Mumbai, Maharashtra: Reacting to Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray’s announcement of the Bhagwan Shri Ram Maha Aarti, Shiv Sena MLA Deepak Vasant Kesarkar says, “First, they should seek Congress’s permission, because the ideology of Ram Lalla has never been aligned with that… pic.twitter.com/EFG15FRaaK — IANS (@ians_india) July 3, 2026
राम मंदिराशी संबंधित एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलेल्या ‘श्री राम महा-आरती’वर प्रतिक्रिया देताना केसरकर म्हणाले की, “सर्वात आधी त्यांनी काँग्रेसची परवानगी घेतली पाहिजे; कारण रामलल्लांची विचारधारा आणि काँग्रेसची विचारधारा यांचा कधीच मेळ बसलेला नाही, उलट काँग्रेसने नेहमीच त्याला विरोध केला आहे. माझ्या मते, ते ज्या मार्गावर चालले आहेत तो बाळासाहेबांच्या विचारधारेला धरून नाही. म्हणूनच त्यांचे अनेक सदस्य पक्ष सोडून जात आहेत. अजूनही त्यांनी या विषयावर आत्मपरीक्षण करून योग्य तो निर्णय घ्यावा.”
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दरम्यान, मुंबईत उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून ६० वर्षीय अस्लम शेख यांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेनंतर शहरातील नागरी सुरक्षा उपाययोजनांबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शिवसेनेचे आमदार दीपक वसंत केसरकर यांनी या घटनेचे वर्णन अत्यंत दुःखद असे केले आणि जबाबदार अधिकारी व कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी, अशा प्रकरणांमध्ये निष्काळजीपणा करणाऱ्यांना कायद्यानुसार कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, असे केसरकर यांनी सांगितले. साकीनाका भागात उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याच्या अशाच एका घटनेबद्दलही केसरकर यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. याला प्रशासकीय अपयशाचा परिणाम म्हणत, त्यांनी दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित केली.
महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री दत्तात्रय विठोबा भरणे म्हणाले, “महाराष्ट्र सरकार विधानसभेत ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ मांडणार आहे. या कायद्यांतर्गत, ग्रामीण भागातील दुग्धव्यवसाय आणि शेतमजुरी करणाऱ्या महिलांना ‘शेतकरी प्रमाणपत्र’ दिले जाईल आणि त्यांना शेतकरी म्हणून एक वेगळी ओळख दिली जाईल.” ते पुढे म्हणाले, “मी तुम्हाला सध्या नेमकी आकडेवारी सांगू शकत नाही. मात्र, तुम्हाला माहितच आहे की, सुमारे ८० टक्के महिलांच्या नावावर शेतजमीन नोंदवलेली नाही. अशा सर्व महिलांचा या शेतकरी प्रमाणन उपक्रमात समावेश केला जाईल.”
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