मुळशीमध्ये नव्या ‘पॅटर्न’ची चर्चा, भोरमध्ये चिट्ठीवर सभापती? सत्ता स्थापनेची समीकरणे गुंतागुंतीची

भोर पंचायत समितीत भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना प्रत्येकी चार जागा मिळाल्याने स्पष्ट बहुमत कुणालाही नाही. त्यामुळे सभापतीपदाची निवड चिट्ठीद्वारे होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भोरमध्ये समसमान जागा झाल्यामुळे चिट्ठीवरच सभापती ठरेल. आम्ही कोणाच्या सोबत जाणार नाही, अशी भूमिका स्थानिक पातळीवर मांडली जात आहे. त्यामुळे भोरमध्ये सत्ता स्थापनेसाठी तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे.
मुळशीमध्ये सत्ता समीकरणांची चाचपणी
मुळशी तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या तीन जागांपैकी दोन जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसने, तर एक जागा भाजपने जिंकली आहे. पंचायत समितीत सहापैकी तीन जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला, दोन जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) गटाला आणि एक जागा भाजपला मिळाली आहे. कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्याने आघाड्यांची चर्चा रंगली आहे.
स्थानिक आमदार शंकर मांडेकर यांनी, “मुळशीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे निवडून आलेले सदस्य आमचे जुने सहकारी आहेत. ते आमच्यासोबत येऊन सत्ता स्थापन करतील,” असा विश्वास व्यक्त केला.
मुळशीतील सत्तानाट्य रंगत
दुसरीकडे माजी आमदार संग्राम थोपटे यांनी भाजप आणि शरद पवार गटाच्या सदस्यांसोबत सत्ता स्थापनेचे संकेत दिले आहेत. “योग्य वेळी तुम्हाला कोण कोणा बरोबर आहे, हे मुळशीमध्ये समजेल, असा संदेश दिला आहे. एकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून महायुतीचाच सभापती होणार असल्याचा दावा केला जात असताना, दुसरीकडे भाजप आणि शरद पवार गटातील संभाव्य समीकरणांमुळे मुळशीतील सत्तानाट्य रंगत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे अंतिम क्षणी कोणत्या पक्षाची बाजी लागणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
हे सुद्धा वाचा : जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या घोषणेची प्रतीक्षा; नवनिर्वाचित सदस्यांचे लक्ष पदाधिकारी निवडीकडे
राष्ट्रवादीमध्ये ‘सव्वा-सव्वा वर्षांचा’ फॉर्म्युला?
पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळवल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात अध्यक्षपदाच्या निवडीसंदर्भात हालचालींना वेग आला आहे. पुणे जिल्हा परिषदेतील अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असला तरी नियमानुसार त्यातील पहिली अडीच वर्षे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव ठरली आहेत. या पार्श्वभूमीवर पहिल्या अडीच वर्षांत ‘सव्वा-सव्वा वर्षांचा’ फॉर्म्युला राबविण्याबाबत अंतर्गत स्तरावर चर्चा सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.