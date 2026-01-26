Jalgaon Accident: जळगावात भीषण अपघात: ट्रॅक्टर-ट्रॉलीच्या धडकेत आजोबा व 6 वर्षीय नातवाचा जागीच मृत्यू

कराड ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ड्रग्ज निर्मितीचा संशय; विशेष पथकाची धडक कारवाई
काय घडलं नेमकं?
पीडितेच्या घरची नवीन कार घेतली होती. याच कारच्या कागदपत्रांच्या कामासाठी जळगावला शमुख चुनीलाल राठोड हे पत्नी बेबीबाई राठोड व नातू परेश राठोड हे गेले होते. परतत धरणगाव तालुक्यात पाळधी गावातील बायपासवरील कढोली फाट्याजवळ असतांना समोरून येणाऱ्या भरधाव ट्रॉलीने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली, या अपघातात आजोबा आई नातवाचा जागीच मृत्यू झाला. तर जखमी झालेल्या आजीला जळगाव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार सुरू आहेत. अपघातानंतर पळून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ट्रॉलीच्या चालकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. वाहनासह तो पाळधी पोलीस ठाण्यात आहे.
अपघाताची बातमी कळताच जळगाव जिल्हा रुग्णालयात नातेवाईकांनी एकच गर्दी केली होती. यावेळी, रुग्णालयाबाहेर नातेवाईक व कुटुंबीयांचा आक्रोश मन हेलावून टाकणारा होता. या घटनेनं कुटुंबावर शोककळा पसरली आहे.
