माणुसकी अजूनही जिवंत आहे! आजारी विद्यार्थिनीला पाठीवर घेऊन ६ किमीचा खडतर मार्ग वॉर्डनने पार केला, VIDEO पाहून लोक भावुक

पुन्हा तोच थरार! अमेरिकन झेंडा घेऊन हवेत उडाला, पण लँडिंगच्या स्कायडायव्हरचा वेळी घात झाला ; VIDEO पाहून उडेल थरकाप
मिळालेल्या माहितीनुसार, ३० जून रोजी रोजी आदिवासी गावातील एक ११ वर्षाच्या विद्यार्थीनीला अचानक ताप आला होता. तिची तब्येत सतत बिघडत होती. गाव दुर्गम भागात असल्यामुळे जाण्यासाठी पक्का रस्ताही नव्हता. यामुळे कोणती हाडी किंवा रुग्णवाहिका येणे शक्य नव्हते. यामुळे शाळेच्या वॉर्डन हेमा यांना माहिती मिळताच त्यांनी वेळ न वाया घालवता तातडीने तिच्या घरी गेल्या.
तीच परिस्थिती पाहून त्यांनी तिला पाठीवर घेतले आणि डोंगराळ खडतर अशा जंगलाच्या रस्त्यावरुन चालण्यास सुरुवात केली. पावसाचे दिवस असतानाही त्यांनी मुलीला सुरक्षित मुख्य रस्त्यापर्यंत आणले आणि तिथून पुढे गाडीतून तिला नेउन तिला रुग्णालयात दाखल केले. हेमा यांच्यामुळे मुलीला वेळ उपचार मिळाल्यामुळे तिचा जीव वाचला. आता मुलीची प्रकृती स्थिर आहे. सध्या हेमा यांच्या या माणुसकीच्या कृत्याचे भरभरुन कौतुक केले जात आहे.
విధి పట్ల నిబద్ధతతో, బాధ్యతను మానవత్వంతో నిర్వర్తించిన వార్డెన్ హేమకు హృదయపూర్వక అభినందనలు మానవత్వం, సేవాభావం, విధి పట్ల నిబద్ధతకు నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలిచిన పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా గుమ్మలక్ష్మీపురం గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాల వార్డెన్ శ్రీమతి హేమ గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు💐💐… pic.twitter.com/wdciA9wVaW — Dr. Sailaja Rayapati (@SailajaRayapati) July 2, 2026
सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ @SailajaRayapati या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. आंध्र प्रदेशच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा शैलजा यांनी हा व्हिडिओ शेअर केला आहे. हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर नेटकऱ्यांनी हेमा यांचे रिअल हिरो म्हणून आणि देवदूत म्हणून वर्णन केले. या घटनेमुशे आदिवासी भागातील रस्ते आणि आरोग्य सुविधांच्या दुरव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे.
पुन्हा तोच थरार! अमेरिकन झेंडा घेऊन हवेत उडाला, पण लँडिंगच्या वेळी स्कायडायव्हरचा घात झाला ; VIDEO पाहून उडेल थरकाप
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.