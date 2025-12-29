Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Surya Gochar 2025 The Change In The Sun Constellation Will Bring Financial Benefits To The People Of This Zodiac Sign

Surya Gochar 2025: सूर्याच्या नक्षत्र परिवर्तनाचा या राशीच्या लोकांना होईल आर्थिक फायदा

वर्षाच्या शेवटी सूर्य संक्रमण करणार आहे. सोमवार, 29 डिसेंबर रोजी सूर्य आपले नक्षत्र परिवर्तन करणार आहे. या परिवर्तनाचा काही राशीच्या लोकांवर परिणाम होणार आहे. सूर्याच्या या संक्रमणामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांना लाभ होईल

Updated On: Dec 29, 2025 | 09:01 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • सूर्याचे नक्षत्र संक्रमण कधी होणार
  • नक्षत्र परिवर्तनाचा होणार फायदा
  • शुक्र-आदित्य योग तयार होणार
 

सूर्य सध्या धनु राशीतून संक्रमण करत आहे. ग्रहांचा राजा सूर्य 29 डिसेंबर रोजी आपले नक्षत्र बदलणार आहे. सूर्य शुक्राच्या नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे, ज्यामुळे शुभ शुक्र-आदित्य योग तयार करणार आहे. त्याच्या प्रभावामुळे अनेक राशींना फायदा होईल. सूर्य मूळ नक्षत्र सोडून पूर्वाषाढा नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. हे नक्षत्र संक्रमण 29 डिसेंबर रोजी सकाळी 6.37 वाजता होणार आहे. हे संक्रमण 11 जानेवारीपर्यंत होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रात सूर्य ग्रहाला आत्मा, मान-सन्मान, अधिकार आणि आर्थिक स्थैर्याचा कारक मानले जाते. सूर्य जेव्हा आपले नक्षत्र बदलतो, तेव्हा त्याचा परिणाम सर्व राशींवर पडतो. सूर्याच्या या नक्षत्र परिवर्तनाचा परिणाम व्यक्तीच्या आत्मविश्वासात वाढ, करिअरमध्ये नवे मार्ग आणि उत्पन्नाच्या संधी यावर होतो.  पूर्वाषाढामध्ये सूर्याचे हे नक्षत्र संक्रमणाचा सकारात्मक परिणाम कोणत्या राशीच्या लोकांवर होणार आहे ते जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांना व्यवसायात प्रगती होईल. व्यवसायात गुंतलेल्यांना चांगला वेळ मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला सहकाऱ्यांकडून सहकार्य मिळेल. तुम्ही घेतलेल्या मेहनतीचे अपेक्षित यश मिळेल आणि नवीन करारामुळे लक्षणीय नफा मिळेल. तुम्हाला पैसे कमविण्याच्या नवीन संधी मिळतील. यामुळे तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल आणि गुंतवणुकीतून मोठा नफा मिळेल.

Zodiac Sign: महादेवांच्या आशीर्वाद आणि रवी योगामुळे मकर राशीसह या राशीच्या लोकांना लाभेल सुख समृद्धी

सिंह रास

सूर्याच्या नक्षत्र संक्रमणामुळे सिंह राशीच्या लोकांमधील आत्मविश्वास वाढेल आणि नवीन ऑर्डर मिळाल्याने तुम्हाला फायदा होईल. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील. जर तुम्ही सोने, चांदी किंवा नवीन घर खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. हा काळ चांगला असेल आणि नशीब तुमच्या बाजूने असेल. या काळात तुम्ही सामाजिक कार्यामध्ये  सहभागी व्हाल. तुमची आर्थिक स्थिती चांगली राहील.

Numberlogy: बुधाच्या संक्रमणामुळे या मूलांकांच्या लोकांना व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांना सूर्याच्या नक्षत्र संक्रमणाचा फायदा होणार आहे. या काळात परीक्षेची तयारी करणाऱ्यांना अपेक्षित यश मिळेल. तसेच, नवीन उपक्रम सुरू करणे फायदेशीर ठरेल. त्यासोबतच या काळात जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल. नोकरी करणाऱ्यांना नवीन नोकरी मिळू शकते, ज्यामुळे त्यांचा पगार वाढेल आणि त्यांच्या कारकिर्दीत प्रगती होईल. कुठेतरी अडकलेले पैसे परत मिळू शकतात. यावेळी तुम्ही धार्मिक कार्यामध्ये सहभागी होऊ शकता.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सूर्य नक्षत्र परिवर्तन म्हणजे काय?

    Ans: सूर्य जेव्हा एका नक्षत्रातून दुसऱ्या नक्षत्रात प्रवेश करतो, तेव्हा त्याला सूर्याचे नक्षत्र परिवर्तन म्हणतात. हे परिवर्तन साधारणपणे दर 13–14 दिवसांनी होते आणि त्याचा प्रभाव सर्व राशींवर पडतो.

  • Que: 2025 मध्ये सूर्याच्या नक्षत्र परिवर्तनाचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: 2025 मधील सूर्य नक्षत्र परिवर्तनामुळे आत्मविश्वास, करिअर आणि आर्थिक स्थितीत बदल होण्याचे संकेत आहेत. काही राशींसाठी हा काळ विशेष लाभदायक मानला जातो.

  • Que: कोणत्या राशींच्या लोकांना आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता आहे?

    Ans: मेष, सिंह, धनु आणि मकर राशींच्या लोकांना सूर्याच्या नक्षत्र परिवर्तनामुळे धनलाभ, उत्पन्नवाढ आणि आर्थिक स्थैर्य मिळण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Surya gochar 2025 the change in the sun constellation will bring financial benefits to the people of this zodiac sign

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 29, 2025 | 09:01 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी
1

Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Magh Month: माघ महिन्यात अवश्य करा ‘ही’ कामे, वर्षभर लाभेल सुख समृद्धी
2

Magh Month: माघ महिन्यात अवश्य करा ‘ही’ कामे, वर्षभर लाभेल सुख समृद्धी

Astro Tips: 18 वर्षांनंतर राहू मंगळाची होणार युती, या राशीच्या लोकांच्या अडचणीत होणार वाढ
3

Astro Tips: 18 वर्षांनंतर राहू मंगळाची होणार युती, या राशीच्या लोकांच्या अडचणीत होणार वाढ

Palmistry: बुध ग्रहाच्या करंगळीत दडलेली आहेत अनेक रहस्ये, जाणून घ्या काय सांगते हस्तरेखाशास्त्र
4

Palmistry: बुध ग्रहाच्या करंगळीत दडलेली आहेत अनेक रहस्ये, जाणून घ्या काय सांगते हस्तरेखाशास्त्र

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Jan 21, 2026 | 06:15 AM
Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Jan 21, 2026 | 05:30 AM
फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

Jan 21, 2026 | 05:16 AM
Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Jan 21, 2026 | 04:15 AM
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM