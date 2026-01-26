Weekly Horoscope: जानेवारीचा शेवटचा आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील, जाणून घ्या

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

जानेवारीचा शेवटचा आठवडा (26 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी) या काळात ग्रहांच्या हालचालींमध्ये बदल होऊ शकतात. ग्रहांच्या होणाऱ्या हालचालींमुळे मेष ते मीन राशीपर्यंत असलेल्या लोकांचा आठवडा कसा राहील जाणून घ्या

Updated On: Jan 26, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

जानेवारीचा शेवटचा आठवडा (26 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी) जुन्या गोष्टी पूर्ण करून नवीन, व्यावहारिक ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा राहील. या आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी प्रजासत्ताक दिन आहे तर जया एकादशीसारखे व्रत वैकल्य येत आहे. त्यासोबतच ग्रहांच्या हालचाली देखील या आठवड्यात होणार आहे. मेष ते मीन राशीपर्यंत असलेल्या लोकांसाठी जानेवारीचा शेवटचा आठवडा कसा राहील जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांचा या आठवड्यात आत्मविश्वास वाढेल. नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी तुम्हाला उत्साह वाटू शकेल. सूर्य, बुध, शुक्र आणि मंगळ हे सध्या मकर राशीत संक्रमण करत असल्याने करिअर आणि कामाच्या ठिकाणी खोलवर परिणाम होऊ शकतो. घाईघाईने निर्णय घेण्याचे टाळावे. ज्यावेळी चंद्र वृषभ राशीत प्रवेश करेल त्यावेळी तुमचे नशीब बदलेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील.

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा फायदेशीर राहील. चंद्र मेष राशीत असल्याने काही अस्वस्थता किंवा अज्ञात भीती निर्माण होऊ शकते. चंद्र तुमच्या स्वतःच्या राशी वृषभ राशीत प्रवेश करत असल्याने मानसिक स्पष्टता, शांती आणि गमावलेला आत्मविश्वास परत मिळेल. मकर राशीतील सूर्य, बुध, शुक्र आणि मंगळ तुम्हाला नवीन गोष्टी शिकण्यास आणि भविष्यासाठी योजना करण्यास मदत करतील.

Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशीच्या दिवशी करू नका ‘ही’ चूक, अन्यथा पुण्यऐवजी होऊ शकते पाप

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा सकारात्मक राहणार आहे. देवांचा गुरु, सध्या तुमच्या राशीत वक्रदृष्टीने संक्रमण करत आहे. चंद्र तुमचे सामाजिक वर्तुळ आणि मैत्री सक्रिय करेल. मकर राशीतील सूर्य, बुध, शुक्र आणि मंगळ आर्थिक नियोजन आणि भावनिक जबाबदारी आवश्यक बनवतात. चंद्र कर्क राशीत प्रवेश करेल तेव्हा तुम्ही आर्थिक सुरक्षितता आणि कौटुंबिक गरजांवर लक्ष केंद्रित कराल.

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा सामान्य राहील. मेष राशीतील चंद्र तुमचे काम आणि प्रतिष्ठा वाढवेल, तुम्हाला नवीन उपक्रम हाती घेण्याची प्रेरणा देईल. सूर्य, बुध, शुक्र आणि मंगळ मकर राशीत असल्याने तुमच्या नातेसंबंधांमध्ये प्रामाणिकपणा आणि जबाबदारी वाढते. गंभीर विषयांवर चर्चा करण्यासाठी आणि नातेसंबंध मजबूत करण्यासाठी हा एक शुभ काळ आहे.

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा अनुकूल राहील. तुमच्या आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा आहे. मेष राशीतील चंद्र तुमच्यामध्ये नवीन आशा आणि प्रेरणा निर्माण करेल. मकर राशीत सूर्य, बुध, शुक्र आणि मंगळाची उपस्थिती तुमच्याकडून कठोर परिश्रम आणि सातत्य आवश्यक आहे. करिअरमध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तसेच तुम्ही धार्मिक कार्यामध्ये सहभागी होऊ शकता.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा उत्साहाचा राहील. हा आठवडा नवोपक्रमांनी भरलेला असू शकतो. मेष राशीतील चंद्र तुमची सर्जनशीलता वाढवेल आणि तुम्हाला नवीन उपक्रम घेण्याचे धाडस देईल. मकर राशीतील सूर्य, बुध, शुक्र आणि मंगळ हे ग्रह शिस्त आणि लक्ष केंद्रित करत आहेत, ज्यामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांमध्ये सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात.

Vastu Tips: या ठिकाणी घरात पैसे ठेवू नका अन्यथा येऊ शकतात समस्या

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा सामान्य राहील. या आठवड्यात नातेसंबंध चांगले राहतील. मेष राशीतील चंद्र तुमच्या भागीदारी आणि नातेसंबंधांवर परिणाम करेल. मिथुन राशीतील चंद्र तुम्हाला तुमचे संवाद कौशल्य सुधारण्यास आणि नवीन गोष्टी शिकण्यास मदत करेल. आठवड्याच्या शेवटी कर्क राशीतील चंद्र तुमच्या करिअरच्या जबाबदाऱ्या पुन्हा समोर आणू शकतो.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा सामान्य राहील. चंद्र तुमच्या कामाच्या नैतिकतेला आणि उत्साहाला चालना देईल. मकर राशीत बसलेले सूर्य, बुध, शुक्र आणि मंगळ हे देव तुमची बोलण्याची, नियोजन करण्याची आणि रणनीती बनवण्याची शक्ती आणखी वाढवतील. या काळात तुम्हाला मानसिक शांती मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्यावरील ताण कमी होईल.

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा मिश्रित राहील. मनःशांती राखण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा आहे. या काळात तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील. चंद्र तुम्हाला प्रचंड आत्मविश्वास आणि सर्जनशीलतेने भरून टाकेल. सूर्य देव, बुध देव, शुक्र देव आणि मंगळ देव तुम्हाला पैशाच्या बाबतीत शिस्त राखण्याचा आणि व्यावहारिक ध्येये निश्चित करण्याचा सल्ला देत आहेत.

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला राहणार आहे. शुक्र, रवि, बुध आणि मंगळ सध्या या राशीत आहे. तुमचा आत्मविश्वास, महत्त्वाकांक्षा आणि जबाबदारी घेण्याची क्षमता शिखरावर असेल. यावेळी तुमची आर्थिक स्थिती चांगली राहील. कोणत्याही मोठ्या कामाची जबाबदारी घेण्यास तुम्ही पूर्णपणे तयार असाल.

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा सामान्य राहील. आत्मपरीक्षण करण्याचा आणि तुमच्या भावना उघडपणे व्यक्त करण्याचा आहे. चंद्र तुमच्या संवाद कौशल्यांना आणि नवीन गोष्टी शिकण्याची तुमची इच्छा वाढवेल. घाई करण्यापेक्षा शांतपणे काम करणे चांगले राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा आठवडा चांगला राहील.

मीन रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा अनुकूल राहील. या आठवड्यात तुमची आर्थिक स्थिती चांगली राहील. सूर्य, बुध, शुक्र आणि मंगळ मकर राशीत असल्याने तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. या काळात तुमची स्वप्नं पूर्ण होऊ शकतात. अनुभवी व्यक्तींना भेटणे फायदेशीर राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Jan 26, 2026 | 07:05 AM

