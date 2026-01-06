14 जानेवारीपासून सूर्यदेव बदलणार चाल, 5 राशींच्या व्यक्तींच्या आयुष्यात होणार उलथापालथ; सुरू होणार वाईट दिवस

अधिक माहिती देताना, हरिद्वारचे विद्वान ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री स्पष्ट करतात की जेव्हा सूर्य एखाद्या राशीत प्रवेश करतो तेव्हा त्याला त्या राशीची संक्रांती म्हणतात. जानेवारी २०२६ मध्ये, मकर संक्रांती बुधवार, १४ जानेवारी रोजी येईल. सूर्य रात्री ८:५२ वाजता शनीचा पुत्र मकर राशीत प्रवेश करेल. सूर्याच्या मकर राशीत प्रवेशाचा धनु, मिथुन, कर्क, वृश्चिक आणि कुंभ राशीवर नकारात्मक परिणाम होईल. त्याचे नकारात्मक परिणाम काय होतील आणि कोणते उपाय करावेत याबद्दल सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
धनु राशीवर होणारा परिणाम
शास्त्री यांनी स्पष्ट केले की, गुरु हा धनु राशीचा अधिपती ग्रह आहे. १४ जानेवारीच्या रात्री, सूर्य शनीच्या पुत्र मकर राशीत प्रवेश करेल, जो धनु दुसऱ्या घरात असल्याने, संबंध बिघडण्याची, कौटुंबिक भांडणे, व्यवसायात नुकसान आणि आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे या राशीच्या व्यक्तींनी सावधगिरी बाळगावी आणि आपल्या व्यवसायाकडे काटेकोरपणाने लक्ष द्यावे
मिथुन राशीच्या व्यक्तीसाठी त्रासदायक
पंडितजींनी सांगितले की, ग्रहांचा राजकुमार बुध मिथुन राशीवर राज्य करतो. १४ जानेवारीच्या रात्री, सूर्य मिथुन राशीपासून आठव्या घरात संक्रमण करून मकर राशीत प्रवेश करेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, आठवे घर संकट आणि अचानक आरोग्य बिघाड दर्शवते. या काळात, मिथुन राशीच्या लोकांना आरोग्य समस्या, अनपेक्षित आर्थिक खर्च आणि इतर नुकसान होण्याची शक्यता असते.
कर्क राशींसाठी नुकसानदायी
चंद्राचे मकर राशीत संक्रमण कर्क राशीतील चंद्राच्या स्थितीवर नकारात्मक परिणाम करेल. १४ जानेवारीच्या रात्री सूर्य मकर राशीत प्रवेश करेल तेव्हा कर्क राशीच्या लोकांना विवाहात अडथळे, संघर्ष, नातेसंबंध तुटणे, व्यवसायात आर्थिक नुकसान आणि मानसिक समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. सूर्याचे मकर राशीत संक्रमण कर्क राशीपासून सातव्या घरात असेल.
कुंभ राशीच्या व्यक्तींनाही होणार त्रास
कुंभ राशीवर न्यायदेवता शनि ग्रहाचे राज्य आहे. सूर्याचे मकर राशीत संक्रमण कुंभ राशीच्या बाराव्या घरात होईल. या संक्रमणादरम्यान, कुंभ राशीच्या लोकांना अनावश्यक खर्च, व्यवसायातील तोटा आणि वादांमुळे मानसिक समस्या वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या राशीच्या व्यक्तींना चिडचिड कमी करण्याचा प्रयत्न करावा. आधीच मानसिक तयारी करावी.
वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींना सांभाळून रहा
धैर्य आणि शौर्याचा ग्रह मंगळ वृश्चिक राशीवर राज्य करतो. सूर्याचे मकर राशीतून भ्रमण वृश्चिक राशीच्या तिसऱ्या घरात होईल, ज्यामुळे कामात अडथळे, नातेसंबंधातील तणाव, मानसिक ताण आणि अनेक वैवाहिक समस्या उद्भवू शकतात. तुम्ही गेल्या काही महिन्यांपासून नात्यांच्या मानसिक गुंतागुंतीमध्ये अडकला असाल तर यावेळी हा त्रास जास्त होऊ शकतो. त्यामुळे वेळीच सावध रहा
हरिद्वारचे विद्वान ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री पुढे सांगतात की, धनु, मिथुन, कर्क, कुंभ आणि वृश्चिक राशीच्या राशीत जन्मलेल्यांनी १४ जानेवारी रोजी रात्री ८:५२ वाजल्यापासून काही उपाय करावेत जेणेकरून संक्रमणामुळे होणाऱ्या समस्या टाळता येतील. या काळात, धनु, मिथुन, कर्क, कुंभ आणि वृश्चिक राशीत जन्मलेल्यांना आदित्य हृदय स्तोत्राचे पठण करणे, सूर्याला गूळ मिसळलेले पाणी अर्पण करणे, रविवारी गहू आणि लाल वस्तूंचे दान करणे आणि सूर्याच्या १२ नावांचा दररोज १०८ वेळा जप करणे फायदेशीर ठरेल.
