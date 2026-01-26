Laughter Chefs Season 3 Winner: अखेर टीम काटाने उचलली ‘Laughter Chefs’ची ट्रॉफी, समर्थ- अभिषेकमुळे मिळवला विजय

“लाफ्टर शेफ सीझन ३” या कुकिंग कॉमेडी शोचा शेवटचा सामना २५ जानेवारी रोजी टीम काटा आणि टीम छुरी यांच्यात झाला. दोन्ही संघ त्यांचे १००% योगदान देताना दिसते. तसेच, अली गोनीच्या टीमने (जन्नत झुबैर, समर्थ जुरेल, अभिषेक कुमार, कृष्णा अभिषेक आणि कश्मीरा शाह) टीम छुरी (करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, गुरमीत चौधरी, देबिना बॅनर्जी, विवियन दसेना, ईशा सिंग, एल्विश यादव आणि ईशा मालवीय) वर विजय मिळवला आणि स्पर्धा जिंकली. या सहा स्पर्धकांनी आठ स्पर्धकांना पराभूत करून ट्रॉफी जिंकली.
‘लाफ्टर शेफ’ सीझन ३ मध्ये, करण कुंद्राची टीम ‘स्प्लिट्सव्हिला’च्या शूटिंगसाठी निघून गेल्यामुळे अली आणि त्याच्या टीमने काही महत्त्वाचे स्टार्स गमावले. याचा परिणाम असा झाला की मजबूत आघाडीवर असूनही त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला. २५ जानेवारीच्या एपिसोडच्या सुरुवातीला टीम कांताकडे २९ स्टार्स होते, तर टीम चुरी २५ स्टार्ससह चार गुणांनी मागे होती आणि आघाडी घेण्याचा प्रयत्न करत होती. दरम्यान, भारतीने ईशा आणि अभिषेक यांना त्यांचे स्टार्स पैज लावण्यास सांगितले. त्यांनी जिंकल्यास लावलेल्या स्टार्सची संख्या दुप्पट होणार होती, तर हरल्यास ती कमी होणार होती.
अभिषेक आणि समर्थ यांच्यामुळे टीम काटा जिंकली
अभिषेक कुमारने चार स्टार आणि ईशा मालवीयाने पाच स्टार मिळवले आहे. ईशा सिंग आणि विवियन आणि समर्थ जुरेल आणि अभिषेक कुमार यांनी पहिली कुकिंग बॅटल जिंकली, ज्यामुळे टीम काटाला ३४ स्टार मिळाले, तर टीम छुरीला ३१ स्टार मिळाले. त्यानंतर विवियन, करण आणि तेजस्वी यांनी दुसरी कुकिंग बॅटल जिंकली, ज्यामुळे त्यांच्याकडे ३४ स्टार राहिले. परंतु, समर्थ आणि अभिषेकच्या विजयामुळे टीम काटा जिंकते आणि त्यांना सर्वांना ट्रॉफी देण्यात येतात.
‘लाफ्टर शेफ ३’ मधून हे पाच स्पर्धक घेणार निरोप
यानंतर, गुरमीत चौधरी, देबिना बॅनर्जी, विवियन दसेना, ईशा सिंग आणि ईशा मालवीय यांनीही शोचा निरोप घेतला आहे. त्यांच्या जाण्याने सर्वे भावुक होताना दिसले आहेत. त्यानंतर अली खुलासा करतो की तो ७-८ रिअॅलिटी शोमध्ये दिसला आहे आणि ही त्याची पहिली ट्रॉफी आहे. कृष्णा अभिषेक, अभिषेक कुमार आणि समर्थ यांनीही सांगितले की ते अनेक शोमध्ये दिसले आहेत, परंतु ट्रॉफी जिंकण्याची ही त्यांची पहिलीच वेळ आहे. काटा टीम जिंकल्यामुळे त्यांच्या चाहत्यांना देखील खूप आनंद झाला आहे.