Zilla Parishad Election : ३२ जिल्हा परिषद, ३२२ पंचायत समिती निवडणूक; आज घोषणेची शक्यता, ७ फेब्रुवारीला मतदान?

Zilla Parishad Election: राज्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा धुरळा लवकरच उडणार आहे. चालू आठवड्यातच दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगातील सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निवडणुकांसाठी पुढच्या महिन्यात ७फेब्रुवारी रोजी मतदान होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, निवडणुकांची घोषणा बुधवार, ७ जानेवारीला होण्याची शक्यता आहे. राज्यात ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांसाठी ही निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकांची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाककडून केली जात आहे. (Zilla Parishad Election)
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत घेण्यात याव्यात असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. पण आरक्षणाच्या पेचामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकीवर परिणाम झाला आहे. या आरक्षणामुळेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यास उशिर होत आहे. पण आता या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची लवकरच घोषणा होण्याची शक्यता आहे. ७फेब्रुवारी रोजी यासाठी मतदान होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्यात ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांसाठी ही निवडणूक होणार आहे. यातील १७ जिल्हा परिषदा आणि ८८ समित्यांमध्ये पंचायत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या मर्यादेमध्ये असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत.
निवडणूक आयोगाने बुधवारी प्रशासनाची महत्वाची बैठक बोलावली आहे. यात मनपा निवडणुकांची मतमोजणी, निर्माण होणारी कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती तसेच जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या संभाव्य तारखांवर चर्चा होणार आहे. मनपाची रणधुमाळी आटोपताच जि. प. निवडणुका घेणे शक्य आहे का, यावर अधिकाऱ्यांची स्पष्ट भूमिका या बैठकीत जाणून घेतली जाण्याची शक्यता आहे. (Panchayat Samiti Election)
प्रशासनापुढे मनुष्यबळाचा प्रश्न असल्याने जि.प. निवडणुका फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्याची मुभा देण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. सध्या मनपा निवडणुका सुरू असून, त्यासाठी मोठे अधिकारी व कर्मचारी बळ तैनात आहे, या निवडणुका असलेल्या ठिकाणी ‘जि. प. निवडणुकाही आहेत.