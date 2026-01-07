Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

लग्नात अनोखा रोमान्स! नवरीच्या इच्छेखातर लग्नात नवऱ्याने स्पायडरमॅन स्टाईलमध्ये घेतली KISS, रश्शीला लटकला अन्… Video Viral

सोशल मीडियावर रोज असंख्य गोष्टी पाहायाला मिळतात. काही व्हिडिओ पाहून संताप येतो, तर काही व्हिडिओ थेट मनाला भिडतात. काही व्हिडिओ अत्यंत किळसवाणे असतात. तसेच काही रोमॅंटिक व्हिडिओ देखील आपल्याला पाहायला मिळतात.

Updated On: Jan 07, 2026 | 02:53 PM
Groom Kiss Bride in Spider Man Style Video Viral

लग्नात अनोखा रोमान्स! नवरीच्या इच्छेखातर लग्नात नवऱ्याने स्पायडरमॅन स्टाईलमध्ये घेतली KISS, रश्शीला लटकला अन्... Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Groom Kiss Bride in Spider Man Style : सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. भांडण, स्टंट, जुगाड यांसारखे अनेक प्रकारचे रिल्स सतत व्हायरल होत असतात. यामध्ये लग्न समारंभातील अनेक व्हिडिओ पाहायला मिळतात. आता लग्न म्हटलं की विधी, परंपरा मंगलाष्टकता, फुलांची सजावट आणि कुटुंबीयांचा आनंद आला. परंतु प्रत्येजण वेगवेगळ्या पद्धतीने लग्न करतात. ख्रिश्चन धर्मात फादर नवरा-नवरी कडून आयुष्यभर सोबत राहण्याचे वचन घेतो. यानंतर नवरा-नवरी सर्व पाहुणे मंडळींसोमर किस करतात. असाच एक लग्नातील किसिंगचा नवरा-नवरीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. यामध्ये नवऱ्याने नवरीला एका अनोख्या स्टाईलमध्ये किस केले आहे.

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओ मध्ये तुम्ही पाहू शकता की, एक तरुण-तरुणी स्टेजवर लग्नाते वचन घेत आहेत. नवरीने पांढऱ्या रंगाचा अतिशय सुंदर असा वेडिंग गाऊन घातला आहे. तिच्या हातात फुलांचा एक बुके आहे. तसेच नवरा देखील सुट-बुट घालून तयार झालेला आहे. दोघांनी आयुष्यभर सोबत राहण्याचे वचन घेतल्यानंतर स्टेजवरुन खाली उतरतून येतात. यावेळी हवेतून एक दोरी लटकत असते. नवरा दोरीपाशी येताच त्याला पकडून उलटा होता आणि तसेच नवरी त्याला किस करते. हे दृश्य स्पायडरमॅन चित्रपटातील आहे. नवरीच्या इच्छेखातर नवऱ्याने अशा अनोख्या स्टाईलमध्ये आपले प्रेम व्यक्त केले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

माणुसकी अजूनही जिवंत आहे! तारेत अडकलेल्या पक्ष्याला वाचवण्यासाठी तरुणाने लावली जीवाची बाजी, Video Viral

व्हायरल व्हिडिओ 

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @nationalbuzzofficial या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला लाखो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. एका नेटकऱ्याने कमेंट केली आहे की, किती क्यूट आणि हार्टचा इमोजी शेअर केला आहे. अनेकांनी हार्टचे इमोजी शेअर केले आहे. दुसऱ्याने एक स्पायडरमॅनचे गिफ शेअर केले आहे. सध्या हा व्हिडिओ नेटकऱ्यांच्या पसंतीस पडत आहे.

चोरी करायला गेला, पण बाहेर पडायचा मार्गच हरवला; एक्झॉस्ट फॅनमध्ये अडकून चोराची झाली फजिती; मजेदार Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Jan 07, 2026 | 02:53 PM

