आजारी विद्यार्थिनीला पाठीवर घेऊन ६ किमीचा खडतर मार्ग वॉर्डनने पार केला, VIDEO पाहून लोक भावुक

Updated On: Jul 06, 2026 | 04:46 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर माणुसकीचा प्रत्यय देणारा एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. आदिवासी भागातील एका वॉर्डन महिलेने असे काही केले आहे की नेटकऱ्यांकडून तिचे कौतु केले जात आहे.

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माणुसकी अजूनही जिवंत आहे! आजारी विद्यार्थिनीला पाठीवर घेऊन ६ किमीचा मार्ग वॉर्डनने पार केला, VIDEO पाहून लोक भावूक (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • आजारी विद्यार्थिनीला पाठीवर घेऊन ६ किमीचा डोंगराळ मार्ग वॉर्डनने पार केला
  • VIDEO पाहून लोक भावुक
  • वॉर्डनचे सर्वत्र कौतुक
अलीकडे बदलत्या काळात माणुसकी हरवत चालल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. पण अजूनही काही लोक असे आहेत जे कोणत्याही स्वार्थाशिवाय दुसऱ्यांची सेवा करतात. सध्या याचा प्रत्यय देणारा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहे. आंध्रप्रदेशच्या पार्वतीपुरम मान्यम जिल्ह्यात एका आदिवासी आश्रम शाळेच्या महिला वॉर्डनने एका आजारी विद्यार्थीनीचा जीव वाचवण्यासाठी तिला पाठीवर घेऊन ६ किमीचा डोंगराळ आणि खडतर रस्ता पायी सर केला आहे. या धाडसी महिलेचे नाव हेमा असून तिचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून नेटकरी भावुक झाले आहेत. तसेच नेटकऱ्यांकडून महिला वॉर्डनचे भरभरुन कौतुकही होत आहे.

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नेमकी काय घटना आहे?

मिळालेल्या माहितीनुसार, ३० जून रोजी रोजी आदिवासी गावातील एक ११ वर्षाच्या विद्यार्थीनीला अचानक ताप आला होता. तिची तब्येत सतत बिघडत होती. गाव दुर्गम भागात असल्यामुळे जाण्यासाठी पक्का रस्ताही नव्हता. यामुळे कोणती हाडी किंवा रुग्णवाहिका येणे शक्य नव्हते. यामुळे शाळेच्या वॉर्डन हेमा यांना माहिती मिळताच त्यांनी वेळ न वाया घालवता तातडीने तिच्या घरी गेल्या.

तीच परिस्थिती पाहून त्यांनी तिला पाठीवर घेतले आणि डोंगराळ खडतर अशा जंगलाच्या रस्त्यावरुन चालण्यास सुरुवात केली. पावसाचे दिवस असतानाही त्यांनी मुलीला सुरक्षित मुख्य रस्त्यापर्यंत आणले आणि तिथून पुढे गाडीतून तिला नेउन तिला रुग्णालयात दाखल केले. हेमा यांच्यामुळे मुलीला वेळ उपचार मिळाल्यामुळे तिचा जीव वाचला. आता मुलीची प्रकृती स्थिर आहे. सध्या हेमा यांच्या या माणुसकीच्या कृत्याचे भरभरुन कौतुक केले जात आहे.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ @SailajaRayapati या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. आंध्र प्रदेशच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा शैलजा यांनी हा व्हिडिओ शेअर केला आहे. हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर नेटकऱ्यांनी हेमा यांचे रिअल हिरो म्हणून आणि देवदूत म्हणून वर्णन केले. या घटनेमुशे आदिवासी भागातील रस्ते आणि आरोग्य सुविधांच्या दुरव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Woman warden carries sick student 6km video viral

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Published On: Jul 06, 2026 | 04:46 PM

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